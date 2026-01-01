NZBHydra2 adalah mesin meta-pencarian Usenet yang memungkinkan Anda menanyakan puluhan pengindeks â€” baik penyedia Newznab khusus Usenet maupun pengindeks torrent Torznab â€” dari satu antarmuka web terpadu dan melalui satu API yang kompatibel dengan Newznab. Ini menghilangkan duplikasi hasil di seluruh penyedia, menerapkan preferensi kualitas dan kategori Anda, menyimpan pencarian dalam cache, dan mengekspos semuanya melalui titik akhir yang dapat diakses langsung oleh Sonarr, Radarr, Lidarr, Readarr, dan alat otomatisasi lainnya.

Self-hosting NZBHydra2 di VPS memberikan tumpukan Arr Anda agregator tunggal, cepat, dan dikendalikan pemilik daripada mengarahkan setiap pengunduh ke setiap pengindeks secara individual â€” konfigurasi yang lebih sederhana, lebih sedikit panggilan API per penyedia, dan statistik terpusat tentang pengindeks mana yang benar-benar memberikan hasil.