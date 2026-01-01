Deploy instan Pterodactyl.
Panel manajemen server game open-source dengan isolasi Docker, konsol real-time, dan dukungan untuk ratusan game.
Pilih paket VPS untuk Pterodactyl
Setiap paket punya fitur yang Anda butuhkan dan keunggulan lainnya
Buat project apa saja dengan Pterodactyl
Pterodactyl adalah panel manajemen server game open-source terkemuka, yang dipercaya oleh penyedia hosting dan komunitas game di seluruh dunia. Setiap server game berjalan di container Docker-nya sendiri, mencegah konflik resource dan menjaga server yang disusupi agar tidak memengaruhi server lain di mesin yang sama. Antarmuka modern berbasis React memberikan pemilik server akses konsol real-time, manajemen file, penjadwalan backup, dan pemantauan resource.
Self-hosting Pterodactyl menghilangkan biaya per-server yang dikenakan oleh platform hosting terkelola dan memberikan administrator kontrol penuh atas branding, integrasi autentikasi, dan egg kustom untuk game yang tidak didukung. Deployment ini mencakup Panel dengan MariaDB dan Redis â€” Wings harus diinstal secara terpisah pada node tempat server game akan berjalan.
Fitur utama Pterodactyl
Isolasi Docker
Setiap server game berjalan di kontainernya sendiri, mencegah konflik sumber daya dan menjaga sistem host tetap aman bahkan jika server disusupi.
Konsol waktu nyata
Konsol web bertenaga WebSocket memberikan pemain dan admin akses langsung ke output dan dan perintah server langsung dari browser.
Backup Otomatis
Penjadwalan pencadangan bawaan menyimpan snapshot server ke penyimpanan yang kompatibel dengan S3, melindungi data dunia game tanpa intervensi manual.
Skalabilitas multi-node
Kelola server game yang tersebar di beberapa mesin fisik dari satu Panel, dan tingkatkan kapasitas dengan menambahkan node Wings seiring meningkatnya permintaan.
Komunitas Telur
Ratusan eggs kontribusi komunitas mencakup Minecraft, Rust, ARK, Counter-Strike, dan lainnya â€“ Anda dapat deploy game apa pun yang didukung dalam hitungan detik.
Jalankan Pterodactyl lebih mudah di Hostinger
Aktif dalam sekali klik
Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.
Perlindungan menyeluruh
Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.
Docker Manager bawaan
Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.
Aktif dalam sekali klik
Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.
Perlindungan menyeluruh
Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.
Docker Manager bawaan
Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.
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