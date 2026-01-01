tinyMediaManager adalah manajer media yang di-host sendiri yang mengatur koleksi film dan acara TV Anda dengan mengambil metadata kaya, karya seni, dan rating dari TheMovieDB, TheTVDB, dan Fanart.tv. Ini mengganti nama file sesuai dengan template yang dapat dikonfigurasi, menghasilkan file NFO yang kompatibel dengan Kodi, Emby, Jellyfin, Plex, dan MediaPortal, serta menangani struktur multi-disk dan multi-episode yang kompleks secara otomatis.

Diterapkan sebagai lingkungan desktop grafis yang dapat diakses melalui noVNC, ini berjalan sepenuhnya di browser Anda pada port 4000 tanpa perangkat lunak klien apa pun. Meng-host sendiri di VPS Anda berarti seluruh pustaka media Anda dapat diatur dan dipelihara dari jarak jauh, dengan semua metadata disimpan secara lokal di bawah kendali Anda.