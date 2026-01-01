Deploy instan Jotty.
Aplikasi pencatat dan pengelola tugas berbasis file yang ringan, lengkap dengan Kanban board dan dukungan Markdown â€“ tidak memerlukan database.
Pilih paket VPS untuk Jotty
Setiap paket punya fitur yang Anda butuhkan dan keunggulan lainnya
Buat project apa saja dengan Jotty
Jotty adalah alat produktivitas minimalis yang di-host sendiri, menyimpan semua data dalam file Markdown dan JSON â€” tanpa perlu database. Ini dilengkapi dengan editor WYSIWYG TipTap untuk catatan kaya fitur dan checklist, serta Kanban board dan pelacak waktu dasar, untuk manajemen tugas harian yang sederhana.
Menjalankan Jotty di VPS Anda sendiri berarti catatan dan daftar tugas Anda tetap pribadi, dapat diakses dari perangkat mana pun, dan bebas biaya langganan. Dukungan multi-pengguna dengan panel admin memungkinkan keluarga atau tim kecil berbagi satu instance dengan koleksi catatan terpisah dan berbagi kolaboratif opsional melalui link.
Fitur utama Jotty
Storage Berbasis File
Catatan dan tugas disimpan sebagai file Markdown dan JSON â€“ mudah dicadangkan, dikontrol versinya, atau dimigrasikan tanpa alat ekspor berpemilik.
Rich Text Editor
Editor WYSIWYG yang didukung TipTap mendukung Markdown, blok kode dengan penyorotan sintaks, dan daftar periksa seret dan lepas untuk pencatatan yang produktif.
Papan Kanban
Visualisasikan alur kerja tugas dengan papan proyek bergaya Kanban dan pelacakan waktu bawaan, tanpa menerapkan platform manajemen proyek yang berat.
Akses Multi-Pengguna
Panel admin mendukung beberapa akun pengguna dengan koleksi catatan terpisah dan tautan yang dapat dibagikan untuk kolaborasi selektif.
Jalankan Jotty lebih mudah di Hostinger
Aktif dalam sekali klik
Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.
Perlindungan menyeluruh
Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.
Docker Manager bawaan
Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.
Aktif dalam sekali klik
Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.
Perlindungan menyeluruh
Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.
Docker Manager bawaan
Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.
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