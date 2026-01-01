Deploy instan Wallabag.
Aplikasi read-it-later self-hosted yang menyimpan dan membersihkan artikel web untuk membaca offline tanpa gangguan.
Pilih paket VPS untuk Wallabag
Setiap paket punya fitur yang Anda butuhkan dan keunggulan lainnya
Buat project apa saja dengan Wallabag
Wallabag adalah aplikasi 'baca nanti' self-hosted yang menyimpan artikel web dan menghilangkan iklan, navigasi, serta kekacauan, menyajikan hanya teks dan gambar untuk pengalaman membaca yang bersih dan terfokus. Ini berfungsi sebagai alternatif pribadi untuk Pocket dan Instapaper dengan dukungan offline penuh.
Self-hosting Wallabag di VPS berarti daftar bacaan dan arsip artikel Anda disimpan di infrastruktur Anda sendiri tanpa akses pihak ketiga. Ekstensi browser untuk Chrome dan Firefox membuat penyimpanan artikel menjadi sekali klik, sementara aplikasi seluler untuk iOS dan Android memungkinkan membaca offline saat bepergian. Impor dari Pocket dan Instapaper membuat migrasi menjadi mudah.
Fitur utama Wallabag
Membaca artikel yang rapi
Wallabag mengekstrak konten artikel dan menghapus iklan, navigasi, serta gangguan untuk pengalaman membaca yang bersih dan terfokus.
Akses Offline
Artikel yang disimpan tersinkronisasi ke aplikasi mobile untuk iOS dan Android, memungkinkan membaca tanpa koneksi internet.
Ekstensi browser
Simpan artikel dari Chrome dan Firefox dengan sekali klik menggunakan ekstensi browser resmi Wallabag.
Tagging dan pencarian
Mengatur artikel yang disimpan dengan tag dan menemukan apa pun secara instan menggunakan pencarian teks lengkap di seluruh arsip bacaan Anda.
Impor dari Pocket
Migrasikan daftar bacaan Anda yang sudah ada dari Pocket atau Instapaper ke Wallabag tanpa kehilangan artikel yang tersimpan.
Jalankan Wallabag lebih mudah di Hostinger
Aktif dalam sekali klik
Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.
Perlindungan menyeluruh
Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.
Docker Manager bawaan
Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.
Aktif dalam sekali klik
Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.
Perlindungan menyeluruh
Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.
Docker Manager bawaan
Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.
Docker VPS hosting yang bisa diandalkan
Super puas dengan VPS hosting Hostinger! Uptime-nya selalu stabil, jadi website saya lancar terus. Setiap kali butuh bantuan, tim support-nya cepat, paham semuanya, dan sangat membantu.
Semuanya lancar banget pakai Hostinger! Chatbot AI-nya oke, dan kalau AI nggak bisa jawab, langsung ada tim support yang siap bantu. VPS-nya juga juara, stabil tanpa naik turun. Makasih tim developer dan semua yang terlibat, lanjutkan terus ðŸš€
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