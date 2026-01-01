Prowlarr adalah hub indexer untuk ekosistem otomatisasi media arr. Daripada mengonfigurasi setiap tracker dan provider Usenet secara terpisah di Sonarr, Radarr, Lidarr, dan Readarr, Anda cukup menambahkannya sekali di Prowlarr, dan Prowlarr akan menyinkronkan konfigurasi tersebut ke setiap aplikasi yang terhubung secara otomatis. Dengan dukungan lebih dari 500 indexer, pemantauan performa bawaan, dan integrasi Flaresolverr untuk situs yang dilindungi Cloudflare, Prowlarr menghilangkan pemeliharaan berulang yang sering terjadi pada multi-aplikasi media stack.

Menjalankan Prowlarr di VPS memastikan pemeriksaan performa indexer 24/7 dan sinkronisasi instan di semua aplikasi media Anda, dengan kecepatan network kelas enterprise untuk hasil pencarian yang cepat dan persistent storage yang melindungi kredensial private tracker serta definisi indexer kustom Anda.