Deploy instan PowerDNS-Admin
Antarmuka web modern untuk mengelola zona PowerDNS, catatan, pengguna, dan kontrol akses dari satu dasbor.
Pilih paket VPS untuk PowerDNS-Admin
Setiap paket punya fitur yang Anda butuhkan dan keunggulan lainnya
Buat project apa saja dengan PowerDNS-Admin
PowerDNS-Admin adalah antarmuka web sumber terbuka untuk server DNS otoritatif PowerDNS, memberi Anda UI yang ramah untuk mengelola zona DNS maju dan mundur, catatan, template, dan kunci DNSSEC tanpa mengedit file konfigurasi atau membuat panggilan API secara manual. Ini mendukung kontrol akses berbasis peran, izin per zona, pencatatan aktivitas, dan autentikasi melalui LDAP, SAML, OAuth (Google, GitHub, Azure, OpenID), serta akun lokal bawaan dengan autentikasi dua faktor opsional.
Template ini menggabungkan PowerDNS-Admin bersama dengan server otoritatif PowerDNS dan backend MariaDB, sehingga Anda mendapatkan tumpukan hosting DNS yang terintegrasi penuh di VPS Anda sendiri. Hosting mandiri menempatkan nameserver, data zona, dan API DNS Anda sepenuhnya pada infrastruktur yang Anda kendalikan, tanpa biaya per zona dan tanpa penyedia DNS pihak ketiga yang terlibat.
Fitur utama PowerDNS-Admin
Manajemen zona UI
Buat, edit, dan hapus zona dan record DNS forward dan reverse melalui dashboard web yang bersih alih-alih mengedit file zona atau memanggil API mentah.
Server PowerDNS yang Disertakan
Dilengkapi dengan server otoritatif PowerDNS yang siap pakai, dengan HTTP API yang diaktifkan dan terhubung secara otomatis ke UI admin, sehingga stack langsung berfungsi.
Kontrol akses berbasis peran
Tetapkan administrator, operator, dan pengguna tingkat zona dengan izin per zona yang terperinci sehingga tim dapat mengelola DNS tanpa berbagi satu akun super-admin.
Otentikasi Enterprise
Integrasikan dengan sistem identitas yang sudah ada menggunakan LDAP, SAML, OAuth (Google, GitHub, Azure, OpenID), dan autentikasi dua faktor TOTP opsional untuk akun lokal.
Log aktivitas dan audit
Setiap perubahan zona dan catatan dicatat dengan pengguna yang bertanggung jawab, memberikan Anda jejak audit lengkap untuk kepatuhan dan pemecahan masalah insiden.
Template zona dan IDN
Template zona yang dapat digunakan kembali mempercepat pendaftaran domain baru, sementara dukungan IDN dan Punycode penuh mencakup nama domain internasional tanpa konversi manual.
Jalankan PowerDNS-Admin lebih mudah di Hostinger
Aktif dalam sekali klik
Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.
Perlindungan menyeluruh
Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.
Docker Manager bawaan
Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.
Aktif dalam sekali klik
Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.
Perlindungan menyeluruh
Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.
Docker Manager bawaan
Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.
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