Deploy instan Gramps Web.
Platform silsilah yang dihosting sendiri untuk membangun, menjelajahi, dan berbagi pohon keluarga dari browser mana pun.
Pilih paket VPS untuk Gramps Web
Setiap paket punya fitur yang Anda butuhkan dan keunggulan lainnya
Buat project apa saja dengan Gramps Web
Gramps Web adalah antarmuka web kolaboratif untuk Gramps, platform silsilah open-source yang paling banyak digunakan. Ini mengubah database silsilah keluarga pribadi Anda menjadi aplikasi web multi-pengguna â€” dapat diakses dari browser mana pun â€” lengkap dengan bagan interaktif, peta, pencarian teks lengkap, dan alat analisis DNA. Tidak seperti layanan silsilah cloud yang memonetisasi data riwayat keluarga Anda, Gramps Web berjalan sepenuhnya di VPS Anda sendiri, menjaga setiap catatan leluhur, dokumen, dan foto di bawah kendali penuh Anda.
Gramps Web menggunakan format database asli Gramps, sehingga data Gramps desktop yang ada dapat diimpor secara langsung dan perubahan yang dibuat melalui antarmuka web akan disinkronkan kembali ke aplikasi desktop. Pengguna pertama yang mendaftar menjadi pemilik pohon dan administrator.
Fitur utama Gramps Web
Bagan keluarga interaktif
Bagan kipas, tampilan silsilah, pohon keturunan, dan visualisasi garis waktu memberikan perspektif yang berbeda tentang sejarah keluarga Anda di browser.
Pencarian teks lengkap
Cari di setiap orang, tempat, acara, sumber, dan catatan di silsilah Anda secara instan â€” termasuk konten di dalam dokumen dan media terlampir.
Desktop sync
Menggunakan format database asli Gramps untuk sinkronisasi dua arah dengan aplikasi desktop Gramps, sehingga perubahan di web dan desktop tetap sinkron.
Kolaborasi multi-pengguna
Undang anggota keluarga dengan izin berbasis peran â€“ editor dapat menambahkan catatan sementara penampil hanya dapat melihat-lihat, menjaga data Anda tetap terorganisir.
Alat analisis DNA
Browser kromosom, visualisasi segmen DNA bersama, dan manajemen kit untuk mengintegrasikan data silsilah genetik bersama catatan tradisional.
Jalankan Gramps Web lebih mudah di Hostinger
Aktif dalam sekali klik
Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.
Perlindungan menyeluruh
Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.
Docker Manager bawaan
Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.
Aktif dalam sekali klik
Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.
Perlindungan menyeluruh
Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.
Docker Manager bawaan
Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.
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