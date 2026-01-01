TiddlyWiki adalah wiki sumber terbuka yang unik yang menyimpan semuanya sebagai unit individual yang disebut tiddlers â€” catatan, tugas, gambar, cuplikan kode, dan informasi lainnya. Tidak seperti alat pencatat hierarkis, tiddlers dapat dihubungkan, diberi tag, dan ditransklusi secara bebas, sehingga basis pengetahuan Anda tumbuh secara organik tanpa memaksakan konten ke dalam folder atau kategori.

Self-hosting TiddlyWiki di VPS menjaga catatan dan basis pengetahuan pribadi Anda sepenuhnya privat dan dapat diakses dari browser mana pun. Penyebaran ini menjalankan TiddlyWiki dalam mode server, menyediakan sinkronisasi multi-perangkat dan penyimpanan persisten yang didukung oleh volume bernama â€” sehingga tiddlers Anda tidak akan pernah hilang di antara restart container.