Diskon tinyMediaManager hingga 69%

Deploy tinyMediaManager instan.

Manajer media lintas platform untuk mengelola film dan acara TV, mengambil metadata, dan membuat file NFO untuk media center.

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Gratis backup mingguan otomatis
VPS berbasis AI
Rp116.900/bln
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Jaminan 30 hari uang kembali
Deploy tinyMediaManager instan.

Pilih paket VPS untuk tinyMediaManager

Diskon 64%
KVM 1
Rp320.900
Rp116.900/bln
Pilih paket
Biaya perpanjangan Rp193.900/bln untuk 2 tahun. Bisa dibatalkan kapan saja.
1 vCPU core
4 GB RAM
50 GB NVMe disk space
4 TB bandwidth
TERPOPULER
Diskon 62%
KVM 2
Rp407.900
Rp155.900/bln
Pilih paket
Biaya perpanjangan Rp232.900/bln untuk 2 tahun. Bisa dibatalkan kapan saja.
2 vCPU core
8 GB RAM
100 GB NVMe disk space
8 TB bandwidth
Diskon 69%
KVM 4
Rp679.900
Rp213.900/bln
Pilih paket
Biaya perpanjangan Rp465.900/bln untuk 2 tahun. Bisa dibatalkan kapan saja.
4 vCPU core
16 GB RAM
200 GB NVMe disk space
16 TB bandwidth
Diskon 65%
KVM 8
Rp1.203.900
Rp426.900/bln
Pilih paket
Biaya perpanjangan Rp853.900/bln untuk 2 tahun. Bisa dibatalkan kapan saja.
8 vCPU core
32 GB RAM
400 GB NVMe disk space
32 TB bandwidth
Diskon 64%
KVM 1
Rp320.900
Rp116.900/bln
Pilih paket
Biaya perpanjangan Rp193.900/bln untuk 2 tahun. Bisa dibatalkan kapan saja.
1 vCPU core
4 GB RAM
50 GB NVMe disk space
4 TB bandwidth
TERPOPULER
Diskon 62%
KVM 2
Rp407.900
Rp155.900/bln
Pilih paket
Biaya perpanjangan Rp232.900/bln untuk 2 tahun. Bisa dibatalkan kapan saja.
2 vCPU core
8 GB RAM
100 GB NVMe disk space
8 TB bandwidth
Diskon 69%
KVM 4
Rp679.900
Rp213.900/bln
Pilih paket
Biaya perpanjangan Rp465.900/bln untuk 2 tahun. Bisa dibatalkan kapan saja.
4 vCPU core
16 GB RAM
200 GB NVMe disk space
16 TB bandwidth
Diskon 65%
KVM 8
Rp1.203.900
Rp426.900/bln
Pilih paket
Biaya perpanjangan Rp853.900/bln untuk 2 tahun. Bisa dibatalkan kapan saja.
8 vCPU core
32 GB RAM
400 GB NVMe disk space
32 TB bandwidth

Setiap paket punya fitur yang Anda butuhkan dan keunggulan lainnya

Docker Manager
Akses cepat ke log container
Update sekali klik
Prosesor AMD EPYC
NVMe SSD storage
Kecepatan jaringan 1 Gbps
Public API
Data center di seluruh dunia
Domain gratis selama 1 tahun
Docker Manager
Akses cepat ke log container
Update sekali klik
Prosesor AMD EPYC
NVMe SSD storage
Kecepatan jaringan 1 Gbps
Public API
Data center di seluruh dunia
Domain gratis selama 1 tahun

Paket harus lunas dibayar di awal. Harga bulanan yang ditampilkan adalah total harga produk dibagi durasi paket.

Buat project apa saja dengan tinyMediaManager

tinyMediaManager adalah manajer media yang di-host sendiri yang mengatur koleksi film dan acara TV Anda dengan mengambil metadata kaya, karya seni, dan rating dari TheMovieDB, TheTVDB, dan Fanart.tv. Ini mengganti nama file sesuai dengan template yang dapat dikonfigurasi, menghasilkan file NFO yang kompatibel dengan Kodi, Emby, Jellyfin, Plex, dan MediaPortal, serta menangani struktur multi-disk dan multi-episode yang kompleks secara otomatis.

Diterapkan sebagai lingkungan desktop grafis yang dapat diakses melalui noVNC, ini berjalan sepenuhnya di browser Anda pada port 4000 tanpa perangkat lunak klien apa pun. Meng-host sendiri di VPS Anda berarti seluruh pustaka media Anda dapat diatur dan dipelihara dari jarak jauh, dengan semua metadata disimpan secara lokal di bawah kendali Anda.

Coba sekarang
Buat project apa saja dengan {name}

Fitur utama tinyMediaManager

Pengambilan Metadata

Mengambil metadata lengkap, karya seni, trailer, dan rating dari TheMovieDB, TheTVDB, dan Fanart.tv untuk film dan acara TV.

Pembuatan File NFO

Membuat file NFO dalam format yang diharapkan oleh Kodi, Emby, Jellyfin, Plex, dan MediaPortal, menjaga pusat media Anda selalu sinkron.

Penggantian Nama File Otomatis

Mengganti nama dan mengatur ulang file dan folder media Anda sesuai dengan template yang sepenuhnya dapat dikonfigurasi berdasarkan metadata yang diambil.

Bantuan Acara TV

Mendeteksi dan mengatur struktur multi-musim, multi-episode termasuk episode spesial, episode terpisah, dan konvensi penamaan alternatif.

Desktop berbasis Browser

Berjalan sebagai lingkungan desktop penuh yang dapat diakses melalui noVNC di browser mana pun, tidak memerlukan klien VNC atau instalasi lokal.

Jalankan tinyMediaManager lebih mudah di Hostinger

Aktif dalam sekali klik

Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.

Aktif dalam sekali klik

Perlindungan menyeluruh

Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.

Perlindungan menyeluruh

Docker Manager bawaan

Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.

Docker Manager bawaan

Aktif dalam sekali klik

Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.

Aktif dalam sekali klik

Perlindungan menyeluruh

Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.

Perlindungan menyeluruh

Docker Manager bawaan

Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.

Docker Manager bawaan

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Sesuai target pasar. Jangkauan global

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