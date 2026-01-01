Deploy Snac2 instan.
Server ActivityPub pengguna tunggal minimalis yang ditulis dalam C portabel untuk bergabung dengan Fediverse dengan penggunaan sumber daya yang dapat diabaikan.
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Buat project apa saja dengan Snac2
Snac2 adalah instance ActivityPub minimalis yang ditulis dalam C portabel tanpa ketergantungan database â€” semua data disimpan sebagai file biasa di disk. Dirancang untuk individu dan instance kecil, Snac2 berfederasi dengan Mastodon, Pleroma, Pixelfed, dan Fediverse yang lebih luas saat berjalan dengan nyaman di instance VPS kecil atau komputer papan tunggal.
Menghosting Snac2 sendiri memberi Anda identitas pribadi di Fediverse tanpa bergantung pada instance pihak ketiga yang mungkin mati, defederasi, atau mengubah kebijakan. Arsitektur biner tunggal, tanpa database, dan API yang kompatibel dengan Mastodon menjadikan Snac2 salah satu cara teringan dan paling mudah dipelihara untuk berpartisipasi dalam media sosial terdesentralisasi.
Fitur utama Snac2
Tidak perlu database
Semua postingan, pengikut, dan konfigurasi disimpan sebagai file biasa di disk â€“ tidak ada MySQL atau PostgreSQL untuk diinstal, disetel, atau dicadangkan secara terpisah.
Kompatibilitas API Mastodon
Gunakan klien Mastodon mobile dan desktop yang sudah ada untuk memposting, menjelajahi linimasa, dan mengelola notifikasi tanpa mempelajari alat baru.
Federasi ActivityPub
Ikuti dan berinteraksi dengan pengguna di Mastodon, Pleroma, Pixelfed, Akkoma, dan server lain yang kompatibel dengan ActivityPub di Fediverse.
Penggunaan sumber daya yang minim
Ditulis dalam C portabel sebagai biner tunggal yang ramah statis, Snac2 berjalan dalam beberapa megabyte RAM dan tidak aktif dengan penggunaan CPU mendekati nol.
Dukungan multi-pengguna
Host lebih dari satu akun pada instance yang sama dari baris perintah, berguna untuk keluarga atau komunitas kecil yang berbagi satu VPS.
Mengutamakan privasi
Tidak ada pelacakan, tidak ada analitik, tidak ada skrip pihak ketiga â€” linimasa Anda tetap berada di VPS Anda dan daftar pengikut Anda tidak pernah meninggalkan disk Anda.
Jalankan Snac2 lebih mudah di Hostinger
Aktif dalam sekali klik
Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.
Perlindungan menyeluruh
Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.
Docker Manager bawaan
Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.
Aktif dalam sekali klik
Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.
Perlindungan menyeluruh
Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.
Docker Manager bawaan
Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.
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