Deploy instan Icinga 2.
Platform pemantauan open-source untuk host, layanan, dan metrik dengan DSL dan REST API yang canggih.
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Setiap paket punya fitur yang Anda butuhkan dan keunggulan lainnya
Buat project apa saja dengan Icinga 2
Icinga 2 adalah penerus modern Nagios, ditulis ulang dalam C++ untuk performa dan dibangun di sekitar DSL konfigurasi yang canggih, REST API native, serta modul fitur yang dapat dipasang. Ini memeriksa ketersediaan host, layanan, perangkat jaringan, dan aplikasi, menghitung transisi status dan waktu henti, serta memicu notifikasi saat terjadi masalah â€” semuanya didukung oleh ribuan plugin yang kompatibel dengan Nagios yang sudah ada.
Template ini menggabungkan Icinga 2 dengan Icinga DB, daemon sinkronisasi yang didukung Redis, dan Icinga Web 2 sehingga Anda mendapatkan tumpukan pemantauan lengkap dengan dashboard modern secara langsung. Self-hosting di VPS Anda sendiri menjaga setiap alert, metrik, dan inventaris host pada infrastruktur yang Anda kontrol, tanpa harga per-host atau vendor lock-in.
Fitur utama Icinga 2
Nagios plugin kompatibel
Menggunakan kembali seluruh ekosistem plugin Nagios sehingga skrip pemeriksaan yang ada untuk HTTP, SMTP, disk, CPU, database, dan sertifikat berfungsi tanpa perubahan.
Modern dashboard web
Icinga Web 2 dengan modul Icinga DB menyertakan UI daftar, filter, dan detail yang cepat dengan mode gelap, konfirmasi massal, dan penjadwalan modal untuk waktu henti.
Config DSL yang Kuat
Menerapkan aturan, template, dan grup host memungkinkan Anda menentukan pemantauan untuk ratusan host dalam beberapa baris daripada mengulang blok per host.
REST API dan peristiwa
REST API lengkap untuk host, layanan, waktu henti, komentar, dan pengakuan mendorong otomatisasi, dasbor, dan integrasi ChatOps.
Icinga DB Streaming Sinkronisasi
Daemon sinkronisasi yang didukung Redis mengalirkan setiap hasil pemeriksaan dan perubahan status ke MariaDB sehingga UI web selalu mencerminkan status langsung dengan lag minimal.
Monitoring terdistribusi
Kontainer master nantinya dapat menerima zona satelit dan agen, memungkinkan Anda untuk melakukan penskalaan ke beberapa pusat data dari pohon konfigurasi yang sama.
Jalankan Icinga 2 lebih mudah di Hostinger
Aktif dalam sekali klik
Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.
Perlindungan menyeluruh
Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.
Docker Manager bawaan
Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.
Aktif dalam sekali klik
Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.
Perlindungan menyeluruh
Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.
Docker Manager bawaan
Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.
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