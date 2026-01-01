Gramps Web adalah antarmuka web kolaboratif untuk Gramps, platform silsilah open-source yang paling banyak digunakan. Ini mengubah database silsilah keluarga pribadi Anda menjadi aplikasi web multi-pengguna â€” dapat diakses dari browser mana pun â€” lengkap dengan bagan interaktif, peta, pencarian teks lengkap, dan alat analisis DNA. Tidak seperti layanan silsilah cloud yang memonetisasi data riwayat keluarga Anda, Gramps Web berjalan sepenuhnya di VPS Anda sendiri, menjaga setiap catatan leluhur, dokumen, dan foto di bawah kendali penuh Anda.

Gramps Web menggunakan format database asli Gramps, sehingga data Gramps desktop yang ada dapat diimpor secara langsung dan perubahan yang dibuat melalui antarmuka web akan disinkronkan kembali ke aplikasi desktop. Pengguna pertama yang mendaftar menjadi pemilik pohon dan administrator.