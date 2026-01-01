Etherpad adalah editor kolaboratif berbasis web dan open-source yang memungkinkan banyak pengguna mengedit dokumen yang sama secara bersamaan. Perubahan akan muncul secara instan untuk semua peserta, dengan teks setiap kontributor diberi kode warna sehingga mudah untuk melihat siapa yang menulis apa. Tidak diperlukan registrasi atau instalasi software â€” cukup bagikan tautan dan mulailah berkolaborasi.

Self-hosting Etherpad di VPS Anda memastikan dokumen sensitif tidak pernah meninggalkan infrastruktur Anda sendiri. Backend PostgreSQL yang disertakan menyediakan persistensi yang andal dan riwayat versi yang lengkap, sementara sistem plugin yang dapat diperluas memungkinkan Anda menambahkan dukungan gambar, daftar tugas, dan integrasi kustom yang disesuaikan dengan alur kerja tim Anda.