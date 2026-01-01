Rallly adalah alat penjadwalan dan jajak pendapat kelompok open-source yang ramah privasi, dirancang untuk menggantikan Doodle dan aplikasi SaaS serupa. Penyelenggara membuat jajak pendapat dengan opsi tanggal/waktu yang diusulkan, membagikan tautan, dan peserta memilih slot mana yang sesuai untuk mereka â€” tidak diperlukan akun untuk peserta. Dashboard penyelenggara kemudian menyoroti slot paling populer, sehingga mudah untuk mengonfirmasi waktu akhir.

Self-hosting Rallly di VPS Anda menjaga email peserta, data respons, dan topik rapat tetap berada di infrastruktur yang Anda kontrol, bukan di layanan penjadwalan pihak ketiga. Platform ini mendukung zona waktu yang berbeda, opsi terkunci, branding kustom, dan autentikasi tautan ajaib email untuk penyelenggara, dan seluruh stack berjalan pada satu kontainer Next.js ditambah PostgreSQL â€” cukup kecil untuk penggunaan pribadi, cukup kokoh untuk tim kecil atau klub.