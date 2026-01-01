Snac2 adalah instance ActivityPub minimalis yang ditulis dalam C portabel tanpa ketergantungan database â€” semua data disimpan sebagai file biasa di disk. Dirancang untuk individu dan instance kecil, Snac2 berfederasi dengan Mastodon, Pleroma, Pixelfed, dan Fediverse yang lebih luas saat berjalan dengan nyaman di instance VPS kecil atau komputer papan tunggal.

Menghosting Snac2 sendiri memberi Anda identitas pribadi di Fediverse tanpa bergantung pada instance pihak ketiga yang mungkin mati, defederasi, atau mengubah kebijakan. Arsitektur biner tunggal, tanpa database, dan API yang kompatibel dengan Mastodon menjadikan Snac2 salah satu cara teringan dan paling mudah dipelihara untuk berpartisipasi dalam media sosial terdesentralisasi.