Pterodactyl adalah panel manajemen server game open-source terkemuka, yang dipercaya oleh penyedia hosting dan komunitas game di seluruh dunia. Setiap server game berjalan di container Docker-nya sendiri, mencegah konflik resource dan menjaga server yang disusupi agar tidak memengaruhi server lain di mesin yang sama. Antarmuka modern berbasis React memberikan pemilik server akses konsol real-time, manajemen file, penjadwalan backup, dan pemantauan resource.

Self-hosting Pterodactyl menghilangkan biaya per-server yang dikenakan oleh platform hosting terkelola dan memberikan administrator kontrol penuh atas branding, integrasi autentikasi, dan egg kustom untuk game yang tidak didukung. Deployment ini mencakup Panel dengan MariaDB dan Redis â€” Wings harus diinstal secara terpisah pada node tempat server game akan berjalan.