Norish adalah aplikasi manajemen resep modern yang mengutamakan rumah tangga, dibangun untuk keluarga dan situasi hidup bersama. Aplikasi ini mengimpor resep langsung dari URL, YouTube Shorts, Instagram Reels, video TikTok, dan tangkapan layar gambar â€” menghilangkan pekerjaan transkripsi manual yang dibutuhkan oleh manajer resep lainnya. Analisis nutrisi bertenaga AI dan deteksi alergi berjalan otomatis pada setiap resep yang diimpor, dan perubahan tersinkronisasi secara real-time di semua perangkat rumah tangga melalui Redis.

Tidak seperti layanan resep berbasis cloud yang memonetisasi data Anda dan membatasi ekspor, Norish sepenuhnya di-hosting sendiri di bawah AGPL-3.0, menjaga setiap resep, daftar belanja, dan rencana makan pada infrastruktur yang Anda kontrol tanpa biaya per rumah tangga atau tingkatan langganan.