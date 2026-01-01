Deploy instan Lemmy.
Agregator tautan terfederasi dan platform diskusi yang memungkinkan komunitas menjalankan forum independen yang saling terhubung melalui ActivityPub Fediverse.
Pilih paket VPS untuk Lemmy
Setiap paket punya fitur yang Anda butuhkan dan keunggulan lainnya
Buat project apa saja dengan Lemmy
Lemmy adalah agregator tautan terfederasi sumber terbuka dan gratis serta platform diskusi — bayangkan Reddit, tetapi setiap server dijalankan secara independen oleh komunitasnya, dan semua server saling terhubung melalui protokol ActivityPub sehingga pengguna dapat berlangganan komunitas di seluruh Fediverse. Dibangun dengan Rust untuk penggunaan sumber daya yang rendah dan konkurensi tinggi, Lemmy menyediakan komentar berulir, peringkat berbasis suara, moderasi komunitas kustom, berbagai algoritma pengurutan, dan antarmuka web yang rapi.
Self-hosting Lemmy di VPS Anda memungkinkan penyelenggara komunitas, kelompok hobi, dan minat khusus menjalankan forum mereka sendiri tanpa model pendapatan berbasis iklan, manipulasi umpan algoritmik, atau pengumpulan data dari platform pusat. PostgreSQL dan hosting gambar pict-rs yang dibundel menjaga semuanya tetap berada di dalam infrastruktur Anda.
Fitur utama Lemmy
Komunitas terfederasi
Pengguna di instance Lemmy mana pun dapat berlangganan komunitas di server Anda, dan pengguna Anda dapat berlangganan komunitas di mana pun di Fediverse.
Komentar berantai dan pemungutan suara
Diskusi berulir gaya Reddit yang akrab dengan fitur voting naik dan turun, beberapa algoritma pengurutan (populer, teratas, terbaru, kontroversial), dan kedalaman ulir tak terbatas.
Moderasi per komunitas
Setiap komunitas memiliki moderatornya sendiri dengan izin yang terperinci, aturan khusus, dan log moderasi khusus untuk transparansi.
Hosting gambar bawaan
Server pict-rs bawaan memungkinkan pengguna mengunggah gambar dan video langsung ke instans Anda tanpa CDN eksternal atau layanan pihak ketiga.
Fitur Anti-spam
CAPTCHA saat pendaftaran, pembatasan laju, daftar izin dan daftar blokir di seluruh instans, serta aplikasi pendaftaran yang dapat dikonfigurasi menjaga spam dan penyalahgunaan tetap terkendali.
Aplikasi Mobile
Beberapa aplikasi iOS dan Android terhubung ke instance Lemmy mana pun, sehingga pengguna dapat menjelajah dan memposting dari klien seluler mana pun yang mereka sukai.
Jalankan Lemmy lebih mudah di Hostinger
Aktif dalam sekali klik
Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.
Perlindungan menyeluruh
Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.
Docker Manager bawaan
Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.
Aktif dalam sekali klik
Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.
Perlindungan menyeluruh
Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.
Docker Manager bawaan
Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.
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