Deploy Microweber instan
Website builder drag-and-drop sumber terbuka dan CMS dengan e-commerce terintegrasi, didukung oleh Laravel.
Pilih paket VPS untuk Microweber
Setiap paket punya fitur yang Anda butuhkan dan keunggulan lainnya
Buat project apa saja dengan Microweber
Microweber adalah CMS open-source dan pembuat website yang memungkinkan Anda merakit halaman, blog, dan toko online dengan menyeret blok langsung ke halaman live â€” tanpa pratinjau admin terpisah, tanpa pengkodean template. Dibangun di atas Laravel dan dilisensikan di bawah MIT, Microweber dilengkapi dengan mesin e-commerce lengkap, konten multibahasa, dan sistem modul yang mencakup toko, galeri, formulir kontak, dan postingan blog secara langsung.
Self-hosting Microweber di VPS Anda sendiri menjaga file situs Anda, pesanan pelanggan, dan media yang diunggah sepenuhnya di bawah kendali Anda, tanpa biaya per situs, tanpa potongan transaksi, dan tanpa batasan platform pada tema atau modul yang dapat Anda instal.
Fitur utama Microweber
Editor drag-and-drop langsung
Edit halaman langsung di front-end dengan menyeret blok, teks, dan gambar ke tempatnya â€” tata letak yang Anda buat adalah persis seperti yang dilihat pengunjung.
E-commerce bawaan
Luncurkan toko online dengan katalog produk, keranjang belanja, checkout, dan manajemen pesanan termasuk dalam inti â€“ tidak memerlukan plugin atau langganan terpisah.
Pondasi Laravel
Dibangun di atas framework PHP Laravel, memberikan developer struktur MVC yang familiar, paket Composer, dan Eloquent ORM untuk memperluas platform dengan aman.
Konten multibahasa
Publikasikan situs yang sama dalam berbagai bahasa dengan alat terjemahan bawaan, sehingga Anda dapat menjangkau audiens internasional tanpa plugin pihak ketiga.
Ekosistem modul
Tambahkan galeri, formulir kontak, slider, toko, dan postingan blog sebagai modul yang dapat digunakan kembali yang dapat ditempatkan di halaman mana pun dan dikonfigurasi ulang secara visual.
Tema white-label
Sesuaikan template, branding, dan layout secara bebas di bawah lisensi MIT â€“ ideal untuk agensi yang membangun situs untuk klien tanpa vendor lock-in.
Jalankan Microweber lebih mudah di Hostinger
Aktif dalam sekali klik
Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.
Perlindungan menyeluruh
Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.
Docker Manager bawaan
Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.
Aktif dalam sekali klik
Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.
Perlindungan menyeluruh
Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.
Docker Manager bawaan
Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.
Docker VPS hosting yang bisa diandalkan
Super puas dengan VPS hosting Hostinger! Uptime-nya selalu stabil, jadi website saya lancar terus. Setiap kali butuh bantuan, tim support-nya cepat, paham semuanya, dan sangat membantu.
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