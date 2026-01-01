Deploy The Lounge instan.
Klien IRC yang di-host sendiri dan selalu aktif yang membuat Anda tetap terhubung dan menyimpan seluruh riwayat pesan Anda di semua perangkat.
Pilih paket VPS untuk The Lounge
Setiap paket punya fitur yang Anda butuhkan dan keunggulan lainnya
Buat project apa saja dengan The Lounge
The Lounge adalah IRC client berbasis web yang dihosting sendiri yang berfungsi sebagai bouncer IRC persisten â€” tetap terhubung ke jaringan 24/7 sehingga Anda tidak pernah melewatkan pesan. The Lounge menyimpan histori chat lengkap dan menyinkronkan status baca di semua perangkat Anda melalui interface browser yang responsif.
Self-hosting The Lounge di VPS memberikan setiap pengguna kehadiran IRC permanen tanpa memerlukan layanan BNC terpisah. The Lounge mendukung beberapa akun pengguna, autentikasi SASL dan LDAP, notifikasi push, preview link, dan koneksi simultan ke beberapa jaringan IRC.
Fitur utama The Lounge
Koneksi nonstop
The Lounge tetap terhubung ke jaringan IRC 24/7 di VPS (Virtual Private Server) Anda, sehingga pesan tidak pernah terlewatkan bahkan saat perangkat Anda offline.
Riwayat pesan lengkap
Semua pesan disimpan di sisi server dan disinkronkan di setiap perangkat, memberi Anda riwayat lengkap dari browser mana pun.
Dukungan multi-jaringan
Hubungkan ke beberapa jaringan IRC secara bersamaan dengan akun terpisah untuk setiap pengguna di server Anda.
Notifikasi push
Dapatkan notifikasi push seluler dan desktop untuk penyebutan dan pesan langsung tanpa harus membuka tab browser.
Jalankan The Lounge lebih mudah di Hostinger
Aktif dalam sekali klik
Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.
Perlindungan menyeluruh
Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.
Docker Manager bawaan
Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.
Aktif dalam sekali klik
Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.
Perlindungan menyeluruh
Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.
Docker Manager bawaan
Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.
Docker VPS hosting yang bisa diandalkan
Super puas dengan VPS hosting Hostinger! Uptime-nya selalu stabil, jadi website saya lancar terus. Setiap kali butuh bantuan, tim support-nya cepat, paham semuanya, dan sangat membantu.
Semuanya lancar banget pakai Hostinger! Chatbot AI-nya oke, dan kalau AI nggak bisa jawab, langsung ada tim support yang siap bantu. VPS-nya juga juara, stabil tanpa naik turun. Makasih tim developer dan semua yang terlibat, lanjutkan terus ðŸš€
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