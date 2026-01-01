Perplexica adalah mesin penjawab bertenaga AI sumber terbuka yang berjalan sepenuhnya di hardware Anda sendiri. Ini mencari di web dan mensintesis jawaban akurat dengan sumber yang dikutip, mendukung LLM lokal melalui Ollama dan penyedia cloud seperti OpenAI, Claude, dan Groq â€” sehingga Anda memilih model yang sesuai dengan persyaratan privasi dan kinerja Anda.

Hosting mandiri Perplexica menjaga setiap kueri pencarian tetap privat di server Anda. Tidak seperti produk pencarian AI berbasis cloud, tidak ada pelacakan penggunaan, tidak ada pencatatan kueri oleh pihak ketiga, dan tidak ada biaya langganan â€” hanya jawaban cepat dan bersumber di bawah kontrol penuh Anda.