Node-RED adalah tool pemrograman visual berbasis alur yang dibangun di atas Node.js yang memungkinkan Anda menghubungkan hardware, API, dan layanan online menggunakan editor drag-and-drop berbasis browser. Awalnya dikembangkan oleh IBM dan kini dikelola oleh OpenJS Foundation, ini menyederhanakan pembuatan alur kerja otomatisasi tanpa menulis kode yang kompleks â€” cukup hubungkan node di kanvas dan deploy dalam hitungan detik.

Self-hosting Node-RED di VPS Anda sendiri memberi Anda kontrol penuh atas alur Anda dan data sensitif yang diprosesnya, tanpa batasan penggunaan, tanpa pembatasan kecepatan, dan tanpa ketergantungan pada platform cloud. Baik Anda mengotomatiskan sensor IoT, mengintegrasikan layanan bisnis, atau mengatur pipeline API, Node-RED menyediakan runtime yang fleksibel dan dapat diperluas yang berjalan di mana pun Anda membutuhkannya.