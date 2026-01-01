Deploy Rallly instan.
Aplikasi penjadwalan self-hosted untuk memilih tanggal dan waktu terbaik secara kolaboratif di antara grup, tim, dan zona waktu.
Pilih paket VPS untuk Rallly
Setiap paket punya fitur yang Anda butuhkan dan keunggulan lainnya
Buat project apa saja dengan Rallly
Rallly adalah alat penjadwalan dan jajak pendapat kelompok open-source yang ramah privasi, dirancang untuk menggantikan Doodle dan aplikasi SaaS serupa. Penyelenggara membuat jajak pendapat dengan opsi tanggal/waktu yang diusulkan, membagikan tautan, dan peserta memilih slot mana yang sesuai untuk mereka â€” tidak diperlukan akun untuk peserta. Dashboard penyelenggara kemudian menyoroti slot paling populer, sehingga mudah untuk mengonfirmasi waktu akhir.
Self-hosting Rallly di VPS Anda menjaga email peserta, data respons, dan topik rapat tetap berada di infrastruktur yang Anda kontrol, bukan di layanan penjadwalan pihak ketiga. Platform ini mendukung zona waktu yang berbeda, opsi terkunci, branding kustom, dan autentikasi tautan ajaib email untuk penyelenggara, dan seluruh stack berjalan pada satu kontainer Next.js ditambah PostgreSQL â€” cukup kecil untuk penggunaan pribadi, cukup kokoh untuk tim kecil atau klub.
Fitur utama Rallly
Jajak pendapat tanggal grup
Usulkan beberapa opsi tanggal dan waktu, kumpulkan ketersediaan dari para undangan, dan temukan slot terbaik â€” jajak pendapat ala Doodle tanpa biaya per jajak pendapat.
Peka zona waktu
Tampilkan setiap opsi secara otomatis di zona waktu lokal setiap responden sehingga tim yang tersebar dapat memilih waktu tanpa perlu perhitungan mental.
Respons tanpa akun
Para undangan memberikan suara dengan nama dan alamat email opsional â€” tanpa pendaftaran, tanpa kata sandi, tanpa hambatan â€” sementara penyelenggara memiliki akun untuk mengelola jajak pendapat.
Magic-link login
Penyelenggara masuk melalui magic link yang dikirim via email alih-alih kata sandi, menjaga area kredensial tetap kecil tanpa mengorbankan kenyamanan.
Opsi terkunci dan tersembunyi
Kunci opsi yang dipilih untuk membekukan respons, atau sembunyikan opsi setelah pemungutan suara ditutup â€” berguna untuk mengonfirmasi pilihan akhir tanpa perubahan lebih lanjut.
Kustom branding
Atur nama situs, logo, dan tema Anda sendiri agar polling terasa seperti bagian dari organisasi Anda daripada halaman arahan SaaS generik.
Jalankan Rallly lebih mudah di Hostinger
Aktif dalam sekali klik
Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.
Perlindungan menyeluruh
Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.
Docker Manager bawaan
Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.
Aktif dalam sekali klik
Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.
Perlindungan menyeluruh
Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.
Docker Manager bawaan
Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.
Docker VPS hosting yang bisa diandalkan
Super puas dengan VPS hosting Hostinger! Uptime-nya selalu stabil, jadi website saya lancar terus. Setiap kali butuh bantuan, tim support-nya cepat, paham semuanya, dan sangat membantu.
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