Deploy Vikunja dengan instalasi sekali klik.
Pengelola tugas open-source self-hosted dengan tampilan daftar, Kanban, Gantt, dan tabel, serta kolaborasi tim dan sinkronisasi CalDAV.
Pilih paket VPS untuk Vikunja
Setiap paket punya fitur yang Anda butuhkan dan keunggulan lainnya
Buat project apa saja dengan Vikunja
Vikunja adalah aplikasi manajemen tugas dan proyek self-hosted yang mendukung berbagai mode tampilan, termasuk daftar, Kanban board, Gantt chart, dan tabel. Aplikasi ini menyediakan penataan proyek bertingkat, penugasan tugas, tanggal jatuh tempo, pengingat, label, dan lampiran file untuk manajemen tugas yang lengkap dalam satu tool.
Self-hosting Vikunja di VPS menjaga semua tugas dan data proyek Anda tetap privat tanpa biaya langganan per pengguna. CalDAV sync membawa tugas ke aplikasi kalender, antarmuka yang responsif di perangkat seluler berfungsi di perangkat apa pun, dan berbagi tim dengan izin berbasis peran mendukung penggunaan pribadi maupun kolaboratif.
Fitur utama Vikunja
Beberapa mode tampilan
Beralih antara tampilan daftar, papan Kanban, linimasa Gantt, dan tabel untuk mengerjakan tugas dalam format yang Anda sukai.
Kolaborasi Tim
Bagikan proyek dengan rekan tim menggunakan izin berbasis peran untuk melihat, mengedit, dan menetapkan tugas.
CalDAV sync
Sinkronkan tugas dan tanggal jatuh tempo ke aplikasi kalender mana pun yang mendukung CalDAV, termasuk Apple Calendar dan Thunderbird.
Pengingat dan notifikasi
Atur pengingat tugas dengan email atau notifikasi push untuk memastikan tidak terlewat tenggat waktu tanpa perlu memeriksa aplikasi secara manual.
Proyek berjenjang
Atur pekerjaan menjadi proyek dan sub-proyek bersarang untuk mencerminkan struktur tim atau organisasi yang kompleks.
Jalankan Vikunja lebih mudah di Hostinger
Aktif dalam sekali klik
Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.
Perlindungan menyeluruh
Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.
Docker Manager bawaan
Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.
Aktif dalam sekali klik
Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.
Perlindungan menyeluruh
Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.
Docker Manager bawaan
Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.
Docker VPS hosting yang bisa diandalkan
Super puas dengan VPS hosting Hostinger! Uptime-nya selalu stabil, jadi website saya lancar terus. Setiap kali butuh bantuan, tim support-nya cepat, paham semuanya, dan sangat membantu.
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