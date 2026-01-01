Deploy instan NZBHydra2.
Mesin meta-pencarian Usenet yang mengagregasi puluhan pengindeks di balik satu titik akhir API Newznab terpadu.
Pilih paket VPS untuk NZBHydra2
Setiap paket punya fitur yang Anda butuhkan dan keunggulan lainnya
Buat project apa saja dengan NZBHydra2
NZBHydra2 adalah mesin meta-pencarian Usenet yang memungkinkan Anda menanyakan puluhan pengindeks â€” baik penyedia Newznab khusus Usenet maupun pengindeks torrent Torznab â€” dari satu antarmuka web terpadu dan melalui satu API yang kompatibel dengan Newznab. Ini menghilangkan duplikasi hasil di seluruh penyedia, menerapkan preferensi kualitas dan kategori Anda, menyimpan pencarian dalam cache, dan mengekspos semuanya melalui titik akhir yang dapat diakses langsung oleh Sonarr, Radarr, Lidarr, Readarr, dan alat otomatisasi lainnya.
Self-hosting NZBHydra2 di VPS memberikan tumpukan Arr Anda agregator tunggal, cepat, dan dikendalikan pemilik daripada mengarahkan setiap pengunduh ke setiap pengindeks secara individual â€” konfigurasi yang lebih sederhana, lebih sedikit panggilan API per penyedia, dan statistik terpusat tentang pengindeks mana yang benar-benar memberikan hasil.
Fitur utama NZBHydra2
Unified Newznab endpoint
Menggabungkan puluhan pengindeks di balik satu API Newznab dan Torznab sehingga Sonarr, Radarr, dan Lidarr hanya memerlukan satu entri alih-alih banyak.
Deduplikasi lintas penyedia
Mengenali rilis duplikat di seluruh pengindeks, mengurutkannya berdasarkan aturan prioritas Anda, dan hanya menampilkan hasil terbaik per grup rilis.
Pencarian caching dan statistik
Menyimpan cache pencarian terbaru dan melacak tingkat hit per-indexer, waktu respons, serta jumlah pengambilan agar Anda dapat melihat penyedia mana yang bekerja dengan baik.
Filter hasil yang fleksibel
Filter kualitas, bahasa, usia, dan ukuran per kategori menjaga rilis berkualitas rendah agar tidak masuk ke Arr automation pipeline Anda.
Akun multi-pengguna
Akun per pengguna opsional dengan izin berbasis peran memungkinkan beberapa anggota rumah tangga berbagi agregator yang sama tanpa tumpang tindih visibilitas.
Jalankan NZBHydra2 lebih mudah di Hostinger
Aktif dalam sekali klik
Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.
Perlindungan menyeluruh
Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.
Docker Manager bawaan
Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.
Aktif dalam sekali klik
Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.
Perlindungan menyeluruh
Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.
Docker Manager bawaan
Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.
Docker VPS hosting yang bisa diandalkan
Super puas dengan VPS hosting Hostinger! Uptime-nya selalu stabil, jadi website saya lancar terus. Setiap kali butuh bantuan, tim support-nya cepat, paham semuanya, dan sangat membantu.
Semuanya lancar banget pakai Hostinger! Chatbot AI-nya oke, dan kalau AI nggak bisa jawab, langsung ada tim support yang siap bantu. VPS-nya juga juara, stabil tanpa naik turun. Makasih tim developer dan semua yang terlibat, lanjutkan terus ðŸš€
Akhirnya nemu VPS hosting yang beneran oke. Harganya pas, panelnya gampang dipakai dan cepat. Backup mulus, tim support juga sangat andal dan solutif. Pokoknya mantap!
Waktu kehilangan akses ke instance n8n self-hosted, saya langsung menghubungi support Hostinger. Jujur, responsnya benar-benar di luar ekspektasi. Chatbot Kodee sangat membantu, dan Mohammad dari tim CS juga sangat detail untuk memastikan semuanya terselesaikan.
Terima kasih banyak untuk Carla yang sudah bantu upgrade n8n di VPS Hostinger saya. Profesional dan informatif sekali!
Nggak pernah ada drama dengan VPS Hostinger. Selalu cepat, stabil, dan nggak ada downtime.
Hostinger oke banget, saya puas sama layanan yang saya pakai. Harganya nggak semahal tempat lain, tapi VPS-nya mantap dan paketnya sesuai sama harga.