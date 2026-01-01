Deploy instan evcc.
Pengontrol pengisian daya EV peka surya dan manajer energi rumah untuk ratusan wallbox, inverter, dan kendaraan.
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Buat project apa saja dengan evcc
evcc adalah pengontrol pengisian daya EV open-source dan sistem manajemen energi rumah yang memprioritaskan pengisian daya kendaraan listrik Anda dengan energi surya yang diproduksi sendiri daripada listrik jaringan. Ini terhubung ke ratusan wallbox, inverter surya, sistem penyimpanan baterai, meteran pintar, dan API kendaraan untuk mengoordinasikan pengisian daya berdasarkan surplus PV langsung, tarif listrik dinamis, dan status pengisian daya baterai.
Self-hosting evcc di VPS Anda sendiri menjaga kredensial perangkat, riwayat pengisian daya, dan logika otomatisasi sepenuhnya di bawah kendali Anda, menghilangkan ketergantungan pada layanan cloud vendor, dan memastikan strategi pengisian daya Anda terus berjalan dengan andal setiap kali matahari bersinar.
Fitur utama evcc
Pengisian daya surplus surya
Mengisi daya EV Anda dengan energi fotovoltaik berlebih secara real-time, memaksimalkan konsumsi sendiri dan meminimalkan impor dari jaringan listrik.
Dukungan tarif dinamis
Menjadwalkan pengisian daya selama jam-jam termurah tarif listrik dinamis seperti Tibber, aWATTar, dan Octopus.
Ratusan perangkat
Terintegrasi dengan pengisi daya, meteran, inverter, dan kendaraan dari ABB, KEBA, go-e, Tesla, Fronius, SMA, SolarEdge, Huawei, dan banyak lagi.
Penyiapan berbasis Browser
Konfigurasi wallbox, kendaraan, meteran, dan titik pengisian melalui UI web terpandu tanpa mengedit file YAML secara manual.
Mendukung Baterai Rumah
Mengoordinasikan pengisian daya EV dengan status pengisian daya baterai rumah agar baterai rumah Anda tidak terkuras untuk menyuplai daya mobil.
REST dan MQTT APIs
Menyediakan API REST dan MQTT lengkap untuk Home Assistant, openHAB, Node-RED, dan otomatisasi kustom.
Jalankan evcc lebih mudah di Hostinger
Aktif dalam sekali klik
Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.
Perlindungan menyeluruh
Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.
Docker Manager bawaan
Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.
Aktif dalam sekali klik
Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.
Perlindungan menyeluruh
Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.
Docker Manager bawaan
Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.
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