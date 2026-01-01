Deploy instan BroadcastChannel.
Ubah saluran Telegram publik apa pun menjadi microblog SEO-friendly tanpa JavaScript klien dan RSS feed otomatis.
Pilih paket VPS untuk BroadcastChannel
Setiap paket punya fitur yang Anda butuhkan dan keunggulan lainnya
Buat project yang Anda mau dengan BroadcastChannel
BroadcastChannel adalah platform open-source yang didukung Astro yang mengubah channel Telegram publik menjadi microblog berfitur lengkap. Daripada mengelola CMS tradisional, Anda menulis postingan di Telegram dan BroadcastChannel menghasilkan website yang cepat dan SEO-optimized yang dapat dijelajahi audiens Anda. Setiap pesan menjadi halaman dengan metadata yang tepat, sitemap, dan dua feed RSS dalam format XML dan JSON untuk pembaca feed dan agregator konten.
Self-hosting di VPS Anda sendiri memberi Anda domain kustom dan kontrol penuh atas konten yang Anda publikasikan, tanpa bergantung pada Vercel, Cloudflare Pages, atau platform hosting pihak ketiga lainnya. Situs yang dihasilkan tidak mengirimkan JavaScript ke browser — cepat di koneksi apa pun dan sangat ramah terhadap crawler mesin pencari.
Fitur utama BroadcastChannel
Telegram sebagai CMS
Tulis postingan di Telegram seperti biasa — BroadcastChannel mengambil dan mempublikasikannya ke situs Anda secara otomatis tanpa langkah tambahan apa pun.
Zero Client JavaScript
Halaman dirender sepenuhnya oleh server tanpa JavaScript yang dikirim ke browser, menghasilkan waktu muat yang cepat dan skor SEO yang kuat.
RSS Feeds bawaan
Setiap blog secara otomatis mendapatkan feed RSS XML dan JSON sehingga pembaca dapat berlangganan melalui agregator feed atau aplikasi pembaca apa pun.
SEO dan Sitemaps
Sitemap yang dibuat secara otomatis, URL yang bersih, dan meta tag yang tepat membuat konten Anda dapat ditemukan melalui mesin pencari sejak hari pertama.
Integrasi Tautan Sosial
Tautkan profil Telegram, Twitter, GitHub, Mastodon, Bluesky, dan Discord dari navigasi situs tanpa menulis kode kustom apa pun.
Jalankan BroadcastChannel lebih mudah di Hostinger
Aktif dalam sekali klik
Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.
Perlindungan menyeluruh
Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.
Docker Manager bawaan
Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.
Aktif dalam sekali klik
Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.
Perlindungan menyeluruh
Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.
Docker Manager bawaan
Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.
Docker VPS hosting yang bisa diandalkan
Super puas dengan VPS hosting Hostinger! Uptime-nya selalu stabil, jadi website saya lancar terus. Setiap kali butuh bantuan, tim support-nya cepat, paham semuanya, dan sangat membantu.
Semuanya lancar banget pakai Hostinger! Chatbot AI-nya oke, dan kalau AI nggak bisa jawab, langsung ada tim support yang siap bantu. VPS-nya juga juara, stabil tanpa naik turun. Makasih tim developer dan semua yang terlibat, lanjutkan terus 🚀
Akhirnya nemu VPS hosting yang beneran oke. Harganya pas, panelnya gampang dipakai dan cepat. Backup mulus, tim support juga sangat andal dan solutif. Pokoknya mantap!
Saya sempat kehilangan akses ke instance n8n yang di-hosting sendiri. Chatbot Kodee sangat membantu, lalu Mohammad dari tim CS juga sangat sabar dan detail dalam menjawab pertanyaan saya.
Terima kasih banyak untuk Carla yang sudah bantu upgrade n8n di VPS Hostinger saya. Profesional dan informatif sekali!
Nggak pernah ada drama dengan VPS Hostinger. Selalu cepat, stabil, dan nggak ada downtime.
Hostinger oke banget, saya puas sama layanan yang saya pakai. Harganya nggak semahal tempat lain, tapi VPS-nya mantap dan paketnya sesuai sama harga.