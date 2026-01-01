Deploy Norish instan.
Manajer resep open-source untuk rumah tangga dengan impor media sosial, analisis nutrisi AI, dan sinkronisasi waktu nyata.
Pilih paket VPS untuk Norish
Setiap paket punya fitur yang Anda butuhkan dan keunggulan lainnya
Buat project apa saja dengan Norish
Norish adalah aplikasi manajemen resep modern yang mengutamakan rumah tangga, dibangun untuk keluarga dan situasi hidup bersama. Aplikasi ini mengimpor resep langsung dari URL, YouTube Shorts, Instagram Reels, video TikTok, dan tangkapan layar gambar â€” menghilangkan pekerjaan transkripsi manual yang dibutuhkan oleh manajer resep lainnya. Analisis nutrisi bertenaga AI dan deteksi alergi berjalan otomatis pada setiap resep yang diimpor, dan perubahan tersinkronisasi secara real-time di semua perangkat rumah tangga melalui Redis.
Tidak seperti layanan resep berbasis cloud yang memonetisasi data Anda dan membatasi ekspor, Norish sepenuhnya di-hosting sendiri di bawah AGPL-3.0, menjaga setiap resep, daftar belanja, dan rencana makan pada infrastruktur yang Anda kontrol tanpa biaya per rumah tangga atau tingkatan langganan.
Fitur utama Norish
Impor resep media sosial
Impor resep dari URL mana pun, YouTube Shorts, Instagram Reels, atau video TikTok menggunakan browser tanpa kepala â€” tidak perlu transkripsi manual.
Analisis nutrisi AI
Secara otomatis menghasilkan informasi gizi dan mendeteksi alergen pada resep yang diimpor sehingga anggota rumah tangga dengan kebutuhan diet selalu memiliki data yang akurat.
Sinkronisasi rumah tangga real-time
Perubahan resep, pembaruan daftar belanja, dan pengeditan rencana makan menyebar secara instan ke setiap perangkat di rumah tangga tanpa penyegaran manual.
Daftar belanjaan berbagi
Buat daftar belanjaan rumah tangga langsung dari resep dan rencana makan yang dipilih, dengan item yang disusun untuk belanja yang efisien.
CalDAV perencana makanan
Sinkronkan kalender rencana makan Anda ke aplikasi yang kompatibel dengan CalDAV mana pun agar makanan yang direncanakan muncul bersamaan dengan janji temu dan pengingat.
Jalankan Norish lebih mudah di Hostinger
Aktif dalam sekali klik
Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.
Perlindungan menyeluruh
Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.
Docker Manager bawaan
Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.
Aktif dalam sekali klik
Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.
Perlindungan menyeluruh
Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.
Docker Manager bawaan
Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.
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