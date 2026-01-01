Deploy ByteStash instan.
Manajer cuplikan kode yang di-hosting sendiri dengan penyorotan sintaks, pencarian teks lengkap, dan SSO opsional untuk developer dan tim.
Pilih paket VPS untuk ByteStash
Setiap paket punya fitur yang Anda butuhkan dan keunggulan lainnya
Buat project yang Anda mau dengan ByteStash
ByteStash adalah aplikasi web self-hosted untuk menyimpan, mengatur, dan berbagi snippet kode dalam satu library yang dapat dicari. Aplikasi ini mendukung puluhan bahasa pemrograman dengan syntax highlighting penuh, memungkinkan Anda memfilter berdasarkan bahasa atau kata kunci, menyematkan favorit untuk akses cepat, dan berbagi snippet secara publik tanpa memerlukan akun dari penerima.
Tidak seperti tool snippet berbasis cloud, ByteStash berjalan sepenuhnya di infrastruktur Anda sendiri dengan database SQLite yang ringan — tidak memerlukan layanan eksternal. Aplikasi ini dilengkapi dengan REST API lengkap dengan dokumentasi Swagger dan integrasi OpenID Connect opsional, menjadikannya sama cocok untuk developer solo dan tim yang menggunakan manajemen identitas terpusat.
Fitur utama ByteStash
Syntax highlighting
Mendukung puluhan bahasa pemrograman sehingga setiap cuplikan ditampilkan dengan pewarnaan sintaks yang akurat dan mudah dibaca.
Pencarian teks lengkap
Cari dan filter seluruh pustaka cuplikan Anda berdasarkan bahasa, kata kunci, atau tag untuk menemukan apa yang Anda butuhkan dalam hitungan detik.
Berbagi publik
Bagikan cuplikan individual atau koleksi melalui tautan publik, penerima tidak memerlukan akun untuk melihatnya.
Akses REST API
API CRUD lengkap dengan dokumentasi Swagger bawaan memungkinkan Anda mengintegrasikan pengambilan cuplikan ke dalam skrip, editor, atau pipeline CI.
SSO integrasi
Hubungkan penyedia OpenID Connect mana pun untuk mengaktifkan single sign-on bagi tim yang sudah menggunakan manajemen identitas terpusat.
Jalankan ByteStash lebih mudah di Hostinger
Aktif dalam sekali klik
Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.
Perlindungan menyeluruh
Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.
Docker Manager bawaan
Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.
Aktif dalam sekali klik
Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.
Perlindungan menyeluruh
Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.
Docker Manager bawaan
Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.
Docker VPS hosting yang bisa diandalkan
Super puas dengan VPS hosting Hostinger! Uptime-nya selalu stabil, jadi website saya lancar terus. Setiap kali butuh bantuan, tim support-nya cepat, paham semuanya, dan sangat membantu.
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