Trip adalah pelacak peta minimalis dan perencana perjalanan yang di-hosting sendiri, yang memungkinkan Anda mengumpulkan POI (Points of Interest) di peta interaktif dan mengubahnya menjadi rencana perjalanan multi-hari yang terstruktur. Dibangun dengan antarmuka yang bersih dan bebas gangguan, ini berfokus pada dua aktivitas yang sering diulang oleh para pelancong: menandai tempat-tempat yang layak dikunjungi dan menyusunnya menjadi perjalanan dengan tanggal, catatan, dan lampiran.

Menjalankan Trip di VPS Anda sendiri menjaga setiap POI, rencana perjalanan, dan tautan teman perjalanan di dalam infrastruktur yang Anda kendalikan. Tidak ada telemetri, iklan, dan cloud pihak ketiga â€” tujuan dan rencana perjalanan Anda tidak pernah meninggalkan server Anda, sementara integrasi OIDC memungkinkan Anda menghubungkan Trip ke pengaturan single sign-on yang ada saat Anda menginginkannya.