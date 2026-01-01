TriliumNext Notes adalah aplikasi manajemen pengetahuan pribadi yang di-host secara mandiri, dibangun di sekitar struktur pohon hierarkis yang dapat menampung ribuan catatan. Aplikasi ini mendukung pengeditan WYSIWYG yang kaya fitur, blok kode, rumus matematika, dan mesin skrip untuk membangun alur kerja kustom serta manajemen catatan otomatis.

Self-hosting di VPS memberi Anda penyimpanan catatan tak terbatas, sinkronisasi persisten di seluruh perangkat, dan kepemilikan penuh atas basis pengetahuan Anda. Catatan dapat dikloning di berbagai lokasi, ditingkatkan dengan atribut kustom, dan diakses melalui REST API ETAPI untuk integrasi eksternal.