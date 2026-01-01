Wallabag adalah aplikasi 'baca nanti' self-hosted yang menyimpan artikel web dan menghilangkan iklan, navigasi, serta kekacauan, menyajikan hanya teks dan gambar untuk pengalaman membaca yang bersih dan terfokus. Ini berfungsi sebagai alternatif pribadi untuk Pocket dan Instapaper dengan dukungan offline penuh.

Self-hosting Wallabag di VPS berarti daftar bacaan dan arsip artikel Anda disimpan di infrastruktur Anda sendiri tanpa akses pihak ketiga. Ekstensi browser untuk Chrome dan Firefox membuat penyimpanan artikel menjadi sekali klik, sementara aplikasi seluler untuk iOS dan Android memungkinkan membaca offline saat bepergian. Impor dari Pocket dan Instapaper membuat migrasi menjadi mudah.