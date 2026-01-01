PowerDNS-Admin adalah antarmuka web sumber terbuka untuk server DNS otoritatif PowerDNS, memberi Anda UI yang ramah untuk mengelola zona DNS maju dan mundur, catatan, template, dan kunci DNSSEC tanpa mengedit file konfigurasi atau membuat panggilan API secara manual. Ini mendukung kontrol akses berbasis peran, izin per zona, pencatatan aktivitas, dan autentikasi melalui LDAP, SAML, OAuth (Google, GitHub, Azure, OpenID), serta akun lokal bawaan dengan autentikasi dua faktor opsional.

Template ini menggabungkan PowerDNS-Admin bersama dengan server otoritatif PowerDNS dan backend MariaDB, sehingga Anda mendapatkan tumpukan hosting DNS yang terintegrasi penuh di VPS Anda sendiri. Hosting mandiri menempatkan nameserver, data zona, dan API DNS Anda sepenuhnya pada infrastruktur yang Anda kendalikan, tanpa biaya per zona dan tanpa penyedia DNS pihak ketiga yang terlibat.