MQTTX Web adalah klien MQTT 5.0 sumber terbuka dari EMQX yang berjalan sepenuhnya di browser, memungkinkan para insinyur untuk terhubung ke broker MQTT mana pun melalui WebSocket untuk memeriksa topik, memublikasikan payload, dan memvalidasi alur pesan IoT dalam hitungan detik. Tidak seperti edisi desktop, MQTTX Web tidak memerlukan penginstal â€” cukup dengan membuka URL yang di-deploy adalah semua yang tim butuhkan untuk mulai melakukan debugging broker dari laptop atau tablet mana pun.

Self-hosting MQTTX Web di VPS Anda sendiri menempatkan klien WebSocket pribadi yang selalu tersedia di URL yang dikendalikan tim Anda, tanpa endpoint yang di-host pihak ketiga mencatat kredensial broker Anda dan tanpa ketergantungan pada instans emqx.io publik. Profil koneksi disimpan secara lokal di setiap browser, sehingga deployment itu sendiri bersifat stateless dan mudah untuk di-upgrade.