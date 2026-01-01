Deploy instan TriliumNext Notes.
Basis pengetahuan pribadi yang berjalan mandiri dengan catatan hierarkis, dukungan scripting, dan REST API yang canggih untuk otomatisasi.
Pilih paket VPS untuk TriliumNext Notes
Setiap paket punya fitur yang Anda butuhkan dan keunggulan lainnya
Buat project apa saja dengan TriliumNext Notes
TriliumNext Notes adalah aplikasi manajemen pengetahuan pribadi yang di-host secara mandiri, dibangun di sekitar struktur pohon hierarkis yang dapat menampung ribuan catatan. Aplikasi ini mendukung pengeditan WYSIWYG yang kaya fitur, blok kode, rumus matematika, dan mesin skrip untuk membangun alur kerja kustom serta manajemen catatan otomatis.
Self-hosting di VPS memberi Anda penyimpanan catatan tak terbatas, sinkronisasi persisten di seluruh perangkat, dan kepemilikan penuh atas basis pengetahuan Anda. Catatan dapat dikloning di berbagai lokasi, ditingkatkan dengan atribut kustom, dan diakses melalui REST API ETAPI untuk integrasi eksternal.
Fitur utama TriliumNext Notes
Organisasi hierarkis
Atur ribuan catatan dalam struktur pohon dengan kloning, sehingga satu catatan dapat muncul dalam berbagai konteks tanpa duplikasi.
Mesin scripting
Tulis skrip JavaScript yang berjalan pada event atau jadwal untuk mengotomatiskan pembuatan, penandaan, dan pengorganisasian catatan.
Riwayat revisi
Setiap pengeditan catatan secara otomatis diberi versi, memungkinkan Anda meninjau dan memulihkan versi sebelumnya mana pun dari konten Anda.
ETAPI REST API
REST API yang terdokumentasi memungkinkan alat eksternal untuk membuat, membaca, memperbarui, dan mengatur catatan secara terprogram.
Web clipper
Ekstensi browser menangkap halaman web langsung ke dalam basis pengetahuan Trilium Anda dengan sekali klik.
Jalankan TriliumNext Notes lebih mudah di Hostinger
Aktif dalam sekali klik
Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.
Perlindungan menyeluruh
Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.
Docker Manager bawaan
Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.
Aktif dalam sekali klik
Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.
Perlindungan menyeluruh
Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.
Docker Manager bawaan
Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.
Docker VPS hosting yang bisa diandalkan
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