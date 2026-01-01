Vikunja adalah aplikasi manajemen tugas dan proyek self-hosted yang mendukung berbagai mode tampilan, termasuk daftar, Kanban board, Gantt chart, dan tabel. Aplikasi ini menyediakan penataan proyek bertingkat, penugasan tugas, tanggal jatuh tempo, pengingat, label, dan lampiran file untuk manajemen tugas yang lengkap dalam satu tool.

Self-hosting Vikunja di VPS menjaga semua tugas dan data proyek Anda tetap privat tanpa biaya langganan per pengguna. CalDAV sync membawa tugas ke aplikasi kalender, antarmuka yang responsif di perangkat seluler berfungsi di perangkat apa pun, dan berbagi tim dengan izin berbasis peran mendukung penggunaan pribadi maupun kolaboratif.