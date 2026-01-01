Deploy Warracker dengan instalasi instan.
Sistem manajemen garansi self-hosted untuk mencatat garansi produk, tanda terima, dan klaim di satu tempat.
Pilih paket VPS untuk Warracker
Setiap paket punya fitur yang Anda butuhkan dan keunggulan lainnya
Buat project apa saja dengan Warracker
Warracker adalah aplikasi pelacak garansi open-source yang memusatkan semua garansi produk, dokumen pembelian, dan riwayat klaim Anda dalam satu dashboard yang di-hosting sendiri. Daripada mencari-cari di utas email, lemari arsip, atau spreadsheet, Anda mendapatkan database yang dapat dicari dengan notifikasi kedaluwarsa, penyimpanan dokumen, dan akses multi-pengguna untuk tim dan rumah tangga.
Meng-hosting sendiri Warracker di VPS Anda berarti struk pembelian, pindaian faktur, dan nomor seri produk Anda tetap berada di infrastruktur yang Anda kendalikan. Dengan notifikasi email dan push proaktif melalui Apprise, Anda menerima peringatan dini sebelum garansi kedaluwarsa sehingga Anda dapat bertindak selagi cakupan masih berlaku.
Fitur utama Warracker
Peringatan Masa Berlaku Garansi
Terima email dan notifikasi push melalui lebih dari 100 layanan termasuk Telegram, Slack, dan Discord sebelum garansi kedaluwarsa.
Dokumen Storage
Unggah dan lampirkan struk, faktur, dan manual langsung ke setiap catatan garansi untuk pengambilan instan saat dibutuhkan.
Pelacakan siklus hidup klaim
Mengelola klaim garansi secara menyeluruh dengan pembaruan status dan visibilitas penuh di seluruh proses klaim.
Pencarian Lanjutan dan Penyaringan
Temukan garansi apa pun secara instan berdasarkan nama produk, nomor seri, vendor, atau tag kustom di seluruh katalog Anda.
Akses Multi-Pengguna
Bagikan catatan garansi di seluruh tim atau rumah tangga dengan izin berbasis peran dan kontrol manajemen admin.
Impor dan ekspor CSV
Migrasikan catatan garansi yang ada dari spreadsheet melalui impor CSV dan ekspor data Anda kapan saja untuk portabilitas penuh.
Jalankan Warracker lebih mudah di Hostinger
Aktif dalam sekali klik
Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.
Perlindungan menyeluruh
Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.
Docker Manager bawaan
Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.
Aktif dalam sekali klik
Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.
Perlindungan menyeluruh
Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.
Docker Manager bawaan
Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.
Docker VPS hosting yang bisa diandalkan
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