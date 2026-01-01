FalkorDB adalah mesin basis data grafik sumber terbuka yang dibangun di atas Redis, dirancang untuk kueri grafik berperforma tinggi menggunakan bahasa kueri OpenCypher. Ini menyimpan data grafik secara native di memori, memungkinkan waktu traversal sub-milidetik di seluruh hubungan entitas yang kompleks â€” menjadikannya sangat cocok untuk pipeline GraphRAG, mesin rekomendasi, deteksi penipuan, graf identitas, dan analisis topologi jaringan.

FalkorDB dilengkapi dengan UI berbasis browser bawaan di port 3000, memungkinkan Anda menjelajahi grafik, menjalankan kueri Cypher, dan memvisualisasikan hubungan node dan edge tanpa alat tambahan apa pun. Hosting mandiri di VPS (Virtual Private Server) Anda sendiri menjaga data grafik Anda sepenuhnya di bawah kendali Anda tanpa batasan kueri, tanpa harga per-node, dan akses langsung untuk menyesuaikan pengaturan performa.