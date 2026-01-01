Deploy Node-RED dengan instalasi sekali klik.
Alat pemrograman visual low-code untuk menghubungkan perangkat IoT, API, dan layanan online.
Pilih paket VPS untuk Node-RED
Setiap paket punya fitur yang Anda butuhkan dan keunggulan lainnya
Buat project apa saja dengan Node-RED
Node-RED adalah tool pemrograman visual berbasis alur yang dibangun di atas Node.js yang memungkinkan Anda menghubungkan hardware, API, dan layanan online menggunakan editor drag-and-drop berbasis browser. Awalnya dikembangkan oleh IBM dan kini dikelola oleh OpenJS Foundation, ini menyederhanakan pembuatan alur kerja otomatisasi tanpa menulis kode yang kompleks â€” cukup hubungkan node di kanvas dan deploy dalam hitungan detik.
Self-hosting Node-RED di VPS Anda sendiri memberi Anda kontrol penuh atas alur Anda dan data sensitif yang diprosesnya, tanpa batasan penggunaan, tanpa pembatasan kecepatan, dan tanpa ketergantungan pada platform cloud. Baik Anda mengotomatiskan sensor IoT, mengintegrasikan layanan bisnis, atau mengatur pipeline API, Node-RED menyediakan runtime yang fleksibel dan dapat diperluas yang berjalan di mana pun Anda membutuhkannya.
Fitur utama Node-RED
Visual Flow Editor
Editor drag-and-drop berbasis browser memungkinkan Anda membangun dan menerapkan integrasi yang kompleks tanpa menulis kode, menjadikan otomatisasi dapat diakses oleh semua orang.
4.000+ Node Komunitas
Instal node untuk MQTT, HTTP, database, API cloud, dan ratusan layanan lainnya langsung dari pengelola palet bawaan.
IoT dan MQTT Terintegrasi
Dukungan kelas satu untuk MQTT, Modbus, dan protokol IoT lainnya menjadikan Node-RED platform standar untuk rumah pintar dan otomatisasi industri.
JavaScript Function Nodes
Tulis JavaScript kustom dalam alur kerja untuk menangani transformasi data kompleks dan logika bisnis tanpa meninggalkan editor visual.
Flow Sharing dan Library
Ekspor alur sebagai JSON dan impor alur siap pakai dari perpustakaan komunitas Node-RED untuk segera memulai integrasi umum.
Jalankan Node-RED lebih mudah di Hostinger
Aktif dalam sekali klik
Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.
Perlindungan menyeluruh
Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.
Docker Manager bawaan
Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.
Aktif dalam sekali klik
Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.
Perlindungan menyeluruh
Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.
Docker Manager bawaan
Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.
Docker VPS hosting yang bisa diandalkan
Super puas dengan VPS hosting Hostinger! Uptime-nya selalu stabil, jadi website saya lancar terus. Setiap kali butuh bantuan, tim support-nya cepat, paham semuanya, dan sangat membantu.
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