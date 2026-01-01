DumbDo adalah aplikasi daftar tugas yang sengaja dibuat sederhana dari DumbWare.io, dibangun berdasarkan filosofi bahwa sebagian besar kebutuhan pelacakan tugas tidak memerlukan database, sistem akun, atau langganan cloud. Tugas disimpan dalam satu file JSON, membuat backup menjadi salinan satu file dan migrasi menjadi mudah.

Antarmuka merespons dengan baik di berbagai ukuran layar dan secara otomatis beralih antara mode gelap dan terang. Perlindungan PIN opsional (4-10 digit) mengamankan akses di server bersama. Dukungan Progressive Web App berarti Anda dapat menginstal DumbDo di ponsel atau desktop dan menggunakannya secara offline. Self-hosting di VPS menjaga data tugas Anda tetap pribadi, tersedia dari setiap perangkat, dan bebas dari perubahan layanan pihak ketiga.