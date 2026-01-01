LibrePhotos adalah platform manajemen foto open-source yang dihosting sendiri yang menghadirkan organisasi bertenaga AI ke perpustakaan foto pribadi Anda. Tidak seperti Google Photos atau iCloud, setiap gambar tetap berada di server Anda sendiri â€” tanpa batas unggah, tanpa biaya langganan, dan tanpa akses pihak ketiga ke kenangan Anda. Ini secara otomatis memproses foto Anda dengan pengenalan wajah, deteksi adegan, dan pencarian semantik sehingga Anda dapat menemukan gambar apa pun tanpa penandaan manual.

Menghosting LibrePhotos sendiri di VPS memberi Anda kendali penuh atas data pribadi Anda yang paling penting. Semua pemrosesan ML berjalan secara lokal â€” pengelompokan wajah, geocoding terbalik, dan deteksi objek terjadi di server Anda tanpa panggilan ke layanan AI eksternal. Baik bermigrasi dari layanan foto cloud atau membangun arsip keluarga pribadi, LibrePhotos menyediakan alternatif yang rapi dan lengkap fitur.