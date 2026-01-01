Deploy Dufs instan.
Server file yang di-hosting sendiri dan ringan dengan antarmuka web yang bersih, dukungan WebDAV, dan kontrol akses per jalur.
Pilih paket VPS untuk Dufs
Setiap paket punya fitur yang Anda butuhkan dan keunggulan lainnya
Buat project apa saja dengan Dufs
Dufs adalah server file open-source ringan yang memungkinkan Anda menjelajahi, mengunggah, mengunduh, dan mengelola file melalui antarmuka web yang bersih. Ini mendukung WebDAV, sehingga Anda dapat memasang penyimpanan Anda sebagai network drive di Windows, macOS, atau Linux menggunakan klien file manager standar apa pun â€” tidak diperlukan perangkat lunak tambahan pada perangkat yang terhubung.
Self-hosting Dufs di VPS Anda menjaga file Anda tetap berada di infrastruktur yang sepenuhnya Anda kendalikan, tanpa biaya cloud storage, tanpa batasan ukuran file dari vendor, dan tanpa akses pihak ketiga ke data Anda. Konfigurasikan aturan akses baca-tulis atau hanya-baca per direktori, lindungi jalur dengan kredensial, dan bagikan file dengan aman melalui HTTPS melalui integrasi Traefik bawaan.
Fitur utama Dufs
Browser file web
Jelajahi, unggah, unduh, ganti nama, dan hapus file dari browser mana pun tanpa menginstal software klien tambahan.
Protokol WebDAV
Pasang server Dufs Anda sebagai drive jaringan asli di Windows, macOS, atau Linux menggunakan dukungan WebDAV sistem operasi bawaan.
Kontrol akses per jalur
Terapkan aturan baca-tulis atau hanya-baca yang berbeda ke direktori yang berbeda, masing-masing dilindungi oleh kredensial individual.
Pencarian dan pratinjau file
Cari di seluruh file Anda yang tersimpan berdasarkan nama dan pratinjau format umum seperti gambar, teks, dan video langsung di browser.
Kontainer tunggal
Berjalan sebagai satu kontainer ringan tanpa database eksternal â€“ mudah untuk dicadangkan, dimigrasikan, dan dipelihara.
Jalankan Dufs lebih mudah di Hostinger
Aktif dalam sekali klik
Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.
Perlindungan menyeluruh
Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.
Docker Manager bawaan
Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.
Aktif dalam sekali klik
Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.
Perlindungan menyeluruh
Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.
Docker Manager bawaan
Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.
Docker VPS hosting yang bisa diandalkan
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