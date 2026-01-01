Tianji adalah hub wawasan all-in-one open-source yang menyatukan analisis website, pemantauan uptime, dan pelacakan status server dalam satu antarmuka. Daripada mengelola alat terpisah untuk setiap kebutuhan, Tianji memungkinkan Anda melacak metrik pengunjung, memantau apakah layanan Anda dapat dijangkau, dan melaporkan kesehatan server Anda â€” semuanya dari satu dashboard dengan sistem notifikasi terpadu.

Dibangun untuk tim dan operator tunggal, Tianji mendukung akses multi-pengguna dengan izin berbasis peran dan membatasi pendaftaran baru secara default sehingga hanya pengguna yang diundang yang dapat bergabung. OpenAPI terintegrasi menyediakan akses terprogram ke semua data. Self-hosting menjaga data analitik dan pemantauan Anda pada infrastruktur Anda sendiri, jauh dari platform pihak ketiga.