Jotty adalah alat produktivitas minimalis yang di-host sendiri, menyimpan semua data dalam file Markdown dan JSON â€” tanpa perlu database. Ini dilengkapi dengan editor WYSIWYG TipTap untuk catatan kaya fitur dan checklist, serta Kanban board dan pelacak waktu dasar, untuk manajemen tugas harian yang sederhana.

Menjalankan Jotty di VPS Anda sendiri berarti catatan dan daftar tugas Anda tetap pribadi, dapat diakses dari perangkat mana pun, dan bebas biaya langganan. Dukungan multi-pengguna dengan panel admin memungkinkan keluarga atau tim kecil berbagi satu instance dengan koleksi catatan terpisah dan berbagi kolaboratif opsional melalui link.