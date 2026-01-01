Deploy tinyMediaManager instan.
Manajer media lintas platform untuk mengelola film dan acara TV, mengambil metadata, dan membuat file NFO untuk media center.
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Buat project apa saja dengan tinyMediaManager
tinyMediaManager adalah manajer media yang di-host sendiri yang mengatur koleksi film dan acara TV Anda dengan mengambil metadata kaya, karya seni, dan rating dari TheMovieDB, TheTVDB, dan Fanart.tv. Ini mengganti nama file sesuai dengan template yang dapat dikonfigurasi, menghasilkan file NFO yang kompatibel dengan Kodi, Emby, Jellyfin, Plex, dan MediaPortal, serta menangani struktur multi-disk dan multi-episode yang kompleks secara otomatis.
Diterapkan sebagai lingkungan desktop grafis yang dapat diakses melalui noVNC, ini berjalan sepenuhnya di browser Anda pada port 4000 tanpa perangkat lunak klien apa pun. Meng-host sendiri di VPS Anda berarti seluruh pustaka media Anda dapat diatur dan dipelihara dari jarak jauh, dengan semua metadata disimpan secara lokal di bawah kendali Anda.
Fitur utama tinyMediaManager
Pengambilan Metadata
Mengambil metadata lengkap, karya seni, trailer, dan rating dari TheMovieDB, TheTVDB, dan Fanart.tv untuk film dan acara TV.
Pembuatan File NFO
Membuat file NFO dalam format yang diharapkan oleh Kodi, Emby, Jellyfin, Plex, dan MediaPortal, menjaga pusat media Anda selalu sinkron.
Penggantian Nama File Otomatis
Mengganti nama dan mengatur ulang file dan folder media Anda sesuai dengan template yang sepenuhnya dapat dikonfigurasi berdasarkan metadata yang diambil.
Bantuan Acara TV
Mendeteksi dan mengatur struktur multi-musim, multi-episode termasuk episode spesial, episode terpisah, dan konvensi penamaan alternatif.
Desktop berbasis Browser
Berjalan sebagai lingkungan desktop penuh yang dapat diakses melalui noVNC di browser mana pun, tidak memerlukan klien VNC atau instalasi lokal.
Jalankan tinyMediaManager lebih mudah di Hostinger
Aktif dalam sekali klik
Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.
Perlindungan menyeluruh
Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.
Docker Manager bawaan
Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.
Aktif dalam sekali klik
Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.
Perlindungan menyeluruh
Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.
Docker Manager bawaan
Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.
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