Deploy instan API Baru.
Gateway LLM Terpadu untuk mengelola beberapa penyedia AI dengan pelacakan penggunaan, kontrol akses, dan penyeimbangan beban.
Pilih paket VPS untuk New API
Setiap paket punya fitur yang Anda butuhkan dan keunggulan lainnya
Buat project apa saja dengan New API
New API adalah gateway LLM open-source yang menyediakan satu titik akses untuk OpenAI, Anthropic Claude, Google Gemini, dan puluhan provider AI lainnya. Ini memusatkan manajemen kunci API, menegakkan kuota penggunaan, melacak biaya per pengguna atau tim, dan memungkinkan failover serta load balancing di seluruh provider â€” semuanya melalui web dashboard.
Self-hosting New API di VPS Anda menjaga kredensial AI sensitif dan data penggunaan di bawah kendali Anda, menghilangkan biaya gateway per permintaan, dan memberi Anda fleksibilitas untuk menambah atau menukar provider tanpa mengubah kode aplikasi Anda.
Fitur utama New API
Gateway Penyedia Layanan Terpadu
Arahkan permintaan ke OpenAI, Claude, Gemini, dan LLM lainnya melalui satu endpoint, beralih penyedia tanpa mengubah kode aplikasi Anda.
Pelacakan penggunaan dan kuota
Pantau konsumsi token dan biaya per pengguna, tim, atau proyek, dan tetapkan batas keras untuk mencegah pengeluaran AI yang tidak terduga di seluruh organisasi Anda.
Load balancing dan failover
Mendistribusikan permintaan di berbagai saluran penyedia dan secara otomatis beralih ke alternatif ketika penyedia tidak tersedia, memaksimalkan uptime.
Kontrol akses berbasis token
Terbitkan token API kepada tim dan aplikasi tanpa mengekspos kredensial penyedia Anda yang sebenarnya, menjaga rahasia tetap terpusat dan dapat dicabut kapan saja.
Web Dashboard
Mengelola saluran, pengguna, dan kuota melalui antarmuka web bawaan dengan log penggunaan real-time dan analitik konsumsi.
Jalankan New API lebih mudah di Hostinger
Aktif dalam sekali klik
Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.
Perlindungan menyeluruh
Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.
Docker Manager bawaan
Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.
Aktif dalam sekali klik
Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.
Perlindungan menyeluruh
Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.
Docker Manager bawaan
Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.
Docker VPS hosting yang bisa diandalkan
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