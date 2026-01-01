evcc adalah pengontrol pengisian daya EV open-source dan sistem manajemen energi rumah yang memprioritaskan pengisian daya kendaraan listrik Anda dengan energi surya yang diproduksi sendiri daripada listrik jaringan. Ini terhubung ke ratusan wallbox, inverter surya, sistem penyimpanan baterai, meteran pintar, dan API kendaraan untuk mengoordinasikan pengisian daya berdasarkan surplus PV langsung, tarif listrik dinamis, dan status pengisian daya baterai.

Self-hosting evcc di VPS Anda sendiri menjaga kredensial perangkat, riwayat pengisian daya, dan logika otomatisasi sepenuhnya di bawah kendali Anda, menghilangkan ketergantungan pada layanan cloud vendor, dan memastikan strategi pengisian daya Anda terus berjalan dengan andal setiap kali matahari bersinar.