Deploy PhotoPrism dengan instalasi instan.
Aplikasi manajemen foto didukung AI yang secara otomatis mengatur, menandai, dan mencari perpustakaan foto Anda tanpa mengunggah ke cloud pihak ketiga.
Pilih paket VPS untuk PhotoPrism
Setiap paket punya fitur yang Anda butuhkan dan keunggulan lainnya
Buat project apa saja dengan PhotoPrism
PhotoPrism adalah platform manajemen foto yang mengutamakan privasi, yang menggunakan kecerdasan buatan untuk mengklasifikasikan, memberi tag, dan mencari seluruh koleksi foto Anda secara otomatis. Pengenalan wajah, deteksi objek, dan organisasi berbasis lokasi berfungsi secara lokal di server Anda â€” foto Anda tidak pernah meninggalkan hardware Anda.
Self-hosting PhotoPrism di VPS Anda memberi Anda alternatif yang kuat untuk Google Photos dan iCloud yang dapat menangani jutaan gambar, mendukung file RAW dan video 4K, serta menjaga setiap memori di bawah kendali penuh Anda tanpa batasan penyimpanan yang diberlakukan oleh paket langganan pihak ketiga.
Fitur utama PhotoPrism
Penandaan bertenaga AI
Secara otomatis mengklasifikasikan foto berdasarkan subjek, pemandangan, dan objek menggunakan machine learning di perangkat â€“ tidak memerlukan pemrosesan cloud.
Pengenalan Wajah
Mengelompokkan foto berdasarkan orang-orang di dalamnya sehingga Anda dapat langsung menemukan setiap foto anggota keluarga atau teman di seluruh koleksi Anda.
Pencarian Canggih
Temukan foto dengan kueri bahasa alami seperti "matahari terbenam di pantai" atau saring berdasarkan tanggal, kamera, lokasi, dan label yang terdeteksi secara otomatis secara bersamaan.
Dukungan RAW dan Video
Menangani file RAW dari kamera profesional, HEIF dari iPhone, dan video 4K dengan transkoding otomatis untuk pemutaran di browser.
Lokasi dan Tampilan Peta
Memetakan foto ber-geotag pada peta interaktif dan mengelompokkannya secara otomatis berdasarkan lokasi untuk penelusuran geografis.
Jalankan PhotoPrism lebih mudah di Hostinger
Aktif dalam sekali klik
Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.
Perlindungan menyeluruh
Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.
Docker Manager bawaan
Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.
Aktif dalam sekali klik
Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.
Perlindungan menyeluruh
Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.
Docker Manager bawaan
Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.
Docker VPS hosting yang bisa diandalkan
Super puas dengan VPS hosting Hostinger! Uptime-nya selalu stabil, jadi website saya lancar terus. Setiap kali butuh bantuan, tim support-nya cepat, paham semuanya, dan sangat membantu.
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