Deploy instan MQTTX.
Klien MQTT 5.0 berbasis browser untuk men-debug broker dan menguji koneksi WebSocket IoT tanpa perlu instalasi lokal.
Pilih paket VPS untuk MQTTX
Setiap paket punya fitur yang Anda butuhkan dan keunggulan lainnya
Buat project apa saja dengan MQTTX
MQTTX Web adalah klien MQTT 5.0 sumber terbuka dari EMQX yang berjalan sepenuhnya di browser, memungkinkan para insinyur untuk terhubung ke broker MQTT mana pun melalui WebSocket untuk memeriksa topik, memublikasikan payload, dan memvalidasi alur pesan IoT dalam hitungan detik. Tidak seperti edisi desktop, MQTTX Web tidak memerlukan penginstal â€” cukup dengan membuka URL yang di-deploy adalah semua yang tim butuhkan untuk mulai melakukan debugging broker dari laptop atau tablet mana pun.
Self-hosting MQTTX Web di VPS Anda sendiri menempatkan klien WebSocket pribadi yang selalu tersedia di URL yang dikendalikan tim Anda, tanpa endpoint yang di-host pihak ketiga mencatat kredensial broker Anda dan tanpa ketergantungan pada instans emqx.io publik. Profil koneksi disimpan secara lokal di setiap browser, sehingga deployment itu sendiri bersifat stateless dan mudah untuk di-upgrade.
Fitur utama MQTTX
Dukungan lengkap MQTT 5.0
Uji setiap fitur MQTT 5.0 termasuk properti, kode alasan, langganan bersama, dan pola permintaan-respons terhadap broker yang sesuai.
Konektivitas WebSocket
Hubungkan ke broker MQTT melalui WS dan WSS langsung dari browser, ideal untuk memvalidasi gateway IoT dan klien web yang mengandalkan transportasi WebSocket.
Ruang kerja Multi-broker
Simpan dan beralih antar profil koneksi untuk broker produksi, staging, dan lokal tanpa meninggalkan tab atau mengonfigurasi ulang kredensial setiap kali.
Publikasi dan berlangganan topik
Berlangganan topik wildcard, publikasikan payload JSON, plaintext, atau Base64, dan periksa riwayat pesan dengan metadata QoS, retained, dan timestamp.
Akses tanpa instalasi
Bagikan URL yang di-deploy dengan tim Anda untuk memberikan setiap engineer klien MQTT tanpa mendistribusikan biner desktop atau mengelola versi paket.
Penyimpanan data sisi klien
Pengaturan koneksi dan riwayat pesan tetap berada di browser melalui localStorage, sehingga server tidak menyimpan kredensial broker dan tetap tanpa status di seluruh peningkatan.
Jalankan MQTTX lebih mudah di Hostinger
Aktif dalam sekali klik
Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.
Perlindungan menyeluruh
Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.
Docker Manager bawaan
Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.
Aktif dalam sekali klik
Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.
Perlindungan menyeluruh
Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.
Docker Manager bawaan
Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.
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