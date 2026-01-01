Deploy instan Vince Analytics.
Platform analitik web yang ramah privasi dan di-hosting sendiri, yang merupakan pengganti langsung untuk Google Analytics.
Pilih paket VPS untuk Vince Analytics
Setiap paket punya fitur yang Anda butuhkan dan keunggulan lainnya
Buat project apa saja dengan Vince Analytics
Vince Analytics adalah server analitik web ringan yang di-hosting sendiri, dibangun untuk individu dan tim kecil yang menginginkan kontrol penuh atas data pengunjung mereka. Ini tidak memerlukan database eksternal, dikirim sebagai satu binary, dan menyimpan semuanya secara lokal â€” sehingga mudah dioperasikan di VPS mana pun tanpa pengaturan yang rumit.
Vince kompatibel dengan tracking script Plausible Analytics, sehingga Anda dapat memigrasikan situs yang sudah ada tanpa mengubah frontend code Anda. Ini melacak page view, unique visitor, referrer, dan custom event sambil tetap sepenuhnya patuh terhadap GDPR, CCPA, dan PECR â€” tidak memerlukan cookie.
Fitur utama Vince Analytics
Tanpa perlu cookie
Vince melacak pengunjung tanpa cookie atau pengenal pribadi, menjaga situs Anda sepenuhnya patuh terhadap GDPR, CCPA, dan PECR secara langsung.
Scripts yang kompatibel dengan Plausible
Masukkan skrip pelacakan yang sama yang digunakan untuk Plausible Analytics dan arahkan ke instance Vince Anda â€“ tidak ada perubahan frontend yang diperlukan saat migrasi.
Tanpa dependensi eksternal
Seluruh platform dikirimkan sebagai satu biner tunggal dengan database tersemat, sehingga tidak ada hal tambahan yang perlu diinstal, dikonfigurasi, atau dipelihara bersamanya.
Situs dan acara tanpa batas
Tambahkan website sebanyak yang diizinkan oleh sumber daya VPS Anda dan kumpulkan event sebanyak yang Anda butuhkan â€“ tidak ada batasan buatan berbasis paket.
Dashboard publik dan bersama
Bagikan dasbor analitik secara publik atau melalui tautan unik yang dilindungi kata sandi, memberikan akses kepada pemangku kepentingan tanpa mengekspos akun admin Anda.
Jalankan Vince Analytics lebih mudah di Hostinger
Aktif dalam sekali klik
Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.
Perlindungan menyeluruh
Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.
Docker Manager bawaan
Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.
Aktif dalam sekali klik
Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.
Perlindungan menyeluruh
Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.
Docker Manager bawaan
Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.
Docker VPS hosting yang bisa diandalkan
Super puas dengan VPS hosting Hostinger! Uptime-nya selalu stabil, jadi website saya lancar terus. Setiap kali butuh bantuan, tim support-nya cepat, paham semuanya, dan sangat membantu.
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