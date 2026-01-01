Deploy Casibase instan.
Basis pengetahuan AI open-source dan platform chat bertenaga LLM untuk membangun asisten khusus domain.
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Setiap paket punya fitur yang Anda butuhkan dan keunggulan lainnya
Buat project yang Anda mau dengan Casibase
Casibase adalah platform manajemen pengetahuan open-source dan AI chatbot yang memungkinkan organisasi membangun asisten khusus domain yang didukung oleh data enterprise nyata. Ini menggabungkan penyerapan dokumen berbasis embedding dengan dukungan untuk berbagai large language model — termasuk ChatGPT, Claude, Llama 3, dan DeepSeek — sehingga tim dapat mengkueri basis pengetahuan mereka sendiri melalui antarmuka chat bahasa alami tanpa mengirim dokumen mentah ke layanan pihak ketiga.
Self-hosting Casibase di VPS Anda sendiri menjaga dokumen proprietary, riwayat percakapan, dan API key model sepenuhnya di infrastruktur yang Anda kontrol. Stack ini dilengkapi dengan MySQL untuk persistensi dan terintegrasi dengan Casdoor untuk autentikasi kelas enterprise termasuk GitHub, Google, dan provider OAuth kustom.
Fitur utama Casibase
Dukungan LLM multi-model
Hubungkan ke ChatGPT, Claude, Llama 3, DeepSeek R1, dan model HuggingFace sehingga Anda dapat beralih atau membandingkan penyedia tanpa memasukkan kembali basis pengetahuan Anda.
Pencarian berbasis embedding
Dokumen dipecah dan ditanamkan saat data dimasukkan, memungkinkan pencarian semantik yang memunculkan bagian-bagian yang relevan secara kontekstual, bukan berdasarkan kecocokan kata kunci.
Otentikasi perusahaan
Integrasi Casdoor menyediakan single sign-on dengan GitHub, Google, dan penyedia OAuth perusahaan, dengan kontrol izin yang terperinci di seluruh penyimpanan pengetahuan.
Antarmuka multibahasa
UI web dilengkapi dengan dukungan untuk 12 bahasa, sehingga dapat diakses oleh tim yang tersebar secara global tanpa pekerjaan lokalisasi tambahan.
Akses aset jarak jauh
Dukungan protokol RDP, VNC, dan SSH bawaan memungkinkan Anda melampirkan infrastruktur jarak jauh sebagai aset pengetahuan bersama dengan dokumen dan riwayat obrolan.
Jalankan Casibase lebih mudah di Hostinger
Aktif dalam sekali klik
Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.
Perlindungan menyeluruh
Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.
Docker Manager bawaan
Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.
Aktif dalam sekali klik
Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.
Perlindungan menyeluruh
Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.
Docker Manager bawaan
Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.
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