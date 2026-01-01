Diskon Norish hingga 69%

Deploy Norish instan.

Manajer resep open-source untuk rumah tangga dengan impor media sosial, analisis nutrisi AI, dan sinkronisasi waktu nyata.

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Gratis backup mingguan otomatis
VPS berbasis AI
Rp116.900/bln
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Deploy Norish instan.

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Diskon 64%
KVM 1
Rp320.900
Rp116.900/bln
Pilih paket
Biaya perpanjangan Rp193.900/bln untuk 2 tahun. Bisa dibatalkan kapan saja.
1 vCPU core
4 GB RAM
50 GB NVMe disk space
4 TB bandwidth
TERPOPULER
Diskon 63%
KVM 2
Rp407.900
Rp151.900/bln
Pilih paket
Biaya perpanjangan Rp232.900/bln untuk 2 tahun. Bisa dibatalkan kapan saja.
2 vCPU core
8 GB RAM
100 GB NVMe disk space
8 TB bandwidth
Diskon 69%
KVM 4
Rp679.900
Rp213.900/bln
Pilih paket
Biaya perpanjangan Rp465.900/bln untuk 2 tahun. Bisa dibatalkan kapan saja.
4 vCPU core
16 GB RAM
200 GB NVMe disk space
16 TB bandwidth
Diskon 65%
KVM 8
Rp1.203.900
Rp426.900/bln
Pilih paket
Biaya perpanjangan Rp853.900/bln untuk 2 tahun. Bisa dibatalkan kapan saja.
8 vCPU core
32 GB RAM
400 GB NVMe disk space
32 TB bandwidth
Diskon 64%
KVM 1
Rp320.900
Rp116.900/bln
Pilih paket
Biaya perpanjangan Rp193.900/bln untuk 2 tahun. Bisa dibatalkan kapan saja.
1 vCPU core
4 GB RAM
50 GB NVMe disk space
4 TB bandwidth
TERPOPULER
Diskon 63%
KVM 2
Rp407.900
Rp151.900/bln
Pilih paket
Biaya perpanjangan Rp232.900/bln untuk 2 tahun. Bisa dibatalkan kapan saja.
2 vCPU core
8 GB RAM
100 GB NVMe disk space
8 TB bandwidth
Diskon 69%
KVM 4
Rp679.900
Rp213.900/bln
Pilih paket
Biaya perpanjangan Rp465.900/bln untuk 2 tahun. Bisa dibatalkan kapan saja.
4 vCPU core
16 GB RAM
200 GB NVMe disk space
16 TB bandwidth
Diskon 65%
KVM 8
Rp1.203.900
Rp426.900/bln
Pilih paket
Biaya perpanjangan Rp853.900/bln untuk 2 tahun. Bisa dibatalkan kapan saja.
8 vCPU core
32 GB RAM
400 GB NVMe disk space
32 TB bandwidth

Setiap paket punya fitur yang Anda butuhkan dan keunggulan lainnya

Docker Manager
Akses cepat ke log container
Update sekali klik
Prosesor AMD EPYC
NVMe SSD storage
Kecepatan jaringan 1 Gbps
Public API
Data center di seluruh dunia
Domain gratis selama 1 tahun
Docker Manager
Akses cepat ke log container
Update sekali klik
Prosesor AMD EPYC
NVMe SSD storage
Kecepatan jaringan 1 Gbps
Public API
Data center di seluruh dunia
Domain gratis selama 1 tahun

Paket harus lunas dibayar di awal. Harga bulanan yang ditampilkan adalah total harga produk dibagi durasi paket.

Buat project apa saja dengan Norish

Norish adalah aplikasi manajemen resep modern yang mengutamakan rumah tangga, dibangun untuk keluarga dan situasi hidup bersama. Aplikasi ini mengimpor resep langsung dari URL, YouTube Shorts, Instagram Reels, video TikTok, dan tangkapan layar gambar â€” menghilangkan pekerjaan transkripsi manual yang dibutuhkan oleh manajer resep lainnya. Analisis nutrisi bertenaga AI dan deteksi alergi berjalan otomatis pada setiap resep yang diimpor, dan perubahan tersinkronisasi secara real-time di semua perangkat rumah tangga melalui Redis.

Tidak seperti layanan resep berbasis cloud yang memonetisasi data Anda dan membatasi ekspor, Norish sepenuhnya di-hosting sendiri di bawah AGPL-3.0, menjaga setiap resep, daftar belanja, dan rencana makan pada infrastruktur yang Anda kontrol tanpa biaya per rumah tangga atau tingkatan langganan.

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Buat project apa saja dengan {name}

Fitur utama Norish

Impor resep media sosial

Impor resep dari URL mana pun, YouTube Shorts, Instagram Reels, atau video TikTok menggunakan browser tanpa kepala â€” tidak perlu transkripsi manual.

Analisis nutrisi AI

Secara otomatis menghasilkan informasi gizi dan mendeteksi alergen pada resep yang diimpor sehingga anggota rumah tangga dengan kebutuhan diet selalu memiliki data yang akurat.

Sinkronisasi rumah tangga real-time

Perubahan resep, pembaruan daftar belanja, dan pengeditan rencana makan menyebar secara instan ke setiap perangkat di rumah tangga tanpa penyegaran manual.

Daftar belanjaan berbagi

Buat daftar belanjaan rumah tangga langsung dari resep dan rencana makan yang dipilih, dengan item yang disusun untuk belanja yang efisien.

CalDAV perencana makanan

Sinkronkan kalender rencana makan Anda ke aplikasi yang kompatibel dengan CalDAV mana pun agar makanan yang direncanakan muncul bersamaan dengan janji temu dan pengingat.

Jalankan Norish lebih mudah di Hostinger

Aktif dalam sekali klik

Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.

Aktif dalam sekali klik

Perlindungan menyeluruh

Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.

Perlindungan menyeluruh

Docker Manager bawaan

Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.

Docker Manager bawaan

Aktif dalam sekali klik

Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.

Aktif dalam sekali klik

Perlindungan menyeluruh

Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.

Perlindungan menyeluruh

Docker Manager bawaan

Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.

Docker Manager bawaan

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Sesuai target pasar. Jangkauan global

Pilih server yang paling dekat dengan lokasi audiens Anda untuk tingkatkan kecepatan website. Data center kami berlokasi di Asia, Eropa, Amerika Utara, dan Amerika Selatan.
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Sesuai target pasar. Jangkauan global

Docker VPS hosting yang bisa diandalkan

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Jaminan 30 hari uang kembali

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