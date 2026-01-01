Diskon Reitti hingga 69%

Deploy Reitti instan.

Platform pelacakan lokasi dan linimasa yang di-host sendiri yang menjaga privasi riwayat pergerakan Anda sebagai alternatif Google Timeline.

Langsung mulai aplikasi
Gratis backup mingguan otomatis
VPS berbasis AI
Rp116.900/bln
Pilih paket
Jaminan 30 hari uang kembali
Deploy Reitti instan.

Pilih paket VPS untuk Reitti

Diskon 64%
KVM 1
Rp320.900
Rp116.900/bln
Pilih paket
Biaya perpanjangan Rp193.900/bln untuk 2 tahun. Bisa dibatalkan kapan saja.
1 vCPU core
4 GB RAM
50 GB NVMe disk space
4 TB bandwidth
TERPOPULER
Diskon 63%
KVM 2
Rp407.900
Rp151.900/bln
Pilih paket
Biaya perpanjangan Rp232.900/bln untuk 2 tahun. Bisa dibatalkan kapan saja.
2 vCPU core
8 GB RAM
100 GB NVMe disk space
8 TB bandwidth
Diskon 69%
KVM 4
Rp679.900
Rp213.900/bln
Pilih paket
Biaya perpanjangan Rp465.900/bln untuk 2 tahun. Bisa dibatalkan kapan saja.
4 vCPU core
16 GB RAM
200 GB NVMe disk space
16 TB bandwidth
Diskon 65%
KVM 8
Rp1.203.900
Rp426.900/bln
Pilih paket
Biaya perpanjangan Rp853.900/bln untuk 2 tahun. Bisa dibatalkan kapan saja.
8 vCPU core
32 GB RAM
400 GB NVMe disk space
32 TB bandwidth
Diskon 64%
KVM 1
Rp320.900
Rp116.900/bln
Pilih paket
Biaya perpanjangan Rp193.900/bln untuk 2 tahun. Bisa dibatalkan kapan saja.
1 vCPU core
4 GB RAM
50 GB NVMe disk space
4 TB bandwidth
TERPOPULER
Diskon 63%
KVM 2
Rp407.900
Rp151.900/bln
Pilih paket
Biaya perpanjangan Rp232.900/bln untuk 2 tahun. Bisa dibatalkan kapan saja.
2 vCPU core
8 GB RAM
100 GB NVMe disk space
8 TB bandwidth
Diskon 69%
KVM 4
Rp679.900
Rp213.900/bln
Pilih paket
Biaya perpanjangan Rp465.900/bln untuk 2 tahun. Bisa dibatalkan kapan saja.
4 vCPU core
16 GB RAM
200 GB NVMe disk space
16 TB bandwidth
Diskon 65%
KVM 8
Rp1.203.900
Rp426.900/bln
Pilih paket
Biaya perpanjangan Rp853.900/bln untuk 2 tahun. Bisa dibatalkan kapan saja.
8 vCPU core
32 GB RAM
400 GB NVMe disk space
32 TB bandwidth

Setiap paket punya fitur yang Anda butuhkan dan keunggulan lainnya

Docker Manager
Akses cepat ke log container
Update sekali klik
Prosesor AMD EPYC
NVMe SSD storage
Kecepatan jaringan 1 Gbps
Public API
Data center di seluruh dunia
Domain gratis selama 1 tahun
Docker Manager
Akses cepat ke log container
Update sekali klik
Prosesor AMD EPYC
NVMe SSD storage
Kecepatan jaringan 1 Gbps
Public API
Data center di seluruh dunia
Domain gratis selama 1 tahun

Paket harus lunas dibayar di awal. Harga bulanan yang ditampilkan adalah total harga produk dibagi durasi paket.

Buat project apa saja dengan Reitti

Reitti adalah aplikasi pelacakan lokasi dan linimasa yang di-hosting sendiri yang memberikan Anda alternatif pribadi untuk Google Timeline. Impor riwayat Anda yang sudah ada dari ekspor Google Maps Timeline, file GPX, dan GeoJSON, atau masukkan posisi langsung dari aplikasi ponsel seperti OwnTracks dan GPSLogger untuk membangun catatan berkelanjutan tentang lokasi yang pernah Anda kunjungi.

Reitti secara otomatis mendeteksi tempat dan perjalanan penting, kemudian memvisualisasikannya pada peta interaktif dengan linimasa harian dan statistik pergerakan. Karena semuanya berjalan di server Anda sendiri, riwayat lokasi detail Anda tidak pernah meninggalkan infrastruktur Anda dan tidak pernah digunakan untuk iklan. Template ini menggabungkan database PostGIS untuk kueri geospasial, cache Redis, dan cache ubin peta yang dibundel sehingga seluruh stack langsung berfungsi.

