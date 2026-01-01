Microweber adalah CMS open-source dan pembuat website yang memungkinkan Anda merakit halaman, blog, dan toko online dengan menyeret blok langsung ke halaman live â€” tanpa pratinjau admin terpisah, tanpa pengkodean template. Dibangun di atas Laravel dan dilisensikan di bawah MIT, Microweber dilengkapi dengan mesin e-commerce lengkap, konten multibahasa, dan sistem modul yang mencakup toko, galeri, formulir kontak, dan postingan blog secara langsung.

Self-hosting Microweber di VPS Anda sendiri menjaga file situs Anda, pesanan pelanggan, dan media yang diunggah sepenuhnya di bawah kendali Anda, tanpa biaya per situs, tanpa potongan transaksi, dan tanpa batasan platform pada tema atau modul yang dapat Anda instal.