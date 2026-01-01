Diskon Snac2 hingga 69%

Deploy Snac2 instan.

Server ActivityPub pengguna tunggal minimalis yang ditulis dalam C portabel untuk bergabung dengan Fediverse dengan penggunaan sumber daya yang dapat diabaikan.

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Gratis backup mingguan otomatis
VPS berbasis AI
Rp116.900/bln
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Deploy Snac2 instan.

Pilih paket VPS untuk Snac2

Diskon 64%
KVM 1
Rp320.900
Rp116.900/bln
Pilih paket
Biaya perpanjangan Rp193.900/bln untuk 2 tahun. Bisa dibatalkan kapan saja.
1 vCPU core
4 GB RAM
50 GB NVMe disk space
4 TB bandwidth
TERPOPULER
Diskon 62%
KVM 2
Rp407.900
Rp155.900/bln
Pilih paket
Biaya perpanjangan Rp232.900/bln untuk 2 tahun. Bisa dibatalkan kapan saja.
2 vCPU core
8 GB RAM
100 GB NVMe disk space
8 TB bandwidth
Diskon 69%
KVM 4
Rp679.900
Rp213.900/bln
Pilih paket
Biaya perpanjangan Rp465.900/bln untuk 2 tahun. Bisa dibatalkan kapan saja.
4 vCPU core
16 GB RAM
200 GB NVMe disk space
16 TB bandwidth
Diskon 65%
KVM 8
Rp1.203.900
Rp426.900/bln
Pilih paket
Biaya perpanjangan Rp853.900/bln untuk 2 tahun. Bisa dibatalkan kapan saja.
8 vCPU core
32 GB RAM
400 GB NVMe disk space
32 TB bandwidth
Diskon 64%
KVM 1
Rp320.900
Rp116.900/bln
Pilih paket
Biaya perpanjangan Rp193.900/bln untuk 2 tahun. Bisa dibatalkan kapan saja.
1 vCPU core
4 GB RAM
50 GB NVMe disk space
4 TB bandwidth
TERPOPULER
Diskon 62%
KVM 2
Rp407.900
Rp155.900/bln
Pilih paket
Biaya perpanjangan Rp232.900/bln untuk 2 tahun. Bisa dibatalkan kapan saja.
2 vCPU core
8 GB RAM
100 GB NVMe disk space
8 TB bandwidth
Diskon 69%
KVM 4
Rp679.900
Rp213.900/bln
Pilih paket
Biaya perpanjangan Rp465.900/bln untuk 2 tahun. Bisa dibatalkan kapan saja.
4 vCPU core
16 GB RAM
200 GB NVMe disk space
16 TB bandwidth
Diskon 65%
KVM 8
Rp1.203.900
Rp426.900/bln
Pilih paket
Biaya perpanjangan Rp853.900/bln untuk 2 tahun. Bisa dibatalkan kapan saja.
8 vCPU core
32 GB RAM
400 GB NVMe disk space
32 TB bandwidth

Setiap paket punya fitur yang Anda butuhkan dan keunggulan lainnya

Docker Manager
Akses cepat ke log container
Update sekali klik
Prosesor AMD EPYC
NVMe SSD storage
Kecepatan jaringan 1 Gbps
Public API
Data center di seluruh dunia
Domain gratis selama 1 tahun
Docker Manager
Akses cepat ke log container
Update sekali klik
Prosesor AMD EPYC
NVMe SSD storage
Kecepatan jaringan 1 Gbps
Public API
Data center di seluruh dunia
Domain gratis selama 1 tahun

Paket harus lunas dibayar di awal. Harga bulanan yang ditampilkan adalah total harga produk dibagi durasi paket.

Buat project apa saja dengan Snac2

Snac2 adalah instance ActivityPub minimalis yang ditulis dalam C portabel tanpa ketergantungan database â€” semua data disimpan sebagai file biasa di disk. Dirancang untuk individu dan instance kecil, Snac2 berfederasi dengan Mastodon, Pleroma, Pixelfed, dan Fediverse yang lebih luas saat berjalan dengan nyaman di instance VPS kecil atau komputer papan tunggal.

Menghosting Snac2 sendiri memberi Anda identitas pribadi di Fediverse tanpa bergantung pada instance pihak ketiga yang mungkin mati, defederasi, atau mengubah kebijakan. Arsitektur biner tunggal, tanpa database, dan API yang kompatibel dengan Mastodon menjadikan Snac2 salah satu cara teringan dan paling mudah dipelihara untuk berpartisipasi dalam media sosial terdesentralisasi.

Coba sekarang
Buat project apa saja dengan {name}

Fitur utama Snac2

Tidak perlu database

Semua postingan, pengikut, dan konfigurasi disimpan sebagai file biasa di disk â€“ tidak ada MySQL atau PostgreSQL untuk diinstal, disetel, atau dicadangkan secara terpisah.

Kompatibilitas API Mastodon

Gunakan klien Mastodon mobile dan desktop yang sudah ada untuk memposting, menjelajahi linimasa, dan mengelola notifikasi tanpa mempelajari alat baru.

Federasi ActivityPub

Ikuti dan berinteraksi dengan pengguna di Mastodon, Pleroma, Pixelfed, Akkoma, dan server lain yang kompatibel dengan ActivityPub di Fediverse.

Penggunaan sumber daya yang minim

Ditulis dalam C portabel sebagai biner tunggal yang ramah statis, Snac2 berjalan dalam beberapa megabyte RAM dan tidak aktif dengan penggunaan CPU mendekati nol.

Dukungan multi-pengguna

Host lebih dari satu akun pada instance yang sama dari baris perintah, berguna untuk keluarga atau komunitas kecil yang berbagi satu VPS.

Mengutamakan privasi

Tidak ada pelacakan, tidak ada analitik, tidak ada skrip pihak ketiga â€” linimasa Anda tetap berada di VPS Anda dan daftar pengikut Anda tidak pernah meninggalkan disk Anda.

Jalankan Snac2 lebih mudah di Hostinger

Aktif dalam sekali klik

Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.

Aktif dalam sekali klik

Perlindungan menyeluruh

Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.

Perlindungan menyeluruh

Docker Manager bawaan

Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.

Docker Manager bawaan

Aktif dalam sekali klik

Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.

Aktif dalam sekali klik

Perlindungan menyeluruh

Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.

Perlindungan menyeluruh

Docker Manager bawaan

Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.

Docker Manager bawaan

Rekomendasi lokasi server:

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Sesuai target pasar. Jangkauan global

Pilih server yang paling dekat dengan lokasi audiens Anda untuk tingkatkan kecepatan website. Data center kami berlokasi di Asia, Eropa, Amerika Utara, dan Amerika Selatan.
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Docker VPS hosting yang bisa diandalkan

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