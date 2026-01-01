Deploy instan Pinchflat.
Manajer media YouTube yang di-host sendiri yang secara otomatis mengunduh video baru dari channel dan playlist favorit Anda tanpa upaya manual sama sekali.
Pilih paket VPS untuk Pinchflat
Setiap paket punya fitur yang Anda butuhkan dan keunggulan lainnya
Buat project apa saja dengan Pinchflat
Pinchflat adalah manajer konten YouTube yang di-hosting sendiri, dibangun di atas yt-dlp yang mengotomatiskan pengunduhan dan pengorganisasian video dari channel dan playlist. Atur satu aturan saja â€” Pinchflat secara berkala memeriksa konten baru dan mengunduhnya secara otomatis, dengan dukungan kelas satu untuk library Plex, Jellyfin, dan Kodi sehingga pusat media Anda tetap terbaru tanpa pekerjaan manual apa pun.
Menjalankan Pinchflat di VPS Anda membuat unduhan berjalan 24/7 tanpa membebani bandwidth rumah atau komputer Anda. Integrasi SponsorBlock melewati segmen bersponsor, pembuatan RSS feed mengubah channel menjadi podcast feed, dan penghapusan otomatis opsional mengelola penyimpanan secara otomatis seiring pertumbuhan library Anda.
Fitur utama Pinchflat
Unduhan saluran otomatis
Atur aturan untuk saluran atau daftar putar dan Pinchflat secara berkala memeriksa unggahan baru, mengunduhnya secara otomatis tanpa pemicu manual apa pun.
Integrasi Media Center
Dukungan kelas satu untuk Plex, Jellyfin, dan Kodi dengan sistem penamaan yang canggih yang mengatur file persis seperti yang diharapkan server media Anda.
Dukungan SponsorBlock
Secara otomatis melewati atau memotong segmen bersponsor, intro, dan outro dari video yang diunduh menggunakan data SponsorBlock yang bersumber dari komunitas.
RSS Feed pembuatan
Mengubah channel dan playlist YouTube menjadi feed RSS sehingga Anda dapat mengikuti kreator video di aplikasi podcast atau pembaca feed apa pun.
Manajemen Storage Cerdas
Konfigurasi penghapusan otomatis konten lama berdasarkan usia atau jumlah untuk menjaga penggunaan disk tetap terkontrol seiring bertambahnya arsip Anda.
Jalankan Pinchflat lebih mudah di Hostinger
Aktif dalam sekali klik
Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.
Perlindungan menyeluruh
Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.
Docker Manager bawaan
Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.
Aktif dalam sekali klik
Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.
Perlindungan menyeluruh
Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.
Docker Manager bawaan
Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.
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