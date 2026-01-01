Deploy instan Trip.
Pelacak peta dan perencana perjalanan minimalis yang dihosting sendiri untuk mengelola poin minat dan itinerary multi-hari.
Pilih paket VPS untuk Trip
Setiap paket punya fitur yang Anda butuhkan dan keunggulan lainnya
Buat project apa saja dengan Trip
Trip adalah pelacak peta minimalis dan perencana perjalanan yang di-hosting sendiri, yang memungkinkan Anda mengumpulkan POI (Points of Interest) di peta interaktif dan mengubahnya menjadi rencana perjalanan multi-hari yang terstruktur. Dibangun dengan antarmuka yang bersih dan bebas gangguan, ini berfokus pada dua aktivitas yang sering diulang oleh para pelancong: menandai tempat-tempat yang layak dikunjungi dan menyusunnya menjadi perjalanan dengan tanggal, catatan, dan lampiran.
Menjalankan Trip di VPS Anda sendiri menjaga setiap POI, rencana perjalanan, dan tautan teman perjalanan di dalam infrastruktur yang Anda kendalikan. Tidak ada telemetri, iklan, dan cloud pihak ketiga â€” tujuan dan rencana perjalanan Anda tidak pernah meninggalkan server Anda, sementara integrasi OIDC memungkinkan Anda menghubungkan Trip ke pengaturan single sign-on yang ada saat Anda menginginkannya.
Fitur utama Trip
Peta POI interaktif
Tempatkan, kategorikan, dan saring titik-titik menarik pada ubin peta yang dapat disesuaikan yang dibangun di atas Leaflet untuk eksplorasi yang cepat dan ramah seluler.
Rencana perjalanan beberapa hari
Kelompokkan POI ke dalam rencana perjalanan harian dengan catatan, biaya, dan lampiran agar seluruh rencana tersimpan di satu tempat.
Kolaborasi Travel
Bagikan perjalanan dengan teman perjalanan agar semua orang melihat jadwal perjalanan dan pembaruan yang sama tanpa harus mengelola obrolan atau spreadsheet.
OIDC single sign-on
Login OpenID Connect opsional memungkinkan Anda menggunakan kembali penyedia identitas Anda yang sudah ada daripada mengelola akun Trip terpisah.
Privasi otomatis
Tanpa telemetri, pelacakan, atau iklan â€“ setiap tempat, foto, dan perjalanan tetap berada di VPS Anda di bawah kendali langsung Anda.
SQLite Ringan
Kontainer tunggal yang didukung oleh SQLite dengan volume penyimpanan tunggal, membuat pencadangan dan migrasi menjadi penyalinan file yang mudah.
Jalankan Trip lebih mudah di Hostinger
Aktif dalam sekali klik
Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.
Perlindungan menyeluruh
Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.
Docker Manager bawaan
Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.
Aktif dalam sekali klik
Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.
Perlindungan menyeluruh
Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.
Docker Manager bawaan
Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.
Docker VPS hosting yang bisa diandalkan
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