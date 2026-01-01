The Lounge adalah IRC client berbasis web yang dihosting sendiri yang berfungsi sebagai bouncer IRC persisten â€” tetap terhubung ke jaringan 24/7 sehingga Anda tidak pernah melewatkan pesan. The Lounge menyimpan histori chat lengkap dan menyinkronkan status baca di semua perangkat Anda melalui interface browser yang responsif.

Self-hosting The Lounge di VPS memberikan setiap pengguna kehadiran IRC permanen tanpa memerlukan layanan BNC terpisah. The Lounge mendukung beberapa akun pengguna, autentikasi SASL dan LDAP, notifikasi push, preview link, dan koneksi simultan ke beberapa jaringan IRC.