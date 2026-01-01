Pinchflat adalah manajer konten YouTube yang di-hosting sendiri, dibangun di atas yt-dlp yang mengotomatiskan pengunduhan dan pengorganisasian video dari channel dan playlist. Atur satu aturan saja â€” Pinchflat secara berkala memeriksa konten baru dan mengunduhnya secara otomatis, dengan dukungan kelas satu untuk library Plex, Jellyfin, dan Kodi sehingga pusat media Anda tetap terbaru tanpa pekerjaan manual apa pun.

Menjalankan Pinchflat di VPS Anda membuat unduhan berjalan 24/7 tanpa membebani bandwidth rumah atau komputer Anda. Integrasi SponsorBlock melewati segmen bersponsor, pembuatan RSS feed mengubah channel menjadi podcast feed, dan penghapusan otomatis opsional mengelola penyimpanan secara otomatis seiring pertumbuhan library Anda.