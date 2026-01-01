Parseable adalah data lake observabilitas open-source yang dirancang khusus untuk log, metrik, dan jejak. Ditulis dalam Rust dan menyimpan data dalam Apache Parquet, ini menyerap telemetri bervolume tinggi dengan biaya yang jauh lebih rendah dibandingkan tumpukan logging tradisional sambil menjaga performa kueri tetap cepat melalui caching cerdas dan penyimpanan kolumnar.

Self-hosting Parseable di VPS memberi Anda backend observabilitas yang lengkap di bawah kendali Anda sendiri: API penyerapan HTTP yang kompatibel dengan OpenTelemetry, mesin kueri bawaan dengan dukungan SQL, dashboard, peringatan, dan akses berbasis peran â€” semuanya tanpa biaya penyerapan per-GB, ketergantungan vendor, atau mengirim data log sensitif ke penyedia SaaS pihak ketiga.