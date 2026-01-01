Deploy instan FusionAuth.
Platform manajemen identitas dan akses pelanggan mandiri dengan OAuth, SAML, login sosial, MFA, dan API yang mengutamakan developer.
Pilih paket VPS untuk FusionAuth
Setiap paket punya fitur yang Anda butuhkan dan keunggulan lainnya
Buat project apa saja dengan FusionAuth
FusionAuth adalah platform manajemen identitas dan akses pelanggan yang dibangun khusus untuk developer â€” alternatif yang di-host sendiri untuk Auth0, Okta, dan Cognito yang menyediakan OAuth 2.0, OpenID Connect, SAML, login sosial, autentikasi multi-faktor, login tanpa kata sandi, dan REST API yang komprehensif. Awalnya dibangun oleh Inversoft untuk aplikasi konsumen dengan lalu lintas tinggi, platform ini dapat diskalakan dari satu penyewa hingga jutaan pengguna pada deployment yang sama.
Meng-host sendiri FusionAuth di VPS Anda menjaga setiap akun pengguna, hash kata sandi, token OAuth, dan log audit tetap berada di dalam infrastruktur Anda sendiri daripada bergantung pada penyedia identitas pihak ketiga yang dapat mengubah harga atau ketentuan. Community Edition sepenuhnya gratis dan mencakup fitur autentikasi dan otorisasi inti yang digunakan di sebagian besar deployment produksi.
Fitur utama FusionAuth
OAuth, OIDC, dan SAML
Server OAuth 2.0, OpenID Connect, dan SAML 2.0 lengkap dengan alur pemberian kode otorisasi, PKCE, perangkat, dan kredensial klien yang siap pakai.
Login sosial dan perusahaan
Login sosial bawaan untuk Google, Facebook, GitHub, Apple, Microsoft, LinkedIn, dan Twitter serta federasi OIDC dan SAML generik untuk pelanggan perusahaan.
Autentikasi multi-faktor
Aplikasi autentikator TOTP, SMS, email, dan passkey FIDO2 WebAuthn dengan kebijakan adaptif yang menyesuaikan berdasarkan sinyal risiko.
Desain Multi-tenant
Isolasi pengguna, aplikasi, dan konfigurasi ke dalam tenant terpisah untuk multi-tenancy SaaS, pemisahan klien agensi, atau akun mitra B2B.
Halaman login bertema
Sesuaikan halaman login, pendaftaran, dan pengelolaan akun yang di-hosting dengan warna merek, logo, dan teks Anda melalui editor template Mustache.
REST API untuk segala hal
Setiap operasi di antarmuka admin juga tersedia melalui REST API yang terdokumentasi dan pustaka klien khusus untuk Java, Node, Python, Go, dan lainnya.
Jalankan FusionAuth lebih mudah di Hostinger
Aktif dalam sekali klik
Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.
Perlindungan menyeluruh
Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.
Docker Manager bawaan
Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.
Aktif dalam sekali klik
Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.
Perlindungan menyeluruh
Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.
Docker Manager bawaan
Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.
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