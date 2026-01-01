Icinga 2 adalah penerus modern Nagios, ditulis ulang dalam C++ untuk performa dan dibangun di sekitar DSL konfigurasi yang canggih, REST API native, serta modul fitur yang dapat dipasang. Ini memeriksa ketersediaan host, layanan, perangkat jaringan, dan aplikasi, menghitung transisi status dan waktu henti, serta memicu notifikasi saat terjadi masalah â€” semuanya didukung oleh ribuan plugin yang kompatibel dengan Nagios yang sudah ada.

Template ini menggabungkan Icinga 2 dengan Icinga DB, daemon sinkronisasi yang didukung Redis, dan Icinga Web 2 sehingga Anda mendapatkan tumpukan pemantauan lengkap dengan dashboard modern secara langsung. Self-hosting di VPS Anda sendiri menjaga setiap alert, metrik, dan inventaris host pada infrastruktur yang Anda kontrol, tanpa harga per-host atau vendor lock-in.