Diskon CitrineOS hingga 69%

Deploy instan CitrineOS.

Sistem manajemen stasiun pengisian daya OCPP 2.0.1 sumber terbuka untuk operator jaringan kendaraan listrik.

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VPS berbasis AI
Rp116.900 /bln
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Deploy instan CitrineOS.

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Diskon 64%
KVM 1
Rp320.900
Rp116.900 /bln
Pilih paket
Biaya perpanjangan Rp193.900/bln untuk 2 tahun. Bisa dibatalkan kapan saja.
1 vCPU core
4 GB RAM
50 GB NVMe disk space
4 TB bandwidth
TERPOPULER
Diskon 62%
KVM 2
Rp407.900
Rp155.900 /bln
Pilih paket
Biaya perpanjangan Rp232.900/bln untuk 2 tahun. Bisa dibatalkan kapan saja.
2 vCPU core
8 GB RAM
100 GB NVMe disk space
8 TB bandwidth
Diskon 69%
KVM 4
Rp679.900
Rp213.900 /bln
Pilih paket
Biaya perpanjangan Rp465.900/bln untuk 2 tahun. Bisa dibatalkan kapan saja.
4 vCPU core
16 GB RAM
200 GB NVMe disk space
16 TB bandwidth
Diskon 65%
KVM 8
Rp1.203.900
Rp426.900 /bln
Pilih paket
Biaya perpanjangan Rp853.900/bln untuk 2 tahun. Bisa dibatalkan kapan saja.
8 vCPU core
32 GB RAM
400 GB NVMe disk space
32 TB bandwidth
Diskon 64%
KVM 1
Rp320.900
Rp116.900 /bln
Pilih paket
Biaya perpanjangan Rp193.900/bln untuk 2 tahun. Bisa dibatalkan kapan saja.
1 vCPU core
4 GB RAM
50 GB NVMe disk space
4 TB bandwidth
TERPOPULER
Diskon 62%
KVM 2
Rp407.900
Rp155.900 /bln
Pilih paket
Biaya perpanjangan Rp232.900/bln untuk 2 tahun. Bisa dibatalkan kapan saja.
2 vCPU core
8 GB RAM
100 GB NVMe disk space
8 TB bandwidth
Diskon 69%
KVM 4
Rp679.900
Rp213.900 /bln
Pilih paket
Biaya perpanjangan Rp465.900/bln untuk 2 tahun. Bisa dibatalkan kapan saja.
4 vCPU core
16 GB RAM
200 GB NVMe disk space
16 TB bandwidth
Diskon 65%
KVM 8
Rp1.203.900
Rp426.900 /bln
Pilih paket
Biaya perpanjangan Rp853.900/bln untuk 2 tahun. Bisa dibatalkan kapan saja.
8 vCPU core
32 GB RAM
400 GB NVMe disk space
32 TB bandwidth

Setiap paket punya fitur yang Anda butuhkan dan keunggulan lainnya

Docker Manager
Akses cepat ke log container
Update sekali klik
Prosesor AMD EPYC
NVMe SSD storage
Kecepatan jaringan 1 Gbps
Public API
Data center di seluruh dunia
Domain gratis selama 1 tahun
Docker Manager
Akses cepat ke log container
Update sekali klik
Prosesor AMD EPYC
NVMe SSD storage
Kecepatan jaringan 1 Gbps
Public API
Data center di seluruh dunia
Domain gratis selama 1 tahun

Paket harus lunas dibayar di awal. Harga bulanan yang ditampilkan adalah total harga produk dibagi durasi paket.

Buat project yang Anda mau dengan CitrineOS

CitrineOS adalah sistem manajemen stasiun pengisian daya (CSMS) sumber terbuka LF Energy yang dibangun berdasarkan protokol OCPP 2.0.1, dengan dukungan mundur untuk OCPP 1.6. Server merutekan pesan WebSocket dari pengisi daya EV, menyimpan transaksi dan konfigurasi di PostgreSQL dengan PostGIS, serta mengekspos API REST dan GraphQL melalui lapisan Hasura untuk integrasi operator.

Self-hosting CitrineOS di VPS Anda menjaga telemetri stasiun, otorisasi pengemudi, dan riwayat transaksi di bawah kendali Anda sendiri alih-alih cloud vendor. Konsol Hasura GraphQL memungkinkan Anda mengkueri dan mengelola data stasiun pengisian daya langsung di browser, sementara port WebSocket OCPP tetap terbuka agar pengisi daya dapat terhubung.

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Fitur utama CitrineOS

OCPP 2.0.1 asli

Mengimplementasikan Open Charge Point Protocol terbaru dengan inti bersertifikat dan profil keamanan canggih, ditambah kompatibilitas mundur untuk stasiun OCPP 1.6.

Konsol data GraphQL

Hasura secara otomatis menghasilkan API GraphQL dan konsol yang diketik di atas skema CitrineOS, memungkinkan kueri real-time pada sesi, nilai meteran, dan status stasiun.

Router Pesan Modular

Sistem modul berbasis dekorator mengarahkan pesan OCPP melalui RabbitMQ, sehingga modul otorisasi, transaksi, dan pelaporan dapat diskalakan secara independen dari lapisan WebSocket.

Akses data GraphQL

Hasura secara otomatis menghasilkan API GraphQL berjenis di atas skema PostgreSQL CitrineOS, mengekspos langganan real-time untuk sesi, nilai meteran, dan status stasiun.

Penyimpanan S3-kompatibel

Instans MinIO bawaan menyimpan gambar firmware, log stasiun, dan bundel sertifikat melalui API S3 standar, siap untuk ditukar dengan AWS S3 atau GCS nanti.

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Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.

Docker Manager bawaan

Aktif dalam sekali klik

Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.

Aktif dalam sekali klik

Perlindungan menyeluruh

Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.

Perlindungan menyeluruh

Docker Manager bawaan

Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.

Docker Manager bawaan

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