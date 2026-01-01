SerpBear adalah pelacak peringkat SEO open-source self-hosted yang memantau bagaimana domain Anda berperingkat untuk kata kunci yang dipilih di Google, Bing, Yahoo, Yandex, dan DuckDuckGo. Ini menarik posisi SERP harian, membuat grafik riwayat peringkat, dan menampilkan pergerakan sehingga Anda dapat bereaksi terhadap perubahan algoritma, pembaruan konten, dan aktivitas pesaing tanpa membayar biaya per kata kunci ke layanan pelacakan peringkat SaaS.

Self-hosting SerpBear di VPS Anda sendiri memberi Anda domain dan kata kunci tak terbatas, integrasi Google Search Console opsional untuk impresi dan klik, serta notifikasi email atau webhook saat peringkat bergeser. Data berada di infrastruktur Anda, sehingga arsip peringkat historis tetap menjadi milik Anda alih-alih menghilang saat langganan SaaS berakhir.