Deploy FalkorDB instan.
Basis data graf kinerja tinggi yang dibangun untuk GraphRAG, graf pengetahuan, dan kueri Cypher real-time dalam skala besar.
Pilih paket VPS untuk FalkorDB
Setiap paket punya fitur yang Anda butuhkan dan keunggulan lainnya
Buat project apa saja dengan FalkorDB
FalkorDB adalah mesin basis data grafik sumber terbuka yang dibangun di atas Redis, dirancang untuk kueri grafik berperforma tinggi menggunakan bahasa kueri OpenCypher. Ini menyimpan data grafik secara native di memori, memungkinkan waktu traversal sub-milidetik di seluruh hubungan entitas yang kompleks â€” menjadikannya sangat cocok untuk pipeline GraphRAG, mesin rekomendasi, deteksi penipuan, graf identitas, dan analisis topologi jaringan.
FalkorDB dilengkapi dengan UI berbasis browser bawaan di port 3000, memungkinkan Anda menjelajahi grafik, menjalankan kueri Cypher, dan memvisualisasikan hubungan node dan edge tanpa alat tambahan apa pun. Hosting mandiri di VPS (Virtual Private Server) Anda sendiri menjaga data grafik Anda sepenuhnya di bawah kendali Anda tanpa batasan kueri, tanpa harga per-node, dan akses langsung untuk menyesuaikan pengaturan performa.
Fitur utama FalkorDB
Bahasa Kueri OpenCypher
Tulis kueri grafik yang ekspresif menggunakan OpenCypher, bahasa deklaratif standar industri untuk melintasi node, edge, dan pola.
UI Web Bawaan
Jelajahi grafik, jalankan kueri Cypher, dan visualisasikan hubungan langsung di browser tanpa menginstal alat klien tambahan apa pun.
Performa Dalam Memori
Data graf disimpan secara native dalam memori, memungkinkan waktu penelusuran sub-milidetik bahkan di seluruh hubungan multi-hop yang terhubung secara mendalam.
GraphRAG Siap
Dioptimalkan untuk pipeline retrieval-augmented generation yang memerlukan penelusuran knowledge graph yang akurat dan latensi rendah pada waktu inferensi.
Redis Protokol Kompatibel
Menggunakan protokol Redis sehingga pustaka klien Redis apa pun dapat terhubung ke FalkorDB tanpa driver tambahan atau SDK kustom.
Password Otentikasi
Amankan akses dengan autentikasi kata sandi tingkat Redis, menjaga data grafik Anda terlindungi dari koneksi yang tidak sah.
Jalankan FalkorDB lebih mudah di Hostinger
Aktif dalam sekali klik
Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.
Perlindungan menyeluruh
Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.
Docker Manager bawaan
Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.
Aktif dalam sekali klik
Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.
Perlindungan menyeluruh
Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.
Docker Manager bawaan
Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.
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