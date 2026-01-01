Casibase adalah platform manajemen pengetahuan open-source dan AI chatbot yang memungkinkan organisasi membangun asisten khusus domain yang didukung oleh data enterprise nyata. Ini menggabungkan penyerapan dokumen berbasis embedding dengan dukungan untuk berbagai large language model — termasuk ChatGPT, Claude, Llama 3, dan DeepSeek — sehingga tim dapat mengkueri basis pengetahuan mereka sendiri melalui antarmuka chat bahasa alami tanpa mengirim dokumen mentah ke layanan pihak ketiga.

Self-hosting Casibase di VPS Anda sendiri menjaga dokumen proprietary, riwayat percakapan, dan API key model sepenuhnya di infrastruktur yang Anda kontrol. Stack ini dilengkapi dengan MySQL untuk persistensi dan terintegrasi dengan Casdoor untuk autentikasi kelas enterprise termasuk GitHub, Google, dan provider OAuth kustom.