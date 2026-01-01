PhotoPrism adalah platform manajemen foto yang mengutamakan privasi, yang menggunakan kecerdasan buatan untuk mengklasifikasikan, memberi tag, dan mencari seluruh koleksi foto Anda secara otomatis. Pengenalan wajah, deteksi objek, dan organisasi berbasis lokasi berfungsi secara lokal di server Anda â€” foto Anda tidak pernah meninggalkan hardware Anda.

Self-hosting PhotoPrism di VPS Anda memberi Anda alternatif yang kuat untuk Google Photos dan iCloud yang dapat menangani jutaan gambar, mendukung file RAW dan video 4K, serta menjaga setiap memori di bawah kendali penuh Anda tanpa batasan penyimpanan yang diberlakukan oleh paket langganan pihak ketiga.