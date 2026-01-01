Checkmk adalah platform monitoring infrastruktur dan aplikasi yang komprehensif, yang menggabungkan plugin yang kompatibel dengan Nagios, UI web modern, auto-discovery layanan, dan dashboard bawaan. Community Edition (sebelumnya Raw Edition) sepenuhnya open-source dan mencakup mesin monitoring lengkap, penerima agen, perutean notifikasi, serta fitur pelaporan yang digunakan oleh puluhan ribu organisasi untuk memantau server, switch, host virtualisasi, dan workload cloud dari satu panel terpusat.

Self-hosting Checkmk di VPS Anda menjaga setiap kredensial, hostname, dan metrik di dalam infrastruktur Anda sendiri. Auto-discovery memindai host pada pendaftaran pertama dan mengusulkan pemeriksaan layanan yang tepat untuk OS dan software yang ditemukan, secara drastis mengurangi waktu setup dibandingkan dengan mengonfigurasi setiap metrik secara manual.