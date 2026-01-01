Reactive Resume adalah pembuat resume sumber terbuka yang mengutamakan privasi dan memberikan Anda kepemilikan penuh atas data karier Anda. Tidak seperti alat resume SaaS yang menyimpan informasi Anda di server pihak ketiga, self-hosting di VPS berarti data Anda tidak pernah meninggalkan infrastruktur Anda. Buat resume yang rapi menggunakan 14+ templat yang dirancang secara profesional, pratinjau perubahan secara real time, dan ekspor PDF yang sempurna â€” semuanya tanpa membuat akun di platform orang lain.

Penyebaran ini menggabungkan semua yang dibutuhkan: PostgreSQL untuk data pengguna, perender Chrome headless untuk pembuatan PDF, dan penyimpanan file lokal yang kompatibel dengan S3. Bantuan penulisan AI opsional tersedia melalui OpenAI, Google Gemini, atau Anthropic Claude jika Anda menyediakan kunci API.