Deploy instan SerpBear.
Pelacak peringkat mesin pencari yang dihosting sendiri untuk memantau posisi kata kunci di Google, Bing, dan mesin pencari lainnya.
Pilih paket VPS untuk SerpBear
Setiap paket punya fitur yang Anda butuhkan dan keunggulan lainnya
Buat project apa saja dengan SerpBear
SerpBear adalah pelacak peringkat SEO open-source self-hosted yang memantau bagaimana domain Anda berperingkat untuk kata kunci yang dipilih di Google, Bing, Yahoo, Yandex, dan DuckDuckGo. Ini menarik posisi SERP harian, membuat grafik riwayat peringkat, dan menampilkan pergerakan sehingga Anda dapat bereaksi terhadap perubahan algoritma, pembaruan konten, dan aktivitas pesaing tanpa membayar biaya per kata kunci ke layanan pelacakan peringkat SaaS.
Self-hosting SerpBear di VPS Anda sendiri memberi Anda domain dan kata kunci tak terbatas, integrasi Google Search Console opsional untuk impresi dan klik, serta notifikasi email atau webhook saat peringkat bergeser. Data berada di infrastruktur Anda, sehingga arsip peringkat historis tetap menjadi milik Anda alih-alih menghilang saat langganan SaaS berakhir.
Fitur utama SerpBear
Pelacakan multi-mesin
Lacak posisi kata kunci di seluruh Google, Bing, Yahoo, Yandex, dan DuckDuckGo dari satu dashboard dengan grafik riwayat per kata kunci.
Integrasi Search Console
Koneksi Google Search Console opsional menambahkan tayangan, rasio klik-tayang, dan data penemuan ke setiap kata kunci yang dilacak.
SERP (Search Engine Results Pages) seluler dan desktop
Jalankan pelacak terpisah untuk SERP seluler dan desktop untuk menangkap perbedaan peringkat spesifik perangkat yang memengaruhi lalu lintas dunia nyata.
Penargetan negara dan kota
Konfigurasi setiap kata kunci dengan negara target, bahasa, dan kota untuk mencerminkan hasil pencarian yang terlokalisasi daripada tampilan global tunggal.
Notifikasi dan ekspor
Notifikasi email dan webhook aktif saat ada perubahan peringkat, dan ekspor CSV mengisi dashboard eksternal atau laporan klien tanpa salin-tempel manual.
Unlimited kata kunci
Tidak ada harga per kata kunci â€” lacak domain dan kata kunci sebanyak yang diizinkan oleh sumber daya VPS Anda tanpa meningkatkan tingkatan langganan.
Jalankan SerpBear lebih mudah di Hostinger
Aktif dalam sekali klik
Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.
Perlindungan menyeluruh
Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.
Docker Manager bawaan
Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.
Aktif dalam sekali klik
Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.
Perlindungan menyeluruh
Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.
Docker Manager bawaan
Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.
Docker VPS hosting yang bisa diandalkan
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