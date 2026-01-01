Deploy instan WireGuard Easy.
Manajemen VPN WireGuard berbasis web dengan pembuatan klien, kode QR, dan statistik lalu lintas real-time.
Pilih paket VPS untuk WireGuard Easy
Setiap paket punya fitur yang Anda butuhkan dan keunggulan lainnya
Buat project apa saja dengan WireGuard Easy
WireGuard Easy adalah antarmuka web yang di-hosting sendiri yang memudahkan deployment dan pengelolaan server WireGuard VPN bagi semua tingkat keahlian. Menyediakan dashboard untuk membuat konfigurasi klien, membuat kode QR untuk setup cepat di perangkat mobile, dan memantau statistik lalu lintas real-time tanpa menyentuh CLI WireGuard.
Dengan meng-hosting sendiri WireGuard Easy di VPS, Anda mendapatkan server VPN pribadi di bawah kendali penuh Anda. Kriptografi modern WireGuard dan modul kernel yang ringan menghadirkan tunnel yang jauh lebih cepat dan efisien dibandingkan OpenVPN atau IPSec, dan antarmuka web memungkinkan penambahan, penonaktifan, atau penghapusan klien secara instan tanpa me-restart server.
Fitur utama WireGuard Easy
Manajemen berbasis web
Tambahkan, aktifkan, nonaktifkan, dan hapus klien VPN dari antarmuka browser tanpa menggunakan baris perintah WireGuard.
Pengaturan Kode QR
Buat kode QR untuk setiap konfigurasi klien agar dapat dipindai dengan aplikasi seluler WireGuard untuk penyiapan koneksi instan.
Statistik lalu lintas real-time
Pantau penggunaan bandwidth per klien dan waktu terakhir terlihat dari dashboard untuk melacak aktivitas VPN.
Terowongan WireGuard Cepat
Kriptografi modern WireGuard dan implementasi tingkat kernelnya menghadirkan terowongan VPN yang lebih cepat dan lebih efisien daripada OpenVPN.
Ekspor konfigurasi klien
Unduh file konfigurasi klien untuk perangkat apa pun yang mendukung WireGuard, termasuk klien desktop, seluler, dan router.
Jalankan WireGuard Easy lebih mudah di Hostinger
Aktif dalam sekali klik
Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.
Perlindungan menyeluruh
Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.
Docker Manager bawaan
Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.
Aktif dalam sekali klik
Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.
Perlindungan menyeluruh
Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.
Docker Manager bawaan
Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.
Docker VPS hosting yang bisa diandalkan
Super puas dengan VPS hosting Hostinger! Uptime-nya selalu stabil, jadi website saya lancar terus. Setiap kali butuh bantuan, tim support-nya cepat, paham semuanya, dan sangat membantu.
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