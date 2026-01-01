Lemmy adalah agregator tautan terfederasi sumber terbuka dan gratis serta platform diskusi — bayangkan Reddit, tetapi setiap server dijalankan secara independen oleh komunitasnya, dan semua server saling terhubung melalui protokol ActivityPub sehingga pengguna dapat berlangganan komunitas di seluruh Fediverse. Dibangun dengan Rust untuk penggunaan sumber daya yang rendah dan konkurensi tinggi, Lemmy menyediakan komentar berulir, peringkat berbasis suara, moderasi komunitas kustom, berbagai algoritma pengurutan, dan antarmuka web yang rapi.

Self-hosting Lemmy di VPS Anda memungkinkan penyelenggara komunitas, kelompok hobi, dan minat khusus menjalankan forum mereka sendiri tanpa model pendapatan berbasis iklan, manipulasi umpan algoritmik, atau pengumpulan data dari platform pusat. PostgreSQL dan hosting gambar pict-rs yang dibundel menjaga semuanya tetap berada di dalam infrastruktur Anda.