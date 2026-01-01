Deploy instan Tianji.
Pusat wawasan all-in-one open-source yang menggabungkan analitik website, pemantauan uptime, dan pelacakan status server dalam satu dashboard.
Pilih paket VPS untuk Tianji
Setiap paket punya fitur yang Anda butuhkan dan keunggulan lainnya
Buat project apa saja dengan Tianji
Tianji adalah hub wawasan all-in-one open-source yang menyatukan analisis website, pemantauan uptime, dan pelacakan status server dalam satu antarmuka. Daripada mengelola alat terpisah untuk setiap kebutuhan, Tianji memungkinkan Anda melacak metrik pengunjung, memantau apakah layanan Anda dapat dijangkau, dan melaporkan kesehatan server Anda â€” semuanya dari satu dashboard dengan sistem notifikasi terpadu.
Dibangun untuk tim dan operator tunggal, Tianji mendukung akses multi-pengguna dengan izin berbasis peran dan membatasi pendaftaran baru secara default sehingga hanya pengguna yang diundang yang dapat bergabung. OpenAPI terintegrasi menyediakan akses terprogram ke semua data. Self-hosting menjaga data analitik dan pemantauan Anda pada infrastruktur Anda sendiri, jauh dari platform pihak ketiga.
Fitur utama Tianji
Statistik Website
Lacak tampilan halaman, pengunjung unik, sumber rujukan, dan parameter UTM tanpa bergantung pada Google Analytics atau mengirim data ke pihak ketiga.
Pemantauan uptime
Pantau terus apakah website dan API Anda dapat dijangkau dan segera dapatkan notifikasi ketika layanan mengalami gangguan.
Pemantauan status server
Pasang Tianji reporter yang ringan di server mana pun untuk mengalirkan metrik CPU, memori, disk, dan jaringan kembali ke dashboard Anda.
Notifikasi pintar
Arahkan peringatan untuk downtime dan masalah server ke Telegram, Slack, email, webhook, dan saluran lainnya dari satu konfigurasi.
Akses OpenAPI
API REST yang didokumentasikan lengkap memungkinkan Anda mengkueri data analitik dan pemantauan secara terprogram untuk dasbor kustom atau integrasi.
Jalankan Tianji lebih mudah di Hostinger
Aktif dalam sekali klik
Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.
Perlindungan menyeluruh
Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.
Docker Manager bawaan
Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.
Aktif dalam sekali klik
Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.
Perlindungan menyeluruh
Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.
Docker Manager bawaan
Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.
Docker VPS hosting yang bisa diandalkan
Super puas dengan VPS hosting Hostinger! Uptime-nya selalu stabil, jadi website saya lancar terus. Setiap kali butuh bantuan, tim support-nya cepat, paham semuanya, dan sangat membantu.
Semuanya lancar banget pakai Hostinger! Chatbot AI-nya oke, dan kalau AI nggak bisa jawab, langsung ada tim support yang siap bantu. VPS-nya juga juara, stabil tanpa naik turun. Makasih tim developer dan semua yang terlibat, lanjutkan terus ðŸš€
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