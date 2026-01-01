Diskon Lemmy hingga 69%

Deploy instan Lemmy.

Agregator tautan terfederasi dan platform diskusi yang memungkinkan komunitas menjalankan forum independen yang saling terhubung melalui ActivityPub Fediverse.

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Gratis backup mingguan otomatis
VPS berbasis AI
Rp116.900/bln
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Deploy instan Lemmy.

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Diskon 64%
KVM 1
Rp320.900
Rp116.900/bln
Pilih paket
Biaya perpanjangan Rp193.900/bln untuk 2 tahun. Bisa dibatalkan kapan saja.
1 vCPU core
4 GB RAM
50 GB NVMe disk space
4 TB bandwidth
TERPOPULER
Diskon 63%
KVM 2
Rp407.900
Rp151.900/bln
Pilih paket
Biaya perpanjangan Rp232.900/bln untuk 2 tahun. Bisa dibatalkan kapan saja.
2 vCPU core
8 GB RAM
100 GB NVMe disk space
8 TB bandwidth
Diskon 69%
KVM 4
Rp679.900
Rp213.900/bln
Pilih paket
Biaya perpanjangan Rp465.900/bln untuk 2 tahun. Bisa dibatalkan kapan saja.
4 vCPU core
16 GB RAM
200 GB NVMe disk space
16 TB bandwidth
Diskon 65%
KVM 8
Rp1.203.900
Rp426.900/bln
Pilih paket
Biaya perpanjangan Rp853.900/bln untuk 2 tahun. Bisa dibatalkan kapan saja.
8 vCPU core
32 GB RAM
400 GB NVMe disk space
32 TB bandwidth
Diskon 64%
KVM 1
Rp320.900
Rp116.900/bln
Pilih paket
Biaya perpanjangan Rp193.900/bln untuk 2 tahun. Bisa dibatalkan kapan saja.
1 vCPU core
4 GB RAM
50 GB NVMe disk space
4 TB bandwidth
TERPOPULER
Diskon 63%
KVM 2
Rp407.900
Rp151.900/bln
Pilih paket
Biaya perpanjangan Rp232.900/bln untuk 2 tahun. Bisa dibatalkan kapan saja.
2 vCPU core
8 GB RAM
100 GB NVMe disk space
8 TB bandwidth
Diskon 69%
KVM 4
Rp679.900
Rp213.900/bln
Pilih paket
Biaya perpanjangan Rp465.900/bln untuk 2 tahun. Bisa dibatalkan kapan saja.
4 vCPU core
16 GB RAM
200 GB NVMe disk space
16 TB bandwidth
Diskon 65%
KVM 8
Rp1.203.900
Rp426.900/bln
Pilih paket
Biaya perpanjangan Rp853.900/bln untuk 2 tahun. Bisa dibatalkan kapan saja.
8 vCPU core
32 GB RAM
400 GB NVMe disk space
32 TB bandwidth

Setiap paket punya fitur yang Anda butuhkan dan keunggulan lainnya

Docker Manager
Akses cepat ke log container
Update sekali klik
Prosesor AMD EPYC
NVMe SSD storage
Kecepatan jaringan 1 Gbps
Public API
Data center di seluruh dunia
Domain gratis selama 1 tahun
Docker Manager
Akses cepat ke log container
Update sekali klik
Prosesor AMD EPYC
NVMe SSD storage
Kecepatan jaringan 1 Gbps
Public API
Data center di seluruh dunia
Domain gratis selama 1 tahun

Paket harus lunas dibayar di awal. Harga bulanan yang ditampilkan adalah total harga produk dibagi durasi paket.

Buat project apa saja dengan Lemmy

Lemmy adalah agregator tautan terfederasi sumber terbuka dan gratis serta platform diskusi — bayangkan Reddit, tetapi setiap server dijalankan secara independen oleh komunitasnya, dan semua server saling terhubung melalui protokol ActivityPub sehingga pengguna dapat berlangganan komunitas di seluruh Fediverse. Dibangun dengan Rust untuk penggunaan sumber daya yang rendah dan konkurensi tinggi, Lemmy menyediakan komentar berulir, peringkat berbasis suara, moderasi komunitas kustom, berbagai algoritma pengurutan, dan antarmuka web yang rapi.

Self-hosting Lemmy di VPS Anda memungkinkan penyelenggara komunitas, kelompok hobi, dan minat khusus menjalankan forum mereka sendiri tanpa model pendapatan berbasis iklan, manipulasi umpan algoritmik, atau pengumpulan data dari platform pusat. PostgreSQL dan hosting gambar pict-rs yang dibundel menjaga semuanya tetap berada di dalam infrastruktur Anda.

Buat sekarang
Buat project apa saja dengan {name}

Fitur utama Lemmy

Komunitas terfederasi

Pengguna di instance Lemmy mana pun dapat berlangganan komunitas di server Anda, dan pengguna Anda dapat berlangganan komunitas di mana pun di Fediverse.

Komentar berantai dan pemungutan suara

Diskusi berulir gaya Reddit yang akrab dengan fitur voting naik dan turun, beberapa algoritma pengurutan (populer, teratas, terbaru, kontroversial), dan kedalaman ulir tak terbatas.

Moderasi per komunitas

Setiap komunitas memiliki moderatornya sendiri dengan izin yang terperinci, aturan khusus, dan log moderasi khusus untuk transparansi.

Hosting gambar bawaan

Server pict-rs bawaan memungkinkan pengguna mengunggah gambar dan video langsung ke instans Anda tanpa CDN eksternal atau layanan pihak ketiga.

Fitur Anti-spam

CAPTCHA saat pendaftaran, pembatasan laju, daftar izin dan daftar blokir di seluruh instans, serta aplikasi pendaftaran yang dapat dikonfigurasi menjaga spam dan penyalahgunaan tetap terkendali.

Aplikasi Mobile

Beberapa aplikasi iOS dan Android terhubung ke instance Lemmy mana pun, sehingga pengguna dapat menjelajah dan memposting dari klien seluler mana pun yang mereka sukai.

Jalankan Lemmy lebih mudah di Hostinger

Aktif dalam sekali klik

Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.

Aktif dalam sekali klik

Perlindungan menyeluruh

Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.

Perlindungan menyeluruh

Docker Manager bawaan

Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.

Docker Manager bawaan

Aktif dalam sekali klik

Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.

Aktif dalam sekali klik

Perlindungan menyeluruh

Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.

Perlindungan menyeluruh

Docker Manager bawaan

Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.

Docker Manager bawaan

Rekomendasi lokasi server:

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Sesuai target pasar. Jangkauan global

Pilih server yang paling dekat dengan lokasi audiens Anda untuk tingkatkan kecepatan website. Data center kami berlokasi di Asia, Eropa, Amerika Utara, dan Amerika Selatan.
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