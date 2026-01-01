WireGuard Easy adalah antarmuka web yang di-hosting sendiri yang memudahkan deployment dan pengelolaan server WireGuard VPN bagi semua tingkat keahlian. Menyediakan dashboard untuk membuat konfigurasi klien, membuat kode QR untuk setup cepat di perangkat mobile, dan memantau statistik lalu lintas real-time tanpa menyentuh CLI WireGuard.

Dengan meng-hosting sendiri WireGuard Easy di VPS, Anda mendapatkan server VPN pribadi di bawah kendali penuh Anda. Kriptografi modern WireGuard dan modul kernel yang ringan menghadirkan tunnel yang jauh lebih cepat dan efisien dibandingkan OpenVPN atau IPSec, dan antarmuka web memungkinkan penambahan, penonaktifan, atau penghapusan klien secara instan tanpa me-restart server.