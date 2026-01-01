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Sistem manajemen stasiun pengisian daya OCPP 2.0.1 sumber terbuka untuk operator jaringan kendaraan listrik.
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CitrineOS adalah sistem manajemen stasiun pengisian daya (CSMS) sumber terbuka LF Energy yang dibangun berdasarkan protokol OCPP 2.0.1, dengan dukungan mundur untuk OCPP 1.6. Server merutekan pesan WebSocket dari pengisi daya EV, menyimpan transaksi dan konfigurasi di PostgreSQL dengan PostGIS, serta mengekspos API REST dan GraphQL melalui lapisan Hasura untuk integrasi operator.
Self-hosting CitrineOS di VPS Anda menjaga telemetri stasiun, otorisasi pengemudi, dan riwayat transaksi di bawah kendali Anda sendiri alih-alih cloud vendor. Konsol Hasura GraphQL memungkinkan Anda mengkueri dan mengelola data stasiun pengisian daya langsung di browser, sementara port WebSocket OCPP tetap terbuka agar pengisi daya dapat terhubung.
Fitur utama CitrineOS
OCPP 2.0.1 asli
Mengimplementasikan Open Charge Point Protocol terbaru dengan inti bersertifikat dan profil keamanan canggih, ditambah kompatibilitas mundur untuk stasiun OCPP 1.6.
Konsol data GraphQL
Hasura secara otomatis menghasilkan API GraphQL dan konsol yang diketik di atas skema CitrineOS, memungkinkan kueri real-time pada sesi, nilai meteran, dan status stasiun.
Router Pesan Modular
Sistem modul berbasis dekorator mengarahkan pesan OCPP melalui RabbitMQ, sehingga modul otorisasi, transaksi, dan pelaporan dapat diskalakan secara independen dari lapisan WebSocket.
Akses data GraphQL
Hasura secara otomatis menghasilkan API GraphQL berjenis di atas skema PostgreSQL CitrineOS, mengekspos langganan real-time untuk sesi, nilai meteran, dan status stasiun.
Penyimpanan S3-kompatibel
Instans MinIO bawaan menyimpan gambar firmware, log stasiun, dan bundel sertifikat melalui API S3 standar, siap untuk ditukar dengan AWS S3 atau GCS nanti.
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Aktif dalam sekali klik
Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.
Perlindungan menyeluruh
Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.
Docker Manager bawaan
Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.
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