Deploy Prowlarr instan.
Pengelola pengindeks terpusat untuk arr stack â€” konfigurasikan 500+ pengindeks Torrent dan Usenet sekali dan sinkronkan secara otomatis ke semua aplikasi media Anda.
Pilih paket VPS untuk Prowlarr
Setiap paket punya fitur yang Anda butuhkan dan keunggulan lainnya
Buat project apa saja dengan Prowlarr
Prowlarr adalah hub indexer untuk ekosistem otomatisasi media arr. Daripada mengonfigurasi setiap tracker dan provider Usenet secara terpisah di Sonarr, Radarr, Lidarr, dan Readarr, Anda cukup menambahkannya sekali di Prowlarr, dan Prowlarr akan menyinkronkan konfigurasi tersebut ke setiap aplikasi yang terhubung secara otomatis. Dengan dukungan lebih dari 500 indexer, pemantauan performa bawaan, dan integrasi Flaresolverr untuk situs yang dilindungi Cloudflare, Prowlarr menghilangkan pemeliharaan berulang yang sering terjadi pada multi-aplikasi media stack.
Menjalankan Prowlarr di VPS memastikan pemeriksaan performa indexer 24/7 dan sinkronisasi instan di semua aplikasi media Anda, dengan kecepatan network kelas enterprise untuk hasil pencarian yang cepat dan persistent storage yang melindungi kredensial private tracker serta definisi indexer kustom Anda.
Fitur utama Prowlarr
Manajemen pengindeks terpusat
Tambahkan Torrent tracker atau Usenet indexer mana pun sekali di Prowlarr, dan secara otomatis akan mendorong konfigurasi ke setiap aplikasi arr yang terhubung â€” tidak diperlukan penyiapan ganda.
500+ Pengindeks Didukung
Definisi yang telah dikonfigurasi sebelumnya mencakup ratusan pelacak publik dan pribadi serta penyedia Usenet, dengan dukungan Cardigann YAML untuk menambahkan sumber kustom.
Pemantauan Kesehatan
Prowlarr terus-menerus menguji pengindeks dan menandai kegagalan dengan laporan status terperinci, sehingga Anda dapat mendeteksi pelacak yang rusak sebelum mereka berhenti memberikan hasil secara diam-diam.
Integrasi Flaresolverr
Dukungan bawaan untuk Flaresolverr memungkinkan Prowlarr melewati perlindungan bot Cloudflare pada indexer yang sebaliknya akan tidak dapat diakses oleh alat otomatis.
Cari dan Statistik
Lakukan pencarian manual di semua pengindeks secara bersamaan dan tinjau jumlah kueri per pengindeks, tingkat pengambilan, serta riwayat kinerja dari satu dasbor.
Jalankan Prowlarr lebih mudah di Hostinger
Aktif dalam sekali klik
Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.
Perlindungan menyeluruh
Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.
Docker Manager bawaan
Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.
Aktif dalam sekali klik
Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.
Perlindungan menyeluruh
Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.
Docker Manager bawaan
Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.
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