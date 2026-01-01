Deploy instan Cerbos.
Layanan otorisasi open-source, agnostik bahasa untuk menulis kebijakan kontrol akses yang peka konteks sebagai kode.
Pilih paket VPS untuk Cerbos
Setiap paket punya fitur yang Anda butuhkan dan keunggulan lainnya
Buat project yang Anda mau dengan Cerbos
Cerbos adalah titik keputusan kebijakan yang di-hosting sendiri yang memisahkan logika otorisasi dari kode aplikasi Anda. Daripada menyebarkan pemeriksaan izin di berbagai layanan, Anda mendefinisikan kebijakan sumber daya dan prinsipal sebagai file YAML yang dikontrol versi, dan Cerbos menjawab pertanyaan otorisasi melalui REST dan gRPC API dalam waktu respons sub-milidetik.
Meng-hosting Cerbos sendiri di VPS Anda menjaga setiap keputusan otorisasi dan log audit sepenuhnya dalam infrastruktur Anda — tidak ada layanan pihak ketiga yang melihat pengguna mana yang mengakses sumber daya mana. Kebijakan berada bersama kode Anda, terintegrasi dengan bahasa apa pun melalui klien SDK yang dihasilkan, dan dapat dimuat ulang saat runtime tanpa memulai ulang layanan Anda.
Fitur utama Cerbos
Kebijakan sebagai kode
Definisikan aturan akses dalam file YAML yang dikontrol versi dengan riwayat Git lengkap, tinjauan kode, dan validasi CI/CD alih-alih tabel database yang tersembunyi di dalam aplikasi Anda.
Independen bahasa
Panggil Cerbos melalui REST atau gRPC dari bahasa apa pun dengan klien SDK resmi untuk Go, Java, Node.js, Python, .NET, PHP, Ruby, dan Rust.
Keputusan peka konteks
Evaluasi izin berdasarkan atribut pengguna, sumber daya, dan lingkungan – termasuk JWT claims – untuk menyatakan aturan yang terperinci di luar penetapan peran statis.
Latensi sub-milidetik
Kebijakan dikompilasi ke dalam mesin keputusan in-memory, sehingga pemeriksaan selesai dalam waktu kurang dari satu milidetik dan berskala horizontal tanpa lompatan database.
Audit log bawaan
Setiap keputusan otorisasi dapat dicatat dengan konteks permintaan dan respons lengkap untuk pelaporan kepatuhan dan pemecahan masalah kebijakan setelah kejadian.
Jalankan Cerbos lebih mudah di Hostinger
Aktif dalam sekali klik
Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.
Perlindungan menyeluruh
Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.
Docker Manager bawaan
Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.
Aktif dalam sekali klik
Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.
Perlindungan menyeluruh
Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.
Docker Manager bawaan
Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.
Docker VPS hosting yang bisa diandalkan
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