BroadcastChannel adalah platform open-source yang didukung Astro yang mengubah channel Telegram publik menjadi microblog berfitur lengkap. Daripada mengelola CMS tradisional, Anda menulis postingan di Telegram dan BroadcastChannel menghasilkan website yang cepat dan SEO-optimized yang dapat dijelajahi audiens Anda. Setiap pesan menjadi halaman dengan metadata yang tepat, sitemap, dan dua feed RSS dalam format XML dan JSON untuk pembaca feed dan agregator konten.

Self-hosting di VPS Anda sendiri memberi Anda domain kustom dan kontrol penuh atas konten yang Anda publikasikan, tanpa bergantung pada Vercel, Cloudflare Pages, atau platform hosting pihak ketiga lainnya. Situs yang dihasilkan tidak mengirimkan JavaScript ke browser — cepat di koneksi apa pun dan sangat ramah terhadap crawler mesin pencari.