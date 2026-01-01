Reitti adalah aplikasi pelacakan lokasi dan linimasa yang di-hosting sendiri yang memberikan Anda alternatif pribadi untuk Google Timeline. Impor riwayat Anda yang sudah ada dari ekspor Google Maps Timeline, file GPX, dan GeoJSON, atau masukkan posisi langsung dari aplikasi ponsel seperti OwnTracks dan GPSLogger untuk membangun catatan berkelanjutan tentang lokasi yang pernah Anda kunjungi.

Reitti secara otomatis mendeteksi tempat dan perjalanan penting, kemudian memvisualisasikannya pada peta interaktif dengan linimasa harian dan statistik pergerakan. Karena semuanya berjalan di server Anda sendiri, riwayat lokasi detail Anda tidak pernah meninggalkan infrastruktur Anda dan tidak pernah digunakan untuk iklan. Template ini menggabungkan database PostGIS untuk kueri geospasial, cache Redis, dan cache ubin peta yang dibundel sehingga seluruh stack langsung berfungsi.