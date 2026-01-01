Deploy instan Etherpad.
Editor teks kolaboratif real-time open-source di mana beberapa pengguna dapat menulis dan mengedit dokumen secara bersamaan.
Pilih paket VPS untuk Etherpad
Setiap paket punya fitur yang Anda butuhkan dan keunggulan lainnya
Buat project apa saja dengan Etherpad
Etherpad adalah editor kolaboratif berbasis web dan open-source yang memungkinkan banyak pengguna mengedit dokumen yang sama secara bersamaan. Perubahan akan muncul secara instan untuk semua peserta, dengan teks setiap kontributor diberi kode warna sehingga mudah untuk melihat siapa yang menulis apa. Tidak diperlukan registrasi atau instalasi software â€” cukup bagikan tautan dan mulailah berkolaborasi.
Self-hosting Etherpad di VPS Anda memastikan dokumen sensitif tidak pernah meninggalkan infrastruktur Anda sendiri. Backend PostgreSQL yang disertakan menyediakan persistensi yang andal dan riwayat versi yang lengkap, sementara sistem plugin yang dapat diperluas memungkinkan Anda menambahkan dukungan gambar, daftar tugas, dan integrasi kustom yang disesuaikan dengan alur kerja tim Anda.
Fitur utama Etherpad
Penyuntingan kolaboratif real-time
Perubahan dari setiap peserta muncul secara instan dengan atribusi berkode warna, sehingga tim dapat menulis bersama tanpa konflik penggabungan atau penguncian.
Histori versi lengkap
Setiap revisi disimpan dengan penggulir garis waktu yang memungkinkan Anda memutar ulang dan memulihkan keadaan dokumen sebelumnya.
Tidak Perlu Registrasi
Peserta bergabung dengan pad melalui URL bersama tanpa membuat akun, mengurangi hambatan untuk kolaborasi sesekali dengan tamu eksternal.
Plugin Ekosistem
Perluas Etherpad dengan plugin untuk penyematan gambar, daftar tugas, format ekspor, dan integrasi alat agar sesuai dengan kebutuhan spesifik tim Anda.
Panel Admin
Antarmuka admin berbasis web memungkinkan Anda mengelola pad, memantau aktivitas, dan mengonfigurasi pengaturan server tanpa akses server langsung.
Jalankan Etherpad lebih mudah di Hostinger
Aktif dalam sekali klik
Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.
Perlindungan menyeluruh
Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.
Docker Manager bawaan
Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.
Aktif dalam sekali klik
Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.
Perlindungan menyeluruh
Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.
Docker Manager bawaan
Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.
Docker VPS hosting yang bisa diandalkan
Super puas dengan VPS hosting Hostinger! Uptime-nya selalu stabil, jadi website saya lancar terus. Setiap kali butuh bantuan, tim support-nya cepat, paham semuanya, dan sangat membantu.
Semuanya lancar banget pakai Hostinger! Chatbot AI-nya oke, dan kalau AI nggak bisa jawab, langsung ada tim support yang siap bantu. VPS-nya juga juara, stabil tanpa naik turun. Makasih tim developer dan semua yang terlibat, lanjutkan terus ðŸš€
Akhirnya nemu VPS hosting yang beneran oke. Harganya pas, panelnya gampang dipakai dan cepat. Backup mulus, tim support juga sangat andal dan solutif. Pokoknya mantap!
Waktu kehilangan akses ke instance n8n self-hosted, saya langsung menghubungi support Hostinger. Jujur, responsnya benar-benar di luar ekspektasi. Chatbot Kodee sangat membantu, dan Mohammad dari tim CS juga sangat detail untuk memastikan semuanya terselesaikan.
Terima kasih banyak untuk Carla yang sudah bantu upgrade n8n di VPS Hostinger saya. Profesional dan informatif sekali!
Nggak pernah ada drama dengan VPS Hostinger. Selalu cepat, stabil, dan nggak ada downtime.
Hostinger oke banget, saya puas sama layanan yang saya pakai. Harganya nggak semahal tempat lain, tapi VPS-nya mantap dan paketnya sesuai sama harga.