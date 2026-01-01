Deploy instan SpacetimeDB.
Database relasional sekaligus server aplikasi â€” klien terhubung langsung dan menjalankan logika di dalam database dengan latensi di bawah milidetik.
Pilih paket VPS untuk SpacetimeDB
Setiap paket punya fitur yang Anda butuhkan dan keunggulan lainnya
Buat project apa saja dengan SpacetimeDB
SpacetimeDB menghilangkan tumpukan backend tradisional dengan menggabungkan database relasional dan server aplikasi menjadi satu proses yang dapat dideploy. Alih-alih mempertahankan lapisan API terpisah antara klien dan data Anda, klien terhubung langsung ke SpacetimeDB dan menjalankan logika sisi server â€” yang disebut modul â€” di dalam database itu sendiri. Dibangun dengan Rust dengan status in-memory dan persistensi log write-ahead, ini memberikan waktu respons sub-milidetik yang konsisten tanpa layanan tambahan.
Self-hosting SpacetimeDB di VPS memberi Anda CPU dan RAM khusus â€” pengungkit kinerja utama untuk arsitektur in-memory-nya â€” sambil menjaga semua data aplikasi dan kode modul di bawah kendali penuh Anda tanpa vendor lock-in.
Fitur utama SpacetimeDB
Tidak ada lapisan API terpisah
Klien terhubung langsung ke database dan menjalankan modul di dalamnya, menggantikan seluruh tingkatan server web, antrean pesan, dan API dengan satu proses.
Langganan real-time
Klien berlangganan perubahan tabel dan menerima sinkronisasi delta otomatis secara instan â€” tidak perlu polling, tidak perlu server WebSocket terpisah.
Logika berbasis modul
Tulis logika aplikasi sisi server dalam Rust atau C# dan deploy sebagai modul yang terkompilasi langsung ke dalam database untuk performa dan keamanan yang optimal.
Dalam memori dengan persistensi
Semua status aplikasi disimpan di memori untuk pembacaan cepat, sementara log tulis-depan memastikan data tetap ada saat restart dan crash tanpa pengaturan backup yang rumit.
Terbukti dalam produksi
Menggerakkan seluruh backend dari BitCraft Online, sebuah game multipemain masif di mana semua status real-time dikelola oleh satu instans SpacetimeDB.
Jalankan SpacetimeDB lebih mudah di Hostinger
Aktif dalam sekali klik
Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.
Perlindungan menyeluruh
Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.
Docker Manager bawaan
Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.
Aktif dalam sekali klik
Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.
Perlindungan menyeluruh
Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.
Docker Manager bawaan
Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.
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