Diskon Pterodactyl hingga 69%

Deploy instan Pterodactyl.

Panel manajemen server game open-source dengan isolasi Docker, konsol real-time, dan dukungan untuk ratusan game.

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Gratis backup mingguan otomatis
VPS berbasis AI
Rp116.900/bln
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Jaminan 30 hari uang kembali
Deploy instan Pterodactyl.

Pilih paket VPS untuk Pterodactyl

Diskon 64%
KVM 1
Rp320.900
Rp116.900/bln
Pilih paket
Biaya perpanjangan Rp193.900/bln untuk 2 tahun. Bisa dibatalkan kapan saja.
1 vCPU core
4 GB RAM
50 GB NVMe disk space
4 TB bandwidth
TERPOPULER
Diskon 63%
KVM 2
Rp407.900
Rp151.900/bln
Pilih paket
Biaya perpanjangan Rp232.900/bln untuk 2 tahun. Bisa dibatalkan kapan saja.
2 vCPU core
8 GB RAM
100 GB NVMe disk space
8 TB bandwidth
Diskon 69%
KVM 4
Rp679.900
Rp213.900/bln
Pilih paket
Biaya perpanjangan Rp465.900/bln untuk 2 tahun. Bisa dibatalkan kapan saja.
4 vCPU core
16 GB RAM
200 GB NVMe disk space
16 TB bandwidth
Diskon 65%
KVM 8
Rp1.203.900
Rp426.900/bln
Pilih paket
Biaya perpanjangan Rp853.900/bln untuk 2 tahun. Bisa dibatalkan kapan saja.
8 vCPU core
32 GB RAM
400 GB NVMe disk space
32 TB bandwidth
Diskon 64%
KVM 1
Rp320.900
Rp116.900/bln
Pilih paket
Biaya perpanjangan Rp193.900/bln untuk 2 tahun. Bisa dibatalkan kapan saja.
1 vCPU core
4 GB RAM
50 GB NVMe disk space
4 TB bandwidth
TERPOPULER
Diskon 63%
KVM 2
Rp407.900
Rp151.900/bln
Pilih paket
Biaya perpanjangan Rp232.900/bln untuk 2 tahun. Bisa dibatalkan kapan saja.
2 vCPU core
8 GB RAM
100 GB NVMe disk space
8 TB bandwidth
Diskon 69%
KVM 4
Rp679.900
Rp213.900/bln
Pilih paket
Biaya perpanjangan Rp465.900/bln untuk 2 tahun. Bisa dibatalkan kapan saja.
4 vCPU core
16 GB RAM
200 GB NVMe disk space
16 TB bandwidth
Diskon 65%
KVM 8
Rp1.203.900
Rp426.900/bln
Pilih paket
Biaya perpanjangan Rp853.900/bln untuk 2 tahun. Bisa dibatalkan kapan saja.
8 vCPU core
32 GB RAM
400 GB NVMe disk space
32 TB bandwidth

Setiap paket punya fitur yang Anda butuhkan dan keunggulan lainnya

Docker Manager
Akses cepat ke log container
Update sekali klik
Prosesor AMD EPYC
NVMe SSD storage
Kecepatan jaringan 1 Gbps
Public API
Data center di seluruh dunia
Domain gratis selama 1 tahun
Docker Manager
Akses cepat ke log container
Update sekali klik
Prosesor AMD EPYC
NVMe SSD storage
Kecepatan jaringan 1 Gbps
Public API
Data center di seluruh dunia
Domain gratis selama 1 tahun

Paket harus lunas dibayar di awal. Harga bulanan yang ditampilkan adalah total harga produk dibagi durasi paket.

Buat project apa saja dengan Pterodactyl

Pterodactyl adalah panel manajemen server game open-source terkemuka, yang dipercaya oleh penyedia hosting dan komunitas game di seluruh dunia. Setiap server game berjalan di container Docker-nya sendiri, mencegah konflik resource dan menjaga server yang disusupi agar tidak memengaruhi server lain di mesin yang sama. Antarmuka modern berbasis React memberikan pemilik server akses konsol real-time, manajemen file, penjadwalan backup, dan pemantauan resource.

Self-hosting Pterodactyl menghilangkan biaya per-server yang dikenakan oleh platform hosting terkelola dan memberikan administrator kontrol penuh atas branding, integrasi autentikasi, dan egg kustom untuk game yang tidak didukung. Deployment ini mencakup Panel dengan MariaDB dan Redis â€” Wings harus diinstal secara terpisah pada node tempat server game akan berjalan.

Buat sekarang
Buat project apa saja dengan {name}

Fitur utama Pterodactyl

Isolasi Docker

Setiap server game berjalan di kontainernya sendiri, mencegah konflik sumber daya dan menjaga sistem host tetap aman bahkan jika server disusupi.

Konsol waktu nyata

Konsol web bertenaga WebSocket memberikan pemain dan admin akses langsung ke output dan dan perintah server langsung dari browser.

Backup Otomatis

Penjadwalan pencadangan bawaan menyimpan snapshot server ke penyimpanan yang kompatibel dengan S3, melindungi data dunia game tanpa intervensi manual.

Skalabilitas multi-node

Kelola server game yang tersebar di beberapa mesin fisik dari satu Panel, dan tingkatkan kapasitas dengan menambahkan node Wings seiring meningkatnya permintaan.

Komunitas Telur

Ratusan eggs kontribusi komunitas mencakup Minecraft, Rust, ARK, Counter-Strike, dan lainnya â€“ Anda dapat deploy game apa pun yang didukung dalam hitungan detik.

Jalankan Pterodactyl lebih mudah di Hostinger

Aktif dalam sekali klik

Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.

Aktif dalam sekali klik

Perlindungan menyeluruh

Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.

Perlindungan menyeluruh

Docker Manager bawaan

Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.

Docker Manager bawaan

Aktif dalam sekali klik

Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.

Aktif dalam sekali klik

Perlindungan menyeluruh

Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.

Perlindungan menyeluruh

Docker Manager bawaan

Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.

Docker Manager bawaan

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Sesuai target pasar. Jangkauan global

Pilih server yang paling dekat dengan lokasi audiens Anda untuk tingkatkan kecepatan website. Data center kami berlokasi di Asia, Eropa, Amerika Utara, dan Amerika Selatan.
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Sesuai target pasar. Jangkauan global

Docker VPS hosting yang bisa diandalkan

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