Deploy TiddlyWiki dengan instalasi sekali klik.
Buku catatan pribadi non-linear sumber terbuka untuk menangkap, mengatur, dan berbagi informasi dengan cara Anda sendiri.
Pilih paket VPS untuk TiddlyWiki
Setiap paket punya fitur yang Anda butuhkan dan keunggulan lainnya
Buat project apa saja dengan TiddlyWiki
TiddlyWiki adalah wiki sumber terbuka yang unik yang menyimpan semuanya sebagai unit individual yang disebut tiddlers â€” catatan, tugas, gambar, cuplikan kode, dan informasi lainnya. Tidak seperti alat pencatat hierarkis, tiddlers dapat dihubungkan, diberi tag, dan ditransklusi secara bebas, sehingga basis pengetahuan Anda tumbuh secara organik tanpa memaksakan konten ke dalam folder atau kategori.
Self-hosting TiddlyWiki di VPS menjaga catatan dan basis pengetahuan pribadi Anda sepenuhnya privat dan dapat diakses dari browser mana pun. Penyebaran ini menjalankan TiddlyWiki dalam mode server, menyediakan sinkronisasi multi-perangkat dan penyimpanan persisten yang didukung oleh volume bernama â€” sehingga tiddlers Anda tidak akan pernah hilang di antara restart container.
Fitur utama TiddlyWiki
Struktur catatan non-linear
Tiddler dapat saling menautkan dan menyematkan satu sama lain dengan bebas, sehingga Anda dapat membangun grafik pengetahuan tanpa dipaksa masuk ke dalam folder atau hierarki yang kaku.
Tagging dan filtering
Tandai tiddler apa pun dan gunakan bahasa filter yang canggih untuk membuat daftar, tabel, dan tampilan dinamis yang diperbarui secara otomatis saat Anda menambahkan konten.
Wikitext dan makro
Bahasa markup TiddlyWiki mendukung transklusi, makro, dan widget kustom sehingga Anda dapat membangun template dan komponen yang dapat digunakan kembali di seluruh wiki Anda.
Mode server persisten
Berjalan di Node.js, deployment ini menyimpan setiap perubahan ke disk secara instan, sehingga catatan Anda tahan lama dan dapat diakses dari perangkat apa pun dengan browser.
Ekosistem plugin
Perluas TiddlyWiki dengan plugin untuk rendering Markdown, penyorotan sintaks kode, papan kanban, diagram, dan banyak fitur lainnya dari pustaka plugin.
Jalankan TiddlyWiki lebih mudah di Hostinger
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Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.
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Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.
Docker Manager bawaan
Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.
Aktif dalam sekali klik
Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.
Perlindungan menyeluruh
Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.
Docker Manager bawaan
Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.
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