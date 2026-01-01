Diskon PowerDNS-Admin hingga 69%

Deploy instan PowerDNS-Admin

Antarmuka web modern untuk mengelola zona PowerDNS, catatan, pengguna, dan kontrol akses dari satu dasbor.

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Gratis backup mingguan otomatis
VPS berbasis AI
Rp116.900/bln
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Jaminan 30 hari uang kembali
Deploy instan PowerDNS-Admin

Pilih paket VPS untuk PowerDNS-Admin

Diskon 64%
KVM 1
Rp320.900
Rp116.900/bln
Pilih paket
Biaya perpanjangan Rp193.900/bln untuk 2 tahun. Bisa dibatalkan kapan saja.
1 vCPU core
4 GB RAM
50 GB NVMe disk space
4 TB bandwidth
TERPOPULER
Diskon 63%
KVM 2
Rp407.900
Rp151.900/bln
Pilih paket
Biaya perpanjangan Rp232.900/bln untuk 2 tahun. Bisa dibatalkan kapan saja.
2 vCPU core
8 GB RAM
100 GB NVMe disk space
8 TB bandwidth
Diskon 69%
KVM 4
Rp679.900
Rp213.900/bln
Pilih paket
Biaya perpanjangan Rp465.900/bln untuk 2 tahun. Bisa dibatalkan kapan saja.
4 vCPU core
16 GB RAM
200 GB NVMe disk space
16 TB bandwidth
Diskon 65%
KVM 8
Rp1.203.900
Rp426.900/bln
Pilih paket
Biaya perpanjangan Rp853.900/bln untuk 2 tahun. Bisa dibatalkan kapan saja.
8 vCPU core
32 GB RAM
400 GB NVMe disk space
32 TB bandwidth
Diskon 64%
KVM 1
Rp320.900
Rp116.900/bln
Pilih paket
Biaya perpanjangan Rp193.900/bln untuk 2 tahun. Bisa dibatalkan kapan saja.
1 vCPU core
4 GB RAM
50 GB NVMe disk space
4 TB bandwidth
TERPOPULER
Diskon 63%
KVM 2
Rp407.900
Rp151.900/bln
Pilih paket
Biaya perpanjangan Rp232.900/bln untuk 2 tahun. Bisa dibatalkan kapan saja.
2 vCPU core
8 GB RAM
100 GB NVMe disk space
8 TB bandwidth
Diskon 69%
KVM 4
Rp679.900
Rp213.900/bln
Pilih paket
Biaya perpanjangan Rp465.900/bln untuk 2 tahun. Bisa dibatalkan kapan saja.
4 vCPU core
16 GB RAM
200 GB NVMe disk space
16 TB bandwidth
Diskon 65%
KVM 8
Rp1.203.900
Rp426.900/bln
Pilih paket
Biaya perpanjangan Rp853.900/bln untuk 2 tahun. Bisa dibatalkan kapan saja.
8 vCPU core
32 GB RAM
400 GB NVMe disk space
32 TB bandwidth

Setiap paket punya fitur yang Anda butuhkan dan keunggulan lainnya

Docker Manager
Akses cepat ke log container
Update sekali klik
Prosesor AMD EPYC
NVMe SSD storage
Kecepatan jaringan 1 Gbps
Public API
Data center di seluruh dunia
Domain gratis selama 1 tahun
Docker Manager
Akses cepat ke log container
Update sekali klik
Prosesor AMD EPYC
NVMe SSD storage
Kecepatan jaringan 1 Gbps
Public API
Data center di seluruh dunia
Domain gratis selama 1 tahun

Paket harus lunas dibayar di awal. Harga bulanan yang ditampilkan adalah total harga produk dibagi durasi paket.

Buat project apa saja dengan PowerDNS-Admin

PowerDNS-Admin adalah antarmuka web sumber terbuka untuk server DNS otoritatif PowerDNS, memberi Anda UI yang ramah untuk mengelola zona DNS maju dan mundur, catatan, template, dan kunci DNSSEC tanpa mengedit file konfigurasi atau membuat panggilan API secara manual. Ini mendukung kontrol akses berbasis peran, izin per zona, pencatatan aktivitas, dan autentikasi melalui LDAP, SAML, OAuth (Google, GitHub, Azure, OpenID), serta akun lokal bawaan dengan autentikasi dua faktor opsional.

Template ini menggabungkan PowerDNS-Admin bersama dengan server otoritatif PowerDNS dan backend MariaDB, sehingga Anda mendapatkan tumpukan hosting DNS yang terintegrasi penuh di VPS Anda sendiri. Hosting mandiri menempatkan nameserver, data zona, dan API DNS Anda sepenuhnya pada infrastruktur yang Anda kendalikan, tanpa biaya per zona dan tanpa penyedia DNS pihak ketiga yang terlibat.

Buat sekarang
Buat project apa saja dengan {name}

Fitur utama PowerDNS-Admin

Manajemen zona UI

Buat, edit, dan hapus zona dan record DNS forward dan reverse melalui dashboard web yang bersih alih-alih mengedit file zona atau memanggil API mentah.

Server PowerDNS yang Disertakan

Dilengkapi dengan server otoritatif PowerDNS yang siap pakai, dengan HTTP API yang diaktifkan dan terhubung secara otomatis ke UI admin, sehingga stack langsung berfungsi.

Kontrol akses berbasis peran

Tetapkan administrator, operator, dan pengguna tingkat zona dengan izin per zona yang terperinci sehingga tim dapat mengelola DNS tanpa berbagi satu akun super-admin.

Otentikasi Enterprise

Integrasikan dengan sistem identitas yang sudah ada menggunakan LDAP, SAML, OAuth (Google, GitHub, Azure, OpenID), dan autentikasi dua faktor TOTP opsional untuk akun lokal.

Log aktivitas dan audit

Setiap perubahan zona dan catatan dicatat dengan pengguna yang bertanggung jawab, memberikan Anda jejak audit lengkap untuk kepatuhan dan pemecahan masalah insiden.

Template zona dan IDN

Template zona yang dapat digunakan kembali mempercepat pendaftaran domain baru, sementara dukungan IDN dan Punycode penuh mencakup nama domain internasional tanpa konversi manual.

Jalankan PowerDNS-Admin lebih mudah di Hostinger

Aktif dalam sekali klik

Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.

Aktif dalam sekali klik

Perlindungan menyeluruh

Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.

Perlindungan menyeluruh

Docker Manager bawaan

Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.

Docker Manager bawaan

Aktif dalam sekali klik

Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.

Aktif dalam sekali klik

Perlindungan menyeluruh

Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.

Perlindungan menyeluruh

Docker Manager bawaan

Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.

Docker Manager bawaan

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Sesuai target pasar. Jangkauan global

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