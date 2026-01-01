Vince Analytics adalah server analitik web ringan yang di-hosting sendiri, dibangun untuk individu dan tim kecil yang menginginkan kontrol penuh atas data pengunjung mereka. Ini tidak memerlukan database eksternal, dikirim sebagai satu binary, dan menyimpan semuanya secara lokal â€” sehingga mudah dioperasikan di VPS mana pun tanpa pengaturan yang rumit.

Vince kompatibel dengan tracking script Plausible Analytics, sehingga Anda dapat memigrasikan situs yang sudah ada tanpa mengubah frontend code Anda. Ini melacak page view, unique visitor, referrer, dan custom event sambil tetap sepenuhnya patuh terhadap GDPR, CCPA, dan PECR â€” tidak memerlukan cookie.