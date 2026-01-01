Deploy LibrePhotos instan.
Manajemen foto yang dihosting sendiri dengan pengenalan wajah otomatis, deteksi objek, dan pencarian berbasis AI untuk seluruh koleksi Anda.
Pilih paket VPS untuk LibrePhotos
Setiap paket punya fitur yang Anda butuhkan dan keunggulan lainnya
Buat project apa saja dengan LibrePhotos
LibrePhotos adalah platform manajemen foto open-source yang dihosting sendiri yang menghadirkan organisasi bertenaga AI ke perpustakaan foto pribadi Anda. Tidak seperti Google Photos atau iCloud, setiap gambar tetap berada di server Anda sendiri â€” tanpa batas unggah, tanpa biaya langganan, dan tanpa akses pihak ketiga ke kenangan Anda. Ini secara otomatis memproses foto Anda dengan pengenalan wajah, deteksi adegan, dan pencarian semantik sehingga Anda dapat menemukan gambar apa pun tanpa penandaan manual.
Menghosting LibrePhotos sendiri di VPS memberi Anda kendali penuh atas data pribadi Anda yang paling penting. Semua pemrosesan ML berjalan secara lokal â€” pengelompokan wajah, geocoding terbalik, dan deteksi objek terjadi di server Anda tanpa panggilan ke layanan AI eksternal. Baik bermigrasi dari layanan foto cloud atau membangun arsip keluarga pribadi, LibrePhotos menyediakan alternatif yang rapi dan lengkap fitur.
Fitur utama LibrePhotos
Pengenalan wajah
Mengelompokkan wajah secara otomatis di seluruh perpustakaan Anda sehingga Anda dapat menandai orang cukup sekali dan langsung menemukan setiap foto yang menampilkan mereka.
Pencarian foto berbasis AI
Cari foto Anda berdasarkan objek, pemandangan, dan deskripsi menggunakan machine learning di perangkat â€” tidak memerlukan API cloud.
Organisasi foto otomatis
Tampilan linimasa dan album dengan pengelompokan berbasis acara, geocoding terbalik, dan ekstraksi metadata EXIF mengatur perpustakaan Anda tanpa upaya manual.
Dukungan multi-pengguna
Bagikan server foto Anda dengan anggota keluarga, masing-masing dengan perpustakaan mereka sendiri, cakupan pengenalan wajah, dan kontrol akses.
Dukungan Raw dan Video
Menangani file RAW, format HEIC/HEIF, dan video bersama dengan JPEG standar, menjaga kualitas gambar penuh dan metadata.
Jalankan LibrePhotos lebih mudah di Hostinger
Aktif dalam sekali klik
Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.
Perlindungan menyeluruh
Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.
Docker Manager bawaan
Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.
Aktif dalam sekali klik
Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.
Perlindungan menyeluruh
Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.
Docker Manager bawaan
Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.
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