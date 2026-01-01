ByteStash adalah aplikasi web self-hosted untuk menyimpan, mengatur, dan berbagi snippet kode dalam satu library yang dapat dicari. Aplikasi ini mendukung puluhan bahasa pemrograman dengan syntax highlighting penuh, memungkinkan Anda memfilter berdasarkan bahasa atau kata kunci, menyematkan favorit untuk akses cepat, dan berbagi snippet secara publik tanpa memerlukan akun dari penerima.

Tidak seperti tool snippet berbasis cloud, ByteStash berjalan sepenuhnya di infrastruktur Anda sendiri dengan database SQLite yang ringan — tidak memerlukan layanan eksternal. Aplikasi ini dilengkapi dengan REST API lengkap dengan dokumentasi Swagger dan integrasi OpenID Connect opsional, menjadikannya sama cocok untuk developer solo dan tim yang menggunakan manajemen identitas terpusat.