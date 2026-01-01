CitrineOS adalah sistem manajemen stasiun pengisian daya (CSMS) sumber terbuka LF Energy yang dibangun berdasarkan protokol OCPP 2.0.1, dengan dukungan mundur untuk OCPP 1.6. Server merutekan pesan WebSocket dari pengisi daya EV, menyimpan transaksi dan konfigurasi di PostgreSQL dengan PostGIS, serta mengekspos API REST dan GraphQL melalui lapisan Hasura untuk integrasi operator.

Self-hosting CitrineOS di VPS Anda menjaga telemetri stasiun, otorisasi pengemudi, dan riwayat transaksi di bawah kendali Anda sendiri alih-alih cloud vendor. Konsol Hasura GraphQL memungkinkan Anda mengkueri dan mengelola data stasiun pengisian daya langsung di browser, sementara port WebSocket OCPP tetap terbuka agar pengisi daya dapat terhubung.