Deploy instan OpenRemote.
Platform IoT sumber terbuka untuk manajemen aset, otomatisasi bangunan, pemantauan energi, dan orkestrasi perangkat terhubung.
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Setiap paket punya fitur yang Anda butuhkan dan keunggulan lainnya
Buat project apa saja dengan OpenRemote
OpenRemote adalah platform IoT 100% open-source yang memungkinkan Anda menyerap data dari perangkat apa pun, memodelkan aset dunia nyata, mengotomatiskan perilaku dengan aturan, dan mengirimkan front-end kustom â€” semuanya dari satu stack yang di-hosting sendiri. Ini mendukung protokol seperti MQTT, HTTP/REST, KNX, Velbus, Modbus, dan Zigbee secara langsung, ditambah API manajer untuk integrasi kustom.
Meng-hosting sendiri OpenRemote di VPS Anda menjaga telemetri, logika otomatisasi, dan data pengguna akhir tetap berada di infrastruktur yang Anda kontrol, tanpa biaya per perangkat dan tanpa ketergantungan vendor. Template ini menggabungkan manajer, identitas Keycloak, PostgreSQL, dan HAProxy edge dengan sertifikat Let's Encrypt otomatis sehingga stack siap menerima perangkat melalui HTTPS dan MQTT/TLS segera setelah dinyalakan.
Fitur utama OpenRemote
Agen Multi-protokol
Hubungkan perangkat melalui MQTT, HTTP, KNX, Velbus, Modbus, Zigbee, dan lainnya tanpa menulis kode protokol untuk setiap integrasi.
Model aset dan atribut
Memodelkan objek dunia nyata â€” bangunan, kendaraan, meteran energi â€” sebagai aset bertipe dengan atribut, metadata, dan titik data historis.
Jika-maka dan aturan alur
Mengotomatiskan perilaku menggunakan editor visual 'when-then', aturan berbasis alur, atau JavaScript dan Groovy untuk skenario lanjutan.
Ranah Multi-tenant
Mengisolasi pelanggan atau situs ke dalam realm terpisah yang didukung Keycloak dengan pengguna, aset, dan dashboard per realm.
Dasbor wawasan
Buat dasbor kustom berdasarkan data atribut langsung dan historis tanpa mengekspornya ke alat analitik terpisah.
API MQTT dan HTTP
Mengekspos broker MQTT bawaan di port 8883 serta API REST dan WebSocket agar sistem eksternal dapat membaca dan menulis status aset.
Jalankan OpenRemote lebih mudah di Hostinger
Aktif dalam sekali klik
Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.
Perlindungan menyeluruh
Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.
Docker Manager bawaan
Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.
Aktif dalam sekali klik
Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.
Perlindungan menyeluruh
Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.
Docker Manager bawaan
Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.
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