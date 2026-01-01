Instal Open Journal Systems dalam instalasi sekali klik.
Platform manajemen dan penerbitan jurnal akademik sumber terbuka yang dipercaya oleh ribuan jurnal di seluruh dunia.
Pilih paket VPS untuk Open Journal Systems
Setiap paket punya fitur yang Anda butuhkan dan keunggulan lainnya
Buat project apa saja dengan Open Journal Systems
Open Journal Systems (OJS) adalah platform gratis, sumber terbuka yang dikembangkan oleh Public Knowledge Project (PKP) untuk mengelola alur kerja lengkap jurnal akademik â€” mulai dari pengajuan dan peninjauan sejawat hingga penyuntingan, produksi, dan publikasi online. Ini adalah sistem manajemen jurnal akses terbuka yang paling banyak digunakan di dunia, mendukung puluhan ribu jurnal di berbagai universitas, institusi penelitian, dan penerbit independen secara global.
Self-hosting OJS di VPS Anda sendiri memberikan jurnal Anda kemandirian penuh dari platform penerbitan komersial, tanpa biaya per artikel, tanpa biaya langganan, dan kepemilikan penuh atas data pengajuan dan arsip publikasi Anda. Platform ini mendukung implementasi multi-jurnal, menjadikannya cocok untuk institusi yang mengelola beberapa judul dari satu instalasi.
Fitur utama Open Journal Systems
Alur kerja pengajuan lengkap
Kelola seluruh siklus editorial mulai dari pengajuan penulis hingga tinjauan sejawat, penyuntingan naskah, tata letak, dan publikasi akhir dalam satu platform.
Manajemen peer review
Menugaskan peninjau, melacak tenggat waktu peninjauan, mengirim pengingat, dan mengumpulkan keputusan peninjau dari dashboard editorial yang terstruktur.
Penerbitan akses terbuka
Publikasikan artikel dengan lisensi akses terbuka, dengan integrasi DOI, dukungan ORCID, dan metadata terindeks untuk kemudahan ditemukan.
Ekosistem plugin
Perluas OJS dengan plugin untuk statistik, metrik penggunaan, manajemen langganan, gateway pembayaran, dan integrasi layanan pihak ketiga.
Bantuan multibahasa
OJS dilengkapi dengan terjemahan untuk puluhan bahasa dan mendukung antarmuka serta konten jurnal bilingual atau multilingual.
Jalankan Open Journal Systems lebih mudah di Hostinger
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Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.
Perlindungan menyeluruh
Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.
Docker Manager bawaan
Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.
Aktif dalam sekali klik
Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.
Perlindungan menyeluruh
Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.
Docker Manager bawaan
Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.
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