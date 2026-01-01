Deploy instan DumbDo.
Daftar tugas minimalis yang di-host sendiri dengan penyimpanan berbasis file, dark mode, dukungan PWA, dan perlindungan PIN opsional â€” tidak perlu database.
Pilih paket VPS untuk DumbDo
Setiap paket punya fitur yang Anda butuhkan dan keunggulan lainnya
Buat project apa saja dengan DumbDo
DumbDo adalah aplikasi daftar tugas yang sengaja dibuat sederhana dari DumbWare.io, dibangun berdasarkan filosofi bahwa sebagian besar kebutuhan pelacakan tugas tidak memerlukan database, sistem akun, atau langganan cloud. Tugas disimpan dalam satu file JSON, membuat backup menjadi salinan satu file dan migrasi menjadi mudah.
Antarmuka merespons dengan baik di berbagai ukuran layar dan secara otomatis beralih antara mode gelap dan terang. Perlindungan PIN opsional (4-10 digit) mengamankan akses di server bersama. Dukungan Progressive Web App berarti Anda dapat menginstal DumbDo di ponsel atau desktop dan menggunakannya secara offline. Self-hosting di VPS menjaga data tugas Anda tetap pribadi, tersedia dari setiap perangkat, dan bebas dari perubahan layanan pihak ketiga.
Fitur utama DumbDo
Tanpa database
Menyimpan semua tugas dalam satu file JSON â€” tidak perlu menyediakan, memigrasi, atau memelihara selain kontainer itu sendiri.
Mode gelap dan terang
Secara otomatis mengikuti preferensi skema warna sistem untuk tampilan yang nyaman di lingkungan atau waktu kapan pun.
Aplikasi Web Progresif
Instal DumbDo di perangkat apa pun untuk akses layar utama dan penggunaan offline tanpa harus mengunjungi browser setiap kali.
Perlindungan PIN opsional
Atur PIN 4-10 digit untuk membatasi akses pada server bersama sambil menjaga antarmuka tetap cepat diakses bagi pengguna yang berwenang.
Judul situs yang dapat disesuaikan
Ganti nama instance aplikasi agar sesuai dengan branding pribadi atau membedakan antara beberapa deployment pada VPS yang sama.
Jalankan DumbDo lebih mudah di Hostinger
Aktif dalam sekali klik
Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.
Perlindungan menyeluruh
Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.
Docker Manager bawaan
Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.
Aktif dalam sekali klik
Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.
Perlindungan menyeluruh
Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.
Docker Manager bawaan
Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.
Docker VPS hosting yang bisa diandalkan
Super puas dengan VPS hosting Hostinger! Uptime-nya selalu stabil, jadi website saya lancar terus. Setiap kali butuh bantuan, tim support-nya cepat, paham semuanya, dan sangat membantu.
Semuanya lancar banget pakai Hostinger! Chatbot AI-nya oke, dan kalau AI nggak bisa jawab, langsung ada tim support yang siap bantu. VPS-nya juga juara, stabil tanpa naik turun. Makasih tim developer dan semua yang terlibat, lanjutkan terus ðŸš€
Akhirnya nemu VPS hosting yang beneran oke. Harganya pas, panelnya gampang dipakai dan cepat. Backup mulus, tim support juga sangat andal dan solutif. Pokoknya mantap!
Waktu kehilangan akses ke instance n8n self-hosted, saya langsung menghubungi support Hostinger. Jujur, responsnya benar-benar di luar ekspektasi. Chatbot Kodee sangat membantu, dan Mohammad dari tim CS juga sangat detail untuk memastikan semuanya terselesaikan.
Terima kasih banyak untuk Carla yang sudah bantu upgrade n8n di VPS Hostinger saya. Profesional dan informatif sekali!
Nggak pernah ada drama dengan VPS Hostinger. Selalu cepat, stabil, dan nggak ada downtime.
Hostinger oke banget, saya puas sama layanan yang saya pakai. Harganya nggak semahal tempat lain, tapi VPS-nya mantap dan paketnya sesuai sama harga.