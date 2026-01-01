Cerbos adalah titik keputusan kebijakan yang di-hosting sendiri yang memisahkan logika otorisasi dari kode aplikasi Anda. Daripada menyebarkan pemeriksaan izin di berbagai layanan, Anda mendefinisikan kebijakan sumber daya dan prinsipal sebagai file YAML yang dikontrol versi, dan Cerbos menjawab pertanyaan otorisasi melalui REST dan gRPC API dalam waktu respons sub-milidetik.

Meng-hosting Cerbos sendiri di VPS Anda menjaga setiap keputusan otorisasi dan log audit sepenuhnya dalam infrastruktur Anda — tidak ada layanan pihak ketiga yang melihat pengguna mana yang mengakses sumber daya mana. Kebijakan berada bersama kode Anda, terintegrasi dengan bahasa apa pun melalui klien SDK yang dihasilkan, dan dapat dimuat ulang saat runtime tanpa memulai ulang layanan Anda.