New API adalah gateway LLM open-source yang menyediakan satu titik akses untuk OpenAI, Anthropic Claude, Google Gemini, dan puluhan provider AI lainnya. Ini memusatkan manajemen kunci API, menegakkan kuota penggunaan, melacak biaya per pengguna atau tim, dan memungkinkan failover serta load balancing di seluruh provider â€” semuanya melalui web dashboard.

Self-hosting New API di VPS Anda menjaga kredensial AI sensitif dan data penggunaan di bawah kendali Anda, menghilangkan biaya gateway per permintaan, dan memberi Anda fleksibilitas untuk menambah atau menukar provider tanpa mengubah kode aplikasi Anda.