Warracker adalah aplikasi pelacak garansi open-source yang memusatkan semua garansi produk, dokumen pembelian, dan riwayat klaim Anda dalam satu dashboard yang di-hosting sendiri. Daripada mencari-cari di utas email, lemari arsip, atau spreadsheet, Anda mendapatkan database yang dapat dicari dengan notifikasi kedaluwarsa, penyimpanan dokumen, dan akses multi-pengguna untuk tim dan rumah tangga.

Meng-hosting sendiri Warracker di VPS Anda berarti struk pembelian, pindaian faktur, dan nomor seri produk Anda tetap berada di infrastruktur yang Anda kendalikan. Dengan notifikasi email dan push proaktif melalui Apprise, Anda menerima peringatan dini sebelum garansi kedaluwarsa sehingga Anda dapat bertindak selagi cakupan masih berlaku.