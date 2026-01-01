Dufs adalah server file open-source ringan yang memungkinkan Anda menjelajahi, mengunggah, mengunduh, dan mengelola file melalui antarmuka web yang bersih. Ini mendukung WebDAV, sehingga Anda dapat memasang penyimpanan Anda sebagai network drive di Windows, macOS, atau Linux menggunakan klien file manager standar apa pun â€” tidak diperlukan perangkat lunak tambahan pada perangkat yang terhubung.

Self-hosting Dufs di VPS Anda menjaga file Anda tetap berada di infrastruktur yang sepenuhnya Anda kendalikan, tanpa biaya cloud storage, tanpa batasan ukuran file dari vendor, dan tanpa akses pihak ketiga ke data Anda. Konfigurasikan aturan akses baca-tulis atau hanya-baca per direktori, lindungi jalur dengan kredensial, dan bagikan file dengan aman melalui HTTPS melalui integrasi Traefik bawaan.