FusionAuth adalah platform manajemen identitas dan akses pelanggan yang dibangun khusus untuk developer â€” alternatif yang di-host sendiri untuk Auth0, Okta, dan Cognito yang menyediakan OAuth 2.0, OpenID Connect, SAML, login sosial, autentikasi multi-faktor, login tanpa kata sandi, dan REST API yang komprehensif. Awalnya dibangun oleh Inversoft untuk aplikasi konsumen dengan lalu lintas tinggi, platform ini dapat diskalakan dari satu penyewa hingga jutaan pengguna pada deployment yang sama.

Meng-host sendiri FusionAuth di VPS Anda menjaga setiap akun pengguna, hash kata sandi, token OAuth, dan log audit tetap berada di dalam infrastruktur Anda sendiri daripada bergantung pada penyedia identitas pihak ketiga yang dapat mengubah harga atau ketentuan. Community Edition sepenuhnya gratis dan mencakup fitur autentikasi dan otorisasi inti yang digunakan di sebagian besar deployment produksi.