SpacetimeDB menghilangkan tumpukan backend tradisional dengan menggabungkan database relasional dan server aplikasi menjadi satu proses yang dapat dideploy. Alih-alih mempertahankan lapisan API terpisah antara klien dan data Anda, klien terhubung langsung ke SpacetimeDB dan menjalankan logika sisi server â€” yang disebut modul â€” di dalam database itu sendiri. Dibangun dengan Rust dengan status in-memory dan persistensi log write-ahead, ini memberikan waktu respons sub-milidetik yang konsisten tanpa layanan tambahan.

Self-hosting SpacetimeDB di VPS memberi Anda CPU dan RAM khusus â€” pengungkit kinerja utama untuk arsitektur in-memory-nya â€” sambil menjaga semua data aplikasi dan kode modul di bawah kendali penuh Anda tanpa vendor lock-in.