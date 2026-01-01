Deploy instan Checkmk.
Pemantauan infrastruktur komprehensif dengan penemuan otomatis, pemeriksaan tanpa agen, dasbor, dan peringatan untuk server, jaringan, dan beban kerja cloud.
Pilih paket VPS untuk Checkmk
Setiap paket punya fitur yang Anda butuhkan dan keunggulan lainnya
Buat project yang Anda mau dengan Checkmk
Checkmk adalah platform monitoring infrastruktur dan aplikasi yang komprehensif, yang menggabungkan plugin yang kompatibel dengan Nagios, UI web modern, auto-discovery layanan, dan dashboard bawaan. Community Edition (sebelumnya Raw Edition) sepenuhnya open-source dan mencakup mesin monitoring lengkap, penerima agen, perutean notifikasi, serta fitur pelaporan yang digunakan oleh puluhan ribu organisasi untuk memantau server, switch, host virtualisasi, dan workload cloud dari satu panel terpusat.
Self-hosting Checkmk di VPS Anda menjaga setiap kredensial, hostname, dan metrik di dalam infrastruktur Anda sendiri. Auto-discovery memindai host pada pendaftaran pertama dan mengusulkan pemeriksaan layanan yang tepat untuk OS dan software yang ditemukan, secara drastis mengurangi waktu setup dibandingkan dengan mengonfigurasi setiap metrik secara manual.
Fitur utama Checkmk
Deteksi otomatis layanan
Tambahkan host dan Checkmk akan memeriksanya untuk OS, layanan, sistem file, antarmuka jaringan, dan perangkat lunak, mengusulkan pemeriksaan pemantauan yang tepat secara otomatis.
Pemeriksaan agen dan tanpa agen
Pantau server melalui agen ringan di Linux, Windows, dan Unix, atau gunakan SNMP, IPMI, REST API, serta puluhan integrasi untuk switch, hypervisor, dan layanan cloud.
Dashboard dan laporan
Tampilan bawaan mencakup gambaran umum host, status masalah, grafik performa, dan pelaporan SLA, dengan editor grafis untuk dasbor kustom dan notifikasi.
Peringatan Cerdas
Rute notifikasi dengan aturan eskalasi, jam tenang yang disesuaikan dengan jendela waktu, pengiriman multi-saluran, dan template yang dapat disesuaikan per grup host dan tim.
Pemantauan Terdistribusi
Skalakan ke beberapa situs dengan administrasi terpusat, server satelit jarak jauh, dan replikasi konfigurasi yang tersinkronisasi lintas wilayah geografis.
Jalankan Checkmk lebih mudah di Hostinger
Aktif dalam sekali klik
Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.
Perlindungan menyeluruh
Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.
Docker Manager bawaan
Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.
Aktif dalam sekali klik
Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.
Perlindungan menyeluruh
Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.
Docker Manager bawaan
Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.
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