Deploy Reactive Resume dengan instalasi instan.
Pembuat resume open-source gratis yang menyimpan data karier Anda di server Anda sendiri, bukan di cloud pihak ketiga.
Pilih paket VPS untuk Reactive Resume
Setiap paket punya fitur yang Anda butuhkan dan keunggulan lainnya
Buat project apa saja dengan Reactive Resume
Reactive Resume adalah pembuat resume sumber terbuka yang mengutamakan privasi dan memberikan Anda kepemilikan penuh atas data karier Anda. Tidak seperti alat resume SaaS yang menyimpan informasi Anda di server pihak ketiga, self-hosting di VPS berarti data Anda tidak pernah meninggalkan infrastruktur Anda. Buat resume yang rapi menggunakan 14+ templat yang dirancang secara profesional, pratinjau perubahan secara real time, dan ekspor PDF yang sempurna â€” semuanya tanpa membuat akun di platform orang lain.
Penyebaran ini menggabungkan semua yang dibutuhkan: PostgreSQL untuk data pengguna, perender Chrome headless untuk pembuatan PDF, dan penyimpanan file lokal yang kompatibel dengan S3. Bantuan penulisan AI opsional tersedia melalui OpenAI, Google Gemini, atau Anthropic Claude jika Anda menyediakan kunci API.
Fitur utama Reactive Resume
14+ Template Resume
Pilih dari template yang didesain secara profesional dan sesuaikan font, warna, serta tata letak agar sesuai dengan gaya pribadi Anda.
Ekspor PDF Pixel-Perfect
Hasilkan PDF melalui renderer Chrome headless bawaan â€” tidak memerlukan layanan pihak ketiga atau plugin browser.
Link publik yang dapat dibagikan
Bagikan resume Anda melalui URL unik yang selalu mencerminkan editan terbaru Anda tanpa perlu mengirim ulang file.
AI Asisten Penulisan
Tingkatkan konten resume dengan saran dari OpenAI, Google Gemini, atau Anthropic Claude menggunakan kunci API Anda sendiri.
Autentikasi Dua Faktor
Amankan akun dengan 2FA berbasis TOTP dan dukungan passkey opsional untuk login tanpa kata sandi.
Jalankan Reactive Resume lebih mudah di Hostinger
Aktif dalam sekali klik
Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.
Perlindungan menyeluruh
Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.
Docker Manager bawaan
Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.
Aktif dalam sekali klik
Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.
Perlindungan menyeluruh
Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.
Docker Manager bawaan
Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.
Docker VPS hosting yang bisa diandalkan
Super puas dengan VPS hosting Hostinger! Uptime-nya selalu stabil, jadi website saya lancar terus. Setiap kali butuh bantuan, tim support-nya cepat, paham semuanya, dan sangat membantu.
Semuanya lancar banget pakai Hostinger! Chatbot AI-nya oke, dan kalau AI nggak bisa jawab, langsung ada tim support yang siap bantu. VPS-nya juga juara, stabil tanpa naik turun. Makasih tim developer dan semua yang terlibat, lanjutkan terus ðŸš€
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Deploy lebih banyak aplikasi
Anki Sync Server Enhanced
Server sinkronisasi Anki self-hosted dengan dukungan multi-user, backup, dan dashboard web