Deploy instan Parseable.
Data lake observabilitas berkinerja tinggi untuk log, metrik, dan jejak yang dibangun dengan Rust di atas Apache Parquet.
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Parseable adalah data lake observabilitas open-source yang dirancang khusus untuk log, metrik, dan jejak. Ditulis dalam Rust dan menyimpan data dalam Apache Parquet, ini menyerap telemetri bervolume tinggi dengan biaya yang jauh lebih rendah dibandingkan tumpukan logging tradisional sambil menjaga performa kueri tetap cepat melalui caching cerdas dan penyimpanan kolumnar.
Self-hosting Parseable di VPS memberi Anda backend observabilitas yang lengkap di bawah kendali Anda sendiri: API penyerapan HTTP yang kompatibel dengan OpenTelemetry, mesin kueri bawaan dengan dukungan SQL, dashboard, peringatan, dan akses berbasis peran â€” semuanya tanpa biaya penyerapan per-GB, ketergantungan vendor, atau mengirim data log sensitif ke penyedia SaaS pihak ketiga.
Fitur utama Parseable
Penyimpanan bawaan Parquet
Simpan peristiwa yang di-ingest sebagai file Apache Parquet kolumnar untuk kueri analitis yang cepat dan kompresi yang dramatis dibandingkan dengan JSON mentah.
OpenTelemetry siap
Menerima log, metrik, dan jejak melalui protokol OpenTelemetry sehingga kolektor dan Kit Pengembangan Perangkat Lunak (SDK) yang ada dapat mengirimkan data tanpa perubahan kode.
Mesin kueri SQL
Kueri telemetri dengan ANSI SQL yang familier di seluruh rentang waktu mana pun, dengan respons di bawah satu detik pada bidang terindeks dan pemindaian terpartisi.
Dashboard bawaan
Bangun dasbor interaktif dan kueri tersimpan langsung di dalam Parseable tanpa memasang alat visualisasi terpisah.
Peringatan dan RBAC
Definisikan peringatan berbasis ambang batas pada aliran log dan berikan akses terbatas kepada tim melalui kontrol akses berbasis peran pada aliran dan tenant.
Retensi hemat biaya
Cache cerdas dan penyimpanan berjenjang menjaga data terbaru tetap siap untuk kueri sementara partisi yang lebih lama tetap terkompresi di disk untuk retensi jangka panjang.
Jalankan Parseable lebih mudah di Hostinger
Aktif dalam sekali klik
Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.
Perlindungan menyeluruh
Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.
Docker Manager bawaan
Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.
Aktif dalam sekali klik
Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.
Perlindungan menyeluruh
Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.
Docker Manager bawaan
Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.
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