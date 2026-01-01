Plane adalah platform manajemen proyek open-source yang canggih yang berfungsi sebagai alternatif modern untuk Jira, Linear, Monday.com, dan ClickUp. Tim melacak masalah, menjalankan siklus sprint dengan burn-down chart, merencanakan roadmap produk, dan berkolaborasi secara real time â€” semua tanpa harga per pengguna atau data meninggalkan infrastruktur Anda.

Deployment yang di-host sendiri mencakup PostgreSQL, cache Valkey, antrean pesan RabbitMQ, dan penyimpanan objek MinIO untuk pengaturan yang sepenuhnya mandiri. Tidak seperti alat proyek SaaS yang mengenakan biaya per kursi, menjalankan Plane di VPS Anda menyediakan pengguna dan proyek tanpa batas dengan biaya infrastruktur tetap dan kepemilikan data yang lengkap.