Open Journal Systems (OJS) adalah platform gratis, sumber terbuka yang dikembangkan oleh Public Knowledge Project (PKP) untuk mengelola alur kerja lengkap jurnal akademik â€” mulai dari pengajuan dan peninjauan sejawat hingga penyuntingan, produksi, dan publikasi online. Ini adalah sistem manajemen jurnal akses terbuka yang paling banyak digunakan di dunia, mendukung puluhan ribu jurnal di berbagai universitas, institusi penelitian, dan penerbit independen secara global.

Self-hosting OJS di VPS Anda sendiri memberikan jurnal Anda kemandirian penuh dari platform penerbitan komersial, tanpa biaya per artikel, tanpa biaya langganan, dan kepemilikan penuh atas data pengajuan dan arsip publikasi Anda. Platform ini mendukung implementasi multi-jurnal, menjadikannya cocok untuk institusi yang mengelola beberapa judul dari satu instalasi.