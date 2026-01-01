Deploy instan Plane.
Platform manajemen proyek open-source untuk mendeteksi masalah, siklus sprint, dan roadmap produk â€” alternatif self-hosted untuk Jira dan Linear.
Pilih paket VPS untuk Plane
Setiap paket punya fitur yang Anda butuhkan dan keunggulan lainnya
Buat project apa saja dengan Plane
Plane adalah platform manajemen proyek open-source yang canggih yang berfungsi sebagai alternatif modern untuk Jira, Linear, Monday.com, dan ClickUp. Tim melacak masalah, menjalankan siklus sprint dengan burn-down chart, merencanakan roadmap produk, dan berkolaborasi secara real time â€” semua tanpa harga per pengguna atau data meninggalkan infrastruktur Anda.
Deployment yang di-host sendiri mencakup PostgreSQL, cache Valkey, antrean pesan RabbitMQ, dan penyimpanan objek MinIO untuk pengaturan yang sepenuhnya mandiri. Tidak seperti alat proyek SaaS yang mengenakan biaya per kursi, menjalankan Plane di VPS Anda menyediakan pengguna dan proyek tanpa batas dengan biaya infrastruktur tetap dan kepemilikan data yang lengkap.
Fitur utama Plane
Pelacakan isu
Buat dan kelola item kerja dengan teks kaya, lampiran file, sub-masalah, dan referensi lintas proyek dalam satu tampilan terpusat.
Siklus Sprint
Jalankan sprint agile dengan grafik burn-down dan pelacakan momentum tim untuk menjaga irama pengembangan tetap sesuai jadwal.
Produk roadmap
Rencanakan dan komunikasikan arah produk dengan peta jalan visual yang terhubung langsung ke masalah dan modul yang mewujudkan setiap pencapaian.
Kolaborasi Waktu Nyata
Pembaruan langsung memastikan setiap anggota tim melihat status masalah, komentar, dan penugasan terbaru tanpa perlu refresh manual.
Tampilan yang dapat disesuaikan
Buat tampilan papan, daftar, dan kalender yang difilter yang dapat disimpan dan dibagikan di seluruh tim untuk visibilitas proyek yang konsisten.
Modul dan Statistik
Kelompokkan masalah terkait ke dalam modul untuk proyek kompleks, lalu lacak progres dengan analitik bawaan dan visualisasi tren.
Jalankan Plane lebih mudah di Hostinger
Aktif dalam sekali klik
Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.
Perlindungan menyeluruh
Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.
Docker Manager bawaan
Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.
Aktif dalam sekali klik
Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.
Perlindungan menyeluruh
Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.
Docker Manager bawaan
Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.
Docker VPS hosting yang bisa diandalkan
Super puas dengan VPS hosting Hostinger! Uptime-nya selalu stabil, jadi website saya lancar terus. Setiap kali butuh bantuan, tim support-nya cepat, paham semuanya, dan sangat membantu.
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