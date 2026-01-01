OpenRemote adalah platform IoT 100% open-source yang memungkinkan Anda menyerap data dari perangkat apa pun, memodelkan aset dunia nyata, mengotomatiskan perilaku dengan aturan, dan mengirimkan front-end kustom â€” semuanya dari satu stack yang di-hosting sendiri. Ini mendukung protokol seperti MQTT, HTTP/REST, KNX, Velbus, Modbus, dan Zigbee secara langsung, ditambah API manajer untuk integrasi kustom.

Meng-hosting sendiri OpenRemote di VPS Anda menjaga telemetri, logika otomatisasi, dan data pengguna akhir tetap berada di infrastruktur yang Anda kontrol, tanpa biaya per perangkat dan tanpa ketergantungan vendor. Template ini menggabungkan manajer, identitas Keycloak, PostgreSQL, dan HAProxy edge dengan sertifikat Let's Encrypt otomatis sehingga stack siap menerima perangkat melalui HTTPS dan MQTT/TLS segera setelah dinyalakan.