Buat sekarang
Buat project apa saja dengan {name}

Fitur utama Reitti

Impor multi-sumber

Impor riwayat dari ekspor Google Maps Timeline, file GPX, dan GeoJSON, atau streaming data langsung dari OwnTracks dan GPSLogger.

Deteksi lokasi otomatis

Reitti menganalisis titik mentah Anda untuk mendeteksi tempat-tempat penting dan lokasi yang dikunjungi tanpa penandaan manual.

Wawasan perjalanan

Pergerakan dikelompokkan ke dalam perjalanan dengan jarak, durasi, dan moda transportasi sehingga linimasa Anda terbaca seperti jurnal.

Linimasa peta interaktif

Jelajahi kapan saja di peta interaktif dengan rute, titik pemberhentian, dan linimasa kronologis aktivitas Anda.

Privasi self-hosted

Semua data lokasi tetap berada di database PostGIS Anda sendiri, tidak pernah dibagikan dengan Google atau digunakan untuk iklan.

Jalankan Reitti lebih mudah di Hostinger

Aktif dalam sekali klik

Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.

Aktif dalam sekali klik

Perlindungan menyeluruh

Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.

Perlindungan menyeluruh

Docker Manager bawaan

Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.

Docker Manager bawaan

Aktif dalam sekali klik

Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.

Aktif dalam sekali klik

Perlindungan menyeluruh

Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.

Perlindungan menyeluruh

Docker Manager bawaan

Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.

Docker Manager bawaan

Rekomendasi lokasi server:

Sedang memeriksa...

Sesuai target pasar. Jangkauan global

Pilih server yang paling dekat dengan lokasi audiens Anda untuk tingkatkan kecepatan website. Data center kami berlokasi di Asia, Eropa, Amerika Utara, dan Amerika Selatan.
Buat sekarang
Sesuai target pasar. Jangkauan global

Docker VPS hosting yang bisa diandalkan

Gad Iradufasha
Gad Iradufasha

Super puas dengan VPS hosting Hostinger! Uptime-nya selalu stabil, jadi website saya lancar terus. Setiap kali butuh bantuan, tim support-nya cepat, paham semuanya, dan sangat membantu.

Maxim Shishkin
Maxim Shishkin

Semuanya lancar banget pakai Hostinger! Chatbot AI-nya oke, dan kalau AI nggak bisa jawab, langsung ada tim support yang siap bantu. VPS-nya juga juara, stabil tanpa naik turun. Makasih tim developer dan semua yang terlibat, lanjutkan terus ðŸš€

Noel
Noel

Akhirnya nemu VPS hosting yang beneran oke. Harganya pas, panelnya gampang dipakai dan cepat. Backup mulus, tim support juga sangat andal dan solutif. Pokoknya mantap!

Omkar
Omkar

Waktu kehilangan akses ke instance n8n self-hosted, saya langsung menghubungi support Hostinger. Jujur, responsnya benar-benar di luar ekspektasi. Chatbot Kodee sangat membantu, dan Mohammad dari tim CS juga sangat detail untuk memastikan semuanya terselesaikan.

Sylvain
Sylvain

Terima kasih banyak untuk Carla yang sudah bantu upgrade n8n di VPS Hostinger saya. Profesional dan informatif sekali!

Herriman
Herriman

Nggak pernah ada drama dengan VPS Hostinger. Selalu cepat, stabil, dan nggak ada downtime.

Martin K
Martin K

Hostinger oke banget, saya puas sama layanan yang saya pakai. Harganya nggak semahal tempat lain, tapi VPS-nya mantap dan paketnya sesuai sama harga.

Jaminan 30 hari uang kembali

Bebas risiko dengan jaminan 30 hari uang kembali. Baca informasi selengkapnya di Kebijakan pengembalian uang.

Beli sekarang

Deploy lebih banyak aplikasi

AdventureLog

AdventureLog

Tracker dan planner perjalanan self-hosted, lengkap dengan peta interaktif

Deploy
AirTrail

AirTrail

Jurnal penerbangan pribadi dengan peta interaktif, statistik, dan dukungan multi-pengguna

Deploy
Baby Buddy

Baby Buddy

Aplikasi pemantau bayi membantu orang tua memantau aktivitas harian dan kesehatan

Deploy
Lihat semua aplikasi

Kami menjaga informasi pribadi Anda

Website ini menggunakan cookie untuk memberikan pengalaman terbaik, mengumpulkan data tentang interaksi pengunjung dengan situs dan layanan kami, dan untuk keperluan pemasaran. Dengan klik tombol Izinkan, Anda menyetujui penggunaan semua cookie di perangkat Anda untuk keperluan iklan, personalisasi, dan analisis seperti yang disebutkan di Kebijakan Cookie kami.