Deploy instan Perplexica
Mesin pencari AI berfokus privasi yang menggabungkan pengetahuan internet dengan LLM lokal dan memberikan jawaban bersumber tanpa melacak kueri Anda.
Pilih paket VPS untuk Perplexica
Setiap paket punya fitur yang Anda butuhkan dan keunggulan lainnya
Buat project apa saja dengan Perplexica
Perplexica adalah mesin penjawab bertenaga AI sumber terbuka yang berjalan sepenuhnya di hardware Anda sendiri. Ini mencari di web dan mensintesis jawaban akurat dengan sumber yang dikutip, mendukung LLM lokal melalui Ollama dan penyedia cloud seperti OpenAI, Claude, dan Groq â€” sehingga Anda memilih model yang sesuai dengan persyaratan privasi dan kinerja Anda.
Hosting mandiri Perplexica menjaga setiap kueri pencarian tetap privat di server Anda. Tidak seperti produk pencarian AI berbasis cloud, tidak ada pelacakan penggunaan, tidak ada pencatatan kueri oleh pihak ketiga, dan tidak ada biaya langganan â€” hanya jawaban cepat dan bersumber di bawah kontrol penuh Anda.
Fitur utama Perplexica
Jawaban AI yang Dikutip
Setiap respons menyertakan tautan sumber sehingga Anda dapat memverifikasi informasi dan mendalami lebih lanjut tanpa harus memercayai konten yang dihasilkan AI secara membabi buta.
Dukungan LLM (Large Language Model) Lokal
Hubungkan Ollama untuk menjalankan model sumber terbuka sepenuhnya di perangkat keras Anda tanpa data apa pun yang dikirim ke layanan eksternal.
Fleksibilitas Multi-Penyedia
Beralih antara OpenAI, Claude, Groq, dan penyedia cloud lainnya dari satu antarmuka untuk menyeimbangkan biaya dan kemampuan.
Privasi Pencarian Lengkap
Semua kueri tetap berada di VPS Anda â€” tidak ada riwayat pencarian yang dibagikan dengan jaringan iklan atau platform analitik yang melacak perilaku Anda.
Jalankan Perplexica lebih mudah di Hostinger
Aktif dalam sekali klik
Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.
Perlindungan menyeluruh
Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.
Docker Manager bawaan
Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.
Aktif dalam sekali klik
Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.
Perlindungan menyeluruh
Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.
Docker Manager bawaan
Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.
Docker VPS hosting yang bisa diandalkan
Super puas dengan VPS hosting Hostinger! Uptime-nya selalu stabil, jadi website saya lancar terus. Setiap kali butuh bantuan, tim support-nya cepat, paham semuanya, dan sangat membantu.
Semuanya lancar banget pakai Hostinger! Chatbot AI-nya oke, dan kalau AI nggak bisa jawab, langsung ada tim support yang siap bantu. VPS-nya juga juara, stabil tanpa naik turun. Makasih tim developer dan semua yang terlibat, lanjutkan terus ðŸš€
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