Deploy Reitti instan.
Platform pelacakan lokasi dan linimasa yang di-host sendiri yang menjaga privasi riwayat pergerakan Anda sebagai alternatif Google Timeline.
Pilih paket VPS untuk Reitti
Setiap paket punya fitur yang Anda butuhkan dan keunggulan lainnya
Buat project apa saja dengan Reitti
Reitti adalah aplikasi pelacakan lokasi dan linimasa yang di-hosting sendiri yang memberikan Anda alternatif pribadi untuk Google Timeline. Impor riwayat Anda yang sudah ada dari ekspor Google Maps Timeline, file GPX, dan GeoJSON, atau masukkan posisi langsung dari aplikasi ponsel seperti OwnTracks dan GPSLogger untuk membangun catatan berkelanjutan tentang lokasi yang pernah Anda kunjungi.
Reitti secara otomatis mendeteksi tempat dan perjalanan penting, kemudian memvisualisasikannya pada peta interaktif dengan linimasa harian dan statistik pergerakan. Karena semuanya berjalan di server Anda sendiri, riwayat lokasi detail Anda tidak pernah meninggalkan infrastruktur Anda dan tidak pernah digunakan untuk iklan. Template ini menggabungkan database PostGIS untuk kueri geospasial, cache Redis, dan cache ubin peta yang dibundel sehingga seluruh stack langsung berfungsi.
Fitur utama Reitti
Impor multi-sumber
Impor riwayat dari ekspor Google Maps Timeline, file GPX, dan GeoJSON, atau streaming data langsung dari OwnTracks dan GPSLogger.
Deteksi lokasi otomatis
Reitti menganalisis titik mentah Anda untuk mendeteksi tempat-tempat penting dan lokasi yang dikunjungi tanpa penandaan manual.
Wawasan perjalanan
Pergerakan dikelompokkan ke dalam perjalanan dengan jarak, durasi, dan moda transportasi sehingga linimasa Anda terbaca seperti jurnal.
Linimasa peta interaktif
Jelajahi kapan saja di peta interaktif dengan rute, titik pemberhentian, dan linimasa kronologis aktivitas Anda.
Privasi self-hosted
Semua data lokasi tetap berada di database PostGIS Anda sendiri, tidak pernah dibagikan dengan Google atau digunakan untuk iklan.
Jalankan Reitti lebih mudah di Hostinger
Aktif dalam sekali klik
Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.
Perlindungan menyeluruh
Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.
Docker Manager bawaan
Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.
Aktif dalam sekali klik
Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.
Perlindungan menyeluruh
Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.
Docker Manager bawaan
Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.
